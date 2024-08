Jesús Navas se retira de la selección como el jugador más laureado: "Luis de la Fuente ya no me nombrará"

El lateral español del Sevilla Jesús Navas ha anunciado este jueves que se retira de la selección española, lo ha hecho a través de una carta publicada en sus redes sociales en la que afirma que defender los colores de España es "lo más grande" pero que se "cierra un ciclo" y el seleccionador Luis de la Fuente ya no lo "nombrará" más.

"Lo más grande es defender a mi país. Después de 56 partidos y cuatro títulos, mañana sufriré un sobresalto cuando termine de anunciarse la convocatoria de la Selección y mi nombre no esté incluido. Esta vez Luis de la Fuente ya no me nombrará. Se cierra un ciclo que arrancó hace quince años, con un montón de alegrías que nos llenaron de orgullo e ilusión", expresó el campeón de Europa y del Mundo en una carta publicada en sus redes sociales.

Navas explicó que sentía "magia" cada vez que oía su apellido en una convocatoria de la selección. "Me emocionaba y me alteraba el corazón porque para mí ha sido un orgullo representar a mi país, vestirme con los colores del equipo nacional y llegar a lo máximo como deportista profesional", apuntó.

Cuatro títulos con la selección

El de Los Palacios agradeció a los diferentes seleccionadores por su confianza. "El viaje ha contado con la ayuda de Fernando Hierro, con la oportunidad ofrecida por Vicente del Bosque, con la confianza otorgada por Luis Enrique y por Robert Moreno y con la seguridad y el cariño que siempre me ha transmitido Luis de la Fuente. A todos estos seleccionadores, gracias eternas. Os di todo lo que tengo".

"A todos los empleados, auxiliares, miembros del staff, gracias también por sumar cada uno desde su posición. A todos los compañeros, miembros de varias generaciones, gracias por compartir conmigo el sentimiento y el compromiso de sentirte uno más de un grupo que ha alcanzado los objetivos previstos", añadió Navas sobre sus compañeros y los trabajadores de la federación.

Por último, también se acordó de la afición, que "siempre" estuvo animando para "evitar la soledad" de cuando algo "no funcionaba". "Mi deseo es que los éxitos no se detengan, que continuemos en los caminos de la victoria. Desde hoy me toca apoyar con la misma ilusión que cuando me vestía de corto porque España continuará haciendo historia. Seguiremos creciendo. Que nadie lo dude", concluyó.