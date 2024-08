Novak Djokovic aspira a su título número 100 en el US OPEN

Novak Djokovic es el tenista con más Grand Slams de la historia y más semanas en el número 1º. Sin embargo, el ya también campeón olímpico no ostenta el récord de más títulos, aunque en el US OPEN puede levantar su trofeo número 100 y acercarse a los dos tenistas con más títulos.

Novak Djokovic tiene 24 Grand Slams, lo que le convierte en el tenista con más Grand Slams de la historia. El serbio igualó a Nadal con 22 Grand Slams al ganar el Abierto de Australia en 2023 y lo superó ese mismo año al coronarse campeón de Roland Garros y luego del US OPEN.

Novak Djokovic gana el US OPEN de 2023 y consigue su Grand Slam número 24º. / DPA vía Europa Press

En 2023 estuvo cerca de conseguir un pleno y ganar los cuatro Grand Slams de la temporada, pero el español Carlos Alcaraz se lo impidió derrotándolo en la final de Wimbledon. Este año, también en la final de Wimbledon, Alcaraz volvió a vencer al tenista de 37 años por tres sets, 6-2, 6-2 y 7-6.

Carlos Alcaraz gana en la final de Wimbledon 2024 a Novak Djokovic. / ADAM VAUGHAN

'Nole', como le llaman cariñosamente sus seguidores, también tiene el récord de más semanas como número 1º: 428 semanas en total. El récord de semanas seguidas lo sigue teniendo Roger Federer con 237 semanas (más de cuatro años).

El tenista suizo Roger Federer se mantuvo cuatro cuatro años como número 1 del ránking mundial. / MICHAEL REYNOLDS

En este US OPEN de 2024, el serbio puede seguir aumentando su leyenda si consigue otro Grand Slam. No obstante, no podrá luchar por el número 1, ya que como vigente campeón defiende 2.000 puntos y aunque gane, Sinner seguirá estando en lo alto del ránking.

Djokovic, que defiende título en el US OPEN, tendrá un largo camino para coronarse campeón del Abierto de Estados Unidos en un cuadro con nombres como Zverev, Rublev Rune y Ruud, aunque se asegura no ver a Sinner (número 1º) o a Alcaraz (número 3) hasta una hipotética final.

El tenista de 37 años, que llega lanzado tras el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, luchará por sumar el quinto US OPEN de su carrera y alcanzar así también el título número 100 en su palmarés.

El podio de tenis de los Juegos Olímpicos de París: Djokovic (oro), Alcaraz (plata) y Musetti (bronce). / CAROLINE BLUMBERG

Novak Djokovic desea levantar su título número 100, mas seguirá teniendo a dos leyendas por encima: Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103). El tenista con más títulos de la historia es el estadounidense Jimmy Conors con 109 títulos, 8 de ellos de Grand Slam (cinco US Open, dos Wimbledon y un Abierto de Australia).

El tenista estadounidense Jimmy Connors. / ATP

Connors ganó su primer Grand Slam en 1974 en el Abierto de Australia y ese mismo año también fue campeón en Ronald Garros y en el US OPEN. En los años 80 también fue uno de los mejores jugadores junto a una generación dorada más joven que la suya con figuras como Björn Borg, Vitas Gerulaitis, Ivan Lendl y John McEnroe.

Jimmy Connors e Ivan Lendl en el partido de semifinales de Wimbledon en 1984. / Bcn

Por detrás de Connors se encuentra Roger Federer con 103 títulos, 20 de ellos de Grand Slams, y en tercer lugar Djokovic con 99.

Estos son todos los títulos que ha ganado Novak Djokovic en su carrera:

Año 2023:

Abierto de Australia (Pista dura).

ATP World Tour 250 Adelaide 1 (Pista dura).

Roland Garros (Arcilla).

ATP Masters 1000 Cincinnati (Pista dura).

US Open (Pista dura).

Año 2022:

Nitto ATP Finals (Dura).

ATP 500 Astana (Dura).

ATP 250 Tel Aviv (Dura).

Wimbledon (Hierba).

ATP Masters 1000 Roma (Arcilla).

Año 2021:

ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura).

Wimbledon (Hierba).

Roland Garros (Exterior/Arcilla).

ATP World Tour 2025 Belgrade 2 (Arcilla).

Open de Australia (Dura).

Año 2020:

ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla).

ATP Masters 1000 Cincinnati.

World Tour 500 Dubai (pista dura).

Australian Open.

Año 2019:

ATP Masters 1000 Paris.

ATP 500 Tokyo (pista dura).

Wimbledon.

ATP Masters 1000 Madrid (arcilla).

Australian Open.

Año 2018:

ATP Masters 1000 Shanghai.

US Open.

ATP Masters 1000 Cincinnati.

Wimbledon.

Año 2017:

ATP 250 Eastbourne (Hierba).

ATP World Tour 250 Doha (Exterior/Dura).

Año 2016:

ATP Masters 1000 Canada (Pista dura).

Roland Garros.

ATP Masters 1000 de Madrid.

ATP Masters 1000 de Miami (Pista dura).

ATP Masters 1000 de Indian Wells (Pista dura).

Open de Australia.

ATP World Tour 250 Doha.

Año 2015:

ATP Finals (Pista dura).

ATP Masters 1000 Paris (Pista dura).

ATP Masters 1000 Shanghai.

ATP 500 Beijing (pista dura).

US Open.

Wimbledon.

ATP Masters 1000 Rome.

ATP Masters 1000 Monte Carlo.

ATP Masters 1000 Miami.

ATP Masters 1000 Indian Wells.

Open de Australia.

Año 2014:

ATP Finals.

ATP Masters 1000 Paris.

ATP 500 Beijing.

Wimbledon.

ATP Masters 1000 Rome.

ATP Masters 1000 Miami.

ATP Masters 1000 Indian Wells.

Año 2013:

ATP Finals.

ATP Masters 1000 Paris.

ATP Masters 1000 Shanghai.

Beijing.

ATP Masters 1000 Monte Carlo.

Dubai (Dura).

Australian Open (Dura).

Año 2012:

ATP Finals.

ATP Masters 1000 Shanghai.

ATP 500 Beijing.

ATP Masters 1000 Canadá.

ATP Masters 1000 Miami.

Open de Australia.

Año 2011:

US Open.

ATP Masters 1000 Canada.

Wimbledon.

ATP Masters 1000 Rome.

ATP Masters 1000 Madrid.

Belgrade.

ATP Masters 1000 Miami.

ATP Masters 1000 Indian Wells.

Dubai.

Australian Open.

Año 2010:

Beijing.

Dubai.

Copa Davis con Serbia.

Año 2009:

ATP Masters 1000 Paris.

ATP World Tour 500 Basel.

Beijing.

Belgrade.

Dubai.

Año 2008:

Copa de Maestros de tenis (Dura).

ATP Masters 1000 Rome.

ATP Masters 1000 Indian Wells.

Open de Australia.

Año 2007:

ATP World Tour 500 de Viena (Dura).

ATP Masters 1000 Canada.

ATP World Tour 250 Estoril (Arcilla).

ATP Masters 1000 Miami.

Adelaide.

Año 2006: