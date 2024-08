Del selfi de Kim Kardashian con Florentino a Óscar Puente animando al Valladolid: los invitados al estreno de Mbappé

El estreno de Mbappé en el Bernabéu colmó todas las expectativas menos las suyas. El francés no pudo estrenarse con un gol en el triunfo al Real Valladolid que reunió a 70.178 espectadores en el feudo blanco. Entre ellos, famosos como Kim Kardashian, quien se sacó varias fotos, entre ellas un selfi, con Florentino Pérez. Se hicieron pronto virales. En el palco, al lado del máximo mandatario madridista, estuvo Óscar Puente, ministro de Transportes y confeso seguidor del Real Valladolid, que salió goleado (3-0) después de dar la cara.

Kim Kardashian: invitada por Vinicius y negocios con Bellingham

Antes de que el Real Madrid publicase las fotos entre Kim Kardashian y Florentino, la empresaria se dejó notar en el Bernabéu. Su hijo, Saint West, le pidió una foto al héroe del partido, Endrick. En los prolegómenos del partido ya había saltado al campo de la mano de Vinicius, quien invitó a la modelo al estadio madridista. Días antes, Kim Kardashian había estado con Eduardo Camavinga, David Alaba y Jude Bellingham en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Con el inglés existe además una relación comercial, porque Bellingham es la imagen de la línea masculina de Skims, la marca de ropa interior de Kim Kardashian. Aunque en principio solo estaba pensada para mujeres, la empresaria estadounidense de origen armenio amplió el catálogo y lo hizo utilizando como imagen de marca a uno de los jugadores que más ha multiplicado su valor en los últimos tiempos. Ambos coincidieron en el palco del Bernabéu, debido a la lesión del mediocampista del Real Madrid.

La vinculación de la 'influencer' con el deporte se produce a través de varias asociaciones. Tanto desde el apartado del 'fitness' como asociándose a grandes marcas como el Real Madrid, que ha destacado en sus redes sociales la presencia de Kim Kardashian en redes sociales. Solo en Instagram tiene 361 millones de seguidores, por lo que su presencia en el Bernabéu ha sido un golpe de efecto para un estadio concebido como el lugar en el que deben estar todos. Es la línea trazada por la programación de conciertos, como sucedió con Karol G, un camino que se amplifica con la presencia de famosos como Kardashian.

Óscar Puente y Ronaldo, del desencuentro al palco del Bernabéu

Durante la presentación del Real Madrid y del Real Valladolid, la realización del Bernabéu mostró en la pantalla a Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad, quien estuvo en el palco junto a Florentino Pérez, máximo mandatario blanco y Ronaldo Nazario, presidente del equipo pucelano del que es confeso seguidor. Puente siempre ha sido un declarado aficionado del equipo de su ciudad, de la que fue alcalde entre 2015 y 2023.

Óscar Puente, Florentino Pérez y Ronaldo Nazario, en el palco del Bernabéu. / EPE

En sus activas cuentas en redes sociales se pueden encontrar mensajes de todo tipo relacionados con la actualidad del conjunto vallisoletano. No dudaba en criticar las actuaciones arbitrales 'contra' el equipo recién ascendido e incluso se enfrentaba a aficionados de otros clubes, sobre todo cuando el suyo militaba en Segunda División.

Puente ha estado en el centro de la actualidad política esta semana. El ministro de Transportes y Movilidad compareció en el Senado tras unos días de vacaciones y Renfe "vive el mejor momento", para defenderse de las críticas al modelo ferroviario español, del que se han derivado retrasos e incidencias en las últimas fechas. Puente aseguró que se trataba de una estrategia de desgaste del Partido Popular y que eran argumentaciones falsas.

El político socialista estuvo al lado de Ronaldo Nazario, quien compró el Real Valladolid en 2018 y con el que ha mantenido una relación complicada, sobre todo cuando ocupaba la alcaldía de la ciudad pucelana. "En España lo que él pretende no es posible. Ni yo le puedo regalar el Estadio ni puedo cedérselo a 50 años asumiendo yo los costes de las reformas que se hagan, no es posible en nuestro ordenamiento jurídico", criticaba sobre la concesión de Zorrilla, el estadio del conjunto al que no pudo ver puntuar en el Bernabéu, un estadio convertido en un desfile de aficionados, pero también de celebridades, al que para acceder como público general hay que pagar, como mínimo, 95 euros.