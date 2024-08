Ancelotti señala el problema del Real Madrid: "Los delanteros tienen que trabajar un poco más"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa este viernes, aunque el Real Madrid jugará el próximo domingo a las 17:00 horas en el Santiago Bernabéu ante el Valladolid, en su estreno en el Bernabéu esta temporada. El italiano prefirió hablar hoy y dejar para mañana sábado un entrenamiento en el estadio, ya que se ha cambiado el césped y quiere que los jugadores tomen contacto con él antes de medirse a un Valladolid que viene con ganas de aguar la fiesta a los blancos en el estreno de Kylian Mbappé en Liga ante su nueva afición.

Bellingham es baja por lesión

Precisamente sobre este tema dejó una primera reflexión: "Es importante jugar en nuestro estadio, tenemos ganas de volver porque hace tiempo que no jugamos aquí. Queremos pasar un día feliz. Va a ser un día muy bonito para Mbappé, la afición va a estar muy ilusionada con Kylian y estoy seguro que él les hará disfrutar con su enorme calidad". Quien será baja es el inglés Jude Bellingham, que, como confirmó el propio técnico, "ha sufrido un golpe en el muslo" y como confirmaba el parte médico sufre una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha. Pendiente de evolución". No estará el domingo ante el Valladolid y se barajan alrededor de cuatro semanas de ausencia del inglés.

Ancelotti habló del partido de estreno en Liga en Son Moix, en el que el equipo no ofreció su mejor versión: "Hemos trabajado en las cosas que no han salido bien en Mallorca y hemos entendido bien lo que ha pasado y espero que Valladolid sea un buen test. Los delanteros tienen que trabajar un poco más y Rodrygo lo está haciendo muy bien".

Vallejo es duda, por unas molestias, y eso hará que el equipo solo lleve dos centrales de los habituales en la convocatoria, algo que no preocupa al técnico: "Tenemos recursos con los jóvenes en la posición de central y además está como emergencia Tchouaméni. Esperamos a Alaba con toda la tranquilidad del mundo. No hay problema con eso".

Carletto habló de la reivindicación de Rodrygo sobre su estatus en el equipo. "Le ha preguntado a Rodrygo qué ha pasado con eso y me ha dicho que el mensaje era una fake, que no lo había escrito él. Me ha dicho que está contento y que está trabajando bien. No hay problema con él. No hay tema Rodrygo, está feliz y encantado porque está jugando. Es un tema que no comentamos", advirtió.

Sobrecarga en la izquierda

El técnico admitió que el equipo sobrecarga en ataque la izquierda, pero no es algo nuevo ni le preocupa: "La presencia de Vinicius influye en eso. Pero ya jugábamos más por la izquierda porque Benzema también caía ahí y Belligham se sumaba a eso. Hemos ganado dos Champions jugando ahí, no les voy a decir que cambien eso".

Y concluyó hablando de dos jugadores en concreto. Primero de la cesión de Mario Martín al Valladolid: "No podemos bloquear el crecimiento de un jugador, creemos que puede ser interesante que juegue un año en Valladolid y volveré más fuerte y más listo". Y finalmente de la evolución de un Endrick que aún no ha debutado oficialmente esta temporada: "Endrick está muy bien, como los otros. Se está adaptando muy bien y tiene una calidad impresionante. Tendrá minutos, teniendo en cuenta la competencia que hay en el equipo".