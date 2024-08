El Real Madrid es un Ferrari con el motor de un tractor John Deere

A la taurina hora de las cinco de la tarde, horario más propio de los toros que del fútbol, el Real Madrid celebraba el estreno en Liga esta temporada ante su parroquia. En el cartel aparecían tres nombres propios. El primero, el de Kylian Mbappé, el ansiado fichaje que llegó al Bernabéu siete temporadas después. El segundo, a su espalda, el de Arda Güler, quien aprovechando la baja de Jude Bellingham se asomaba al once disparando las expectativas de los madridistas. Y el tercero, por inesperado, el de Óscar Puente, el ministro de Transportes y Movimiento Sostenible del Gobierno, que sentado junto a Florentino Pérez y a Ronaldo Nazario, dueño del club pucelano, disfrutó viendo cómo su equipo frenaba a este tren de alta velocidad que es este Real Madrid de Ancelotti.

Ronaldo, acompañado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el partido de la segunda jornada de Liga entre el Real Madrid y el Valladolid / EFE/Borja Sánchez-Trillo

Después de ver lo ocurrido en Mallorca se confirmaba que la realidad es tozuda. Y este Madrid de la era post-Kroos sigue siendo un equipo sin ninguna capacidad de seducción. No presenta aún ningún automatismo y se limita a esperar que el talento de sus delanteros abra el camino. Hasta que eso ocurre produce un despliegue desconcertante en el que los jugadores se atropellan, los pases se pierden, el equipo se escora claramente a la izquierda y el murmullo del Bernabéu crece con el paso de los minutos.

Gol de Valverde

El equilibrio que tanto valora Ancelotti es una quimera en un once en el que Vinicius y Mbappé se estorban mientras Rodrygo opera por cuenta propia y no hay sintonía alguna con su mediocampo. Tchouaméni es un jugador sustantivo en lo físico, pero futbolísticamente es como ponerle el motor de un tractor John Deere a un Ferrari. Hasta Valverde se cohíbe con sumisión en la medular para no perder el dibujo atrás de un Madrid desdibujado adelante. La primera parte ante el Valladolid fue un ejercicio de inoperancia de los blancos, quienes apenas dispusieron de una volea que enganchó Kylian tras un pase largo de Rudiger. El fútbol directo como solución. Puente disfrutaba viendo cómo su Pucela discutía la sostenibilidad de este Madrid galáctico.

La lata no se abrió hasta el inicio de la segunda mitad, cuando una falta al borde del área congregó a varios madridistas en torno al balón. Pero desde el banquillo Carletto fue muy claro: “¡Fede, a la portería!”. Sin arabescos ni barroquismos. Tocó Arda, la pisó Vini y Valverde le pegó duro abajo tocando en un defensa por el camino, lo justo para que no llegase Hein. Gol de raza del uruguayo, que lo celebró con el técnico italiano, quien le insistió: ‘Te lo dije”. A veces el fútbol es lo más sencillo del mundo.

Los minutos fueron goteando con el Valladolid aún atrincherado atrás y el Madrid sesteando. Los de Pezzolano mostraron desparpajo en alguna llegada que hizo trabajar a Courtois, para enfado de Ancelotti, y el Madrid esperaba su momento para dar otra dentellada. La anunciada excelencia blanca es, por el momento, excedencia de estrellas que no acaban de hablar el mismo idioma futbolístico.

Brahím y Endrick sacan petróleo

Con el viento y el marcador a favor, Ancelotti gestionó las sustituciones poniendo en el campo más fútbol que talento, al entrar Modric y Brahím y por un gris Arda y un efervescente Rodrygo. Y luego fue más político, haciendo debutar a Endrick y dando minutos a Ceballos. No podrá echar en cara Carletto a sus jugadores falta de compromiso o actitud en esta ocasión, pero sí se echa en falta más agresividad ofensiva y algo de juego a este Madrid que a falta de fútbol suma tres puntos una vez más por su pegada mientras trata de alcanzar la velocidad de crucero en estos partidos caniculares de agosto. Brahím, que siempre saca petróleo sea titular o juegue diez minutos, cerró el triunfo con un gol con el que recuerda a Ancelotti que él está un escalón por encima de Arda Güler y a un paso al lado de Modric en la jerarquía de los no fijos. Y Endrick, que se estrenaba con el equipo, se sacó un latigazo en la última jugada que confirmó que tiene mucho gol y disfrazó de goleada un partido que no fue digno de ello.