Mbappé, el '9' prisionero del Real Madrid que busca su libertad ante la UD Las Palmas: "Va a marcar"

Después de ganar la Supercopa de Europa, Kylian Mbappé se mostró eufórico. "El Real Madrid no tiene límites y yo tampoco, si puedo marcar 50 goles lo haré". Había anotado en su debut y había conquistado su primer título como madridista. Dos partidos después, contra rivales como el Mallorca y el Real Valladolid, su lista se ha paralizado. Frente a la UD Las Palmas (jueves, 21:30), otro rival a priori asequible, el francés intentará salir de la jaula del delantero centro en la que por veces se le ha visto en las jornadas de Liga.

En el club blanco, que ha arrancado con una victoria y un empate, no hay agobios por la sequía de su gran fichaje en los dos primeros partidos. Existe plena seguridad en que Mbappé acabará afinando la puntería y empezará su camino hacia registros de época. Destacan que ha caído de pie en el vestuario y que su acople es total, como demuestra la cena compartida con Brahim después del triunfo por 3-0 contra el conjunto pucelano.

Mbappé, Vinicius y el cruce de caminos

No marcó el '9' del Real Madrid, pero sí lo hizo el español internacional por Marruecos, que junto a Endrick, que también vio puerta en el primer duelo del Bernabéu, y Güler, quien volverá a hacerse valer en el Estadio de Gran Canaria, conforman un nuevo acrónimo: la 'EGB', que define la juventud de un triplete dispuesto a aprovechar cada oportunidad. No les faltarán en una temporada en la que Ancelotti tendrá que gestionar las fuerzas en lo que pueden ser más de 70 partidos. Pero no será solo su deber, como ha dejado caer el italiano, quien pidió "responsabilidad" a sus jugadores para pedir cambios cuando lo necesiten.

Kylian Mbappé y Vinicius Jr discuten tras una jugada en el Real Madrid - Real Valladolid. / CHEMA MOYA / EFE

La advertencia, que Carletto quiso aligerar en la previa a enfrentarse a la UD Las Palmas, llegó después de la sustitución en el minuto 85 de Vinicius. El brasileño se mostró contrariado después de un partido del que no salió satisfecho. Junto Mbappé comentaron varias jugadas y movimientos durante el estreno del francés en el Bernabéu. Si en el primer duelo ambos tendieron a pisarse por la banda izquierda, donde hubo 'overbooking' también por los cambios de Rodrygo, contra el Real Valladolid el galo fijó su posición de '9', en la que jugó durante su última etapa en el PSG y parte importante de su carrera.

Por tanto, Mbappé no es ajeno a esta responsabilidad ni a este rol a pesar de que sus mejores partidos hayan llegado desde el flanco que ocupa un inamovible Vinicius. Él mismo lo dijo en su presentación: "Puedo jugar en todas las posiciones del ataque". Entonces, ¿qué falta para que el acople sea real? La solución pasa por el sistema y la circulación de balón, que, con la baja de Kroos, ha descendido de ritmo cuando Tchouaméni está al frente de las operaciones. Pero como dijo Ancelotti, "no le pido hacer de Kroos, como a Kroos no le pedía ser Tchouaméni. El equipo debe acostumbrarse a cada uno".

Ancelotti: "Mbappé no está preocupado, nosotros tampoco"

Porque Mbappé no paró de tirar desmarques en la última línea entre los centrales. Vino al apoyo y buscó estirar una bien armada defensa pucelana, pero sus compañeros no le vieron. En la segunda mitad, con más espacio, solo la falta de puntería le privó de estrenarse en el Bernabéu, por eso Ancelotti pide calma.

Primero lo hizo así. “Es un delantero espectacular, muy rápido, se mueve muy bien y ataca la espalda. Creo que no hace falta que juegue por la izquierda, al final va a marcar goles”. Y antes de jugar ante la UD Las Palmas de este modo: "Han pasado dos semanas desde su gol. No es el tiempo necesario para preocuparnos. Como no nos preocupamos nosotros, tampoco lo hace él. Tiene muchas ganas de marcar en el próximo partido".

Kylian Mbappé conversa con Carlo Ancelotti durante un entrenamiento del Real Madrid. / EP

De ahí que para Carletto solo es cuestión de adaptación, "porque en el Real Madrid nunca ha habido problema de goles, ni en la época de Cristiano Ronaldo ni cuando no ha habido delanteros centro", reflexionó en relación al curso pasado en el que Joselu fue el único en esa posición que ahora ocupa Mbappé. El francés repetirá como titular en un once en el que habrá varios cambios. Mendy regresará al lateral izquierdo tras cumplir sanción y Lucas Vázquez dará descanso a Carvajal en el derecho.

La hora de Modric ante una UD Las Palmas cambiada

La gran incógnita está en el centro del campo, donde la baja de Bellingham ha trastocado los planes. En el último entrenamiento antes de viajar, Carletto ha juntado a Modric, Güler y Brahim para tener más control del juego. El encuentro es propicio para la titularidad del croata, quien estaría acompañado de Valverde y Tchouaméni, mientras que los secundarios esperarían su oportunidad, al preservarse la unidad del tridente de ataque formado por Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Sandro Ramírez, jugador de la UD Las Palmas, celebra un gol esta temporada. / ÁNGEL MEDINA / EFE

Enfrente tendrá a una UD Las Palmas que ha cambiado de entrenador y consecuente estilo. García Pimienta, el técnico que lideró a uno de los equipos que mejor juego desplegó la temporada pasada, está ahora en el Sevilla, contra el que conjunto grancanario debutó con empate. El sustituto, Luis Carrión, se quedó a un paso de devolver al Real Oviedo a Segunda. Su propuesta concede menos libertad individual a los jugadores y se construye desde un rigor táctico que le ha faltado a los amarillos en el arranque de campeonato.

"Lentos en la presión" o "nos hemos ido del partido", fueron algunas de las críticas que hizo el barcelonés a sus jugadores tras la derrota frente al CD Leganés. El flanco más débil está siendo el de Marvin Park, excanterano del Real Madrid por el que la UD Las Palmas pagó el 50% de sus derechos este verano tras dos temporadas cedido. Tendrá la dura tarea de defender a Vinicius. Entre los principales argumentos para contrarrestar al Real Madrid, el incombustible Sandro Ramírez o el recién incorporado Oliver McBurnie, delantero escocés que intentará robarle el protagonismo a Mbappé para estrenarse en Liga.