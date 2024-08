Marc Márquez impone su ley, en Aragón, rodando en tiempo récord

¡Ojo!, no se había visto nada igual en los últimos tres años. No se había visto un Marc Márquez como el de hoy en Motorland (Aragón), uno de sus trazados favoritos. De izquierdas, claro. Hacía tres años que MM93 no lideraba, con ventaja, los dos entrenamientos del viernes, del primer día de un gran premio. Fue, cómo no, en Austín (Texas, EEUU), en 2021, uno de los trazados donde suele ganar con una mano. Márquez estrenó hoy el nuevo asfalto de Motorland con récord (1.45.801 minutos), sacándole 0.2 segundos a las dos Aprilia de Aleix Espargaró y Maverick Viñales.

Márquez, que llegó el jueves y dijo que no le obsesionaba la victoria después de llevar más de 1.000 días sin ganar, hoy ya empezaba a sentir mariposas en el estómago, su mejor definición para demostrar que está contento, orgulloso, satisfecho del trabajo hecho. “Es viernes, lástima. Es una pena, sí, que sea viernes. Mañana, todos mejorarán, hasta la pista será más rápida. Si la carrera fuese hoy, podríamos pelear para ganar, sí, sí, pero queda mucho. Demasiado”.

Marc Márquez sigue arrastrando la atención de los medios / ALGUERSUARI

El líder del equipo Gresini, que sigue sorprendiendo a los jefes de Ducati, reconoció que mantenía la fé de que, a lo largo de los últimos meses de campeonato, “se nos presentarán posibilidades, no solo de pelear por el podio sino, incluso, de ganar y, sí, no podemos engañar a nadie y menos a nuestros fans, ésta es una de ellas, pero aún queda, aún queda”.

El próximo piloto oficial de Ducati, futuro compañero del campeón ‘Pecco’ Bagnaia, cree que hoy se daban todas las condiciones para conseguir esos dos récords del circuito y acabar siendo el mejor. “Una, ya en Austria, aunque no acompañó el resulta, dije que me sentía muy, muy, contento de lo realizado y de mi ritmo. Con el equipo, vamos puliendo cositas y cada vez me siento mejor. Dos, es un circuito que se adapta a mi estilo agresivo de pilotaje. Nos movemos, derrapados, hay riesgo y eso va a mi favor. A los demás, esa inestabilidad, esa incertidumbre, no les gusta. Y, tres, la pista, pese a ser asfalto nuevo, estaba en estupendas condiciones”.

"Lástima que solo sea viernes, pues me sentía para ganar. Mañana, sábado, todo el mundo mejorará. Protagonizar el mejor viernes en años me ha de animar para tratar de lograr mañana la primera línea y aspirar a todo en carrera", Marc Márquez, piloto del Gresini Racing Team Ducati

Sabido es que los ocho pilotos de Ducati, los que pilotan la ‘Desmosedici’ 2024 y los de la 2023, comparten datos. Es decir, todos pueden ver la telemetría de los demás. Alguien quiso saber si Marc, hoy, impediría que mirasen sus datos. Si pudiese. “No, no, que va, que va, eso es igual para todos y unos días te puedes aprovechar tú y otros, tal vez, se aprovechan tus compañeros de marca. No me inquieta, no, mañana mejorarán todos, pero no por mi telemetría sino porque son todos muy buenos y mejorarán su puesta a punto”.

Anoche, cuando se fue a dormir, Márquez no firmaba el segundo puesto, ni siquiera en la carrera al ‘sprint’ de mañana por la tarde. “Pero, repito, es viernes. Mañana, sábado, debemos lograr un tiempo que nos meta en la primera fila, arrancar desde la segunda, después de este viernes, sería una decepción”. Y, a partir de ahí, cuadrar la salida y mandar, colocarse delante, aire limpio, nada de calores, nada de aumento de presión en los neumáticos…y a por la victoria.