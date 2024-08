Endrick se rebela contra la jerarquía del Real Madrid en un debut soñado: "La gente me criticó, también a mi familia y a mi novia"

Endrick se quedó mirando fijamente a la portería en la que logró su primer gol con el Real Madrid después de ganar al Real Valladolid (3-0). Con el estadio prácticamente vacío y antes de efectuar unos ejercicios de readaptación tras su explosivo estreno en el Bernabéu. Hipnotizado por la red, le agradeció a Dios lo vivido unos minutos antes. Más de los que tardó en robarle el protagonismo a Mbappé: nueve escasos, suficientes para demostrar que "es un gran delantero centro", como le definió Ancelotti, al que los secundarios le revolucionaron la jerarquía de un vestuario que tendrá esta temporada continuos cambios de cotización.

Endrick, jugador del Real Madrid, celebra su primer gol. / Associated Press/LaPresse

Endrick recupera el '9' que le 'robó' Mbappé

Nadie había pensado que este sería el día de Brahim y Endrick. Ni una sola camiseta de las que peregrinó al Bernabéu en el primer encuentro de la temporada anunciaba la irrupción del brasileño, presentado poco después de Mbappé, pero con una expectación mucho más reducida, como indican las historias de vida de ambos.

Uno, consagrado en busca de grandes títulos; el otro, con una historia por escribir. Pero en el cambio hombre por hombre que se produjo en el minuto 86 salió ganando el '16', a quien le hubiera correspondido el '9' de no ser por la historia de amor consagrada que ha deparado el mercado de verano. Con Endrick, como todos en el Real Madrid, asistente al banquete nupcial de Mbappé, quien aunque lo intentó de todas las maneras fue incapaz de batir a Karl Hein, meta pucelano.

El gol de Endrick fue la reivindicación de un 'niño' que ha crecido en unos meses varios años de golpe. Con toda la presión que esto supone. "Creo que todos estamos felices, hemos jugado aquí con nuestras familias viéndonos, ganamos 3-0, con mi familia aquí y ellos saben cuánto he trabajado y he sufrido. Ellos también han sufrido, la gente me criticaba y a mi familia también, mi novia también, todos hemos pasado por muchas cosas y vivir este momento es maravilloso", dijo en Real Madrid TV tras el partido, acordándose de la parte que ha estado a su lado siempre. El entorno, clave en la vida de un jugador de primer nivel. El mensaje, claramente dirigido a Brasil, desde donde se hará un examen todavía más estricto que en España.

"Endrick tiene muy buena pinta, un potencial muy grande. En la situación del gol ha mostrado todas sus cualidades. Es muy rápido, buen control, potente en el golpeo, es su cualidad. Es un delantero centro de área porque en espacios reducidos es muy peligroso". Ancelotti le regaló el oído a un jugador que vivió un estreno de estrella. Incluso con el estadio a punto de quedarse sin una gota de pública, de las entrañas del mismo salió un sonoroso: "Endrick, Endrick", que le llevó a aumentar su ritmo en la carrera de recuperación.

Aunque no hubo camisetas con su nombre, el brasileño ya es ídolo. Por lo menos del hijo de Kim Kardashian, quien le pidió una fotografía tras el encuentro de su presentación al mundo en un estadio en el que ya había marcado. Fue con Brasil ante España en el partido de homenaje a Vinicius.

Los secundarios celebran los goles contra los titulares

Endrick ha ganado puestos en la escala de Ancelotti, que, por supuesto, sigue en pie pese a que los titulares resultaron del todo inoperantes en la primera mitad. Finalizaciones como las del francés y Vinicius serán imperdonables en otra altura de la temporada. En la segunda jornada, simplemente videoteca para analizar, en la que también hay unos cuantos quiebros exitosos de dos de las estrellas de un firmamento obligado a ganar por imposición cada encuentro. Porque al público del Bernabéu no le importa lo leonino que sea el calendario, con un precio para el público general de 95 euros -como mínimo- por entrada, el que acude al coliseo blanco quiere ver carne y sangre.

Endrick tiene todo para triunfar, incluso en un equipo como el Real Madrid donde la exigencia es límite. Lo demostró en un gol que nadie más supo hacer en su equipo. Un tanto de delantero centro puro en el que aguantó y se deshizo de dos rivales para ajustar un disparo al palo corto. Lo celebro Ancelotti, también Alaba y Bellingham en la grada, y en el campo, sobre todos los demás, Brahim. Como si los secundarios tuvieran una alianza entre sí en la que se conmemoran los tantos de diferencia frente a los titulares. El internacional con Marruecos fue el asistente en el gol de Endrick y también subió uno a su cuenta con una definición de libro.

Ambos se aprovecharon del desgaste de un Real Valladolid al que la gasolina le duró más de lo que deseó Ancelotti. Y eso fue culpa de una unidad principal que con un desfile inocuo del balón tardó en descontrolar al rival, un recién ascendido que se fue con un resultado en contra mayor de lo que mostró con su rendimiento. Brahim y Endrick salieron con el ímpetu, que no la prisa, que requieren partidos rotos como el que se encontraron.

Endrick, en el banquillo, antes del partido contra el Real Valladolid. / AFP7 vía Europa Press

Récord de precocidad y comparativa con Ronaldo Nazario

Para los del fondo de la lista, cada acción es importante, de ahí el profundo lamento de Güler, titular en detrimento de Bellingham, por las ocasiones malogradas, a pesar de que fue el único que rompió la monotonía en la que estuvo instalado el Real Madrid durante una hora. "Este partido es una parte de su progresión, a él como Endrick necesitamos darles minutos poco a poco para que se adapten bien al equipo y puedan progresar constantemente. Para ellos todos los partidos puede ser una buena oportunidad para estar al nivel del Real Madrid", defendió Carletto, siempre con la vara de medir en la mano.

Porque si alguien sabe cómo gestionar un vestuario es él. Endrick se mostró demasiado ansioso por brillar en pretemporada y patinó. Este gol le ayudará a gestionar la paciencia. Un récord ya es suyo: con 18 años y 35 días se convirtió en el extranjero más joven del Real Madrid en marcar en Liga. ¿Sabe quién anotó también en su debut con el conjunto blanco? Uno que vio y celebró por dentro el tanto de Endrick, como le pasa con los tantos del Bernabéu aunque sean contrarios a sus intereses: Ronaldo Nazario.

Como el fútbol no deja de ser una sucesión de trayectorias cruzadas cabe recordar que el día que el dueño del Real Valladolid debutó en el Inter como gran estrella fue eclipsado por un tanto 'Chino' Recoba. Por lo que pensará Mbappé que las historias no se valoran por el prólogo, sino por el desenlace, aunque las primeras líneas de Endrick difícilmente se puede superar.