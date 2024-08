Rivero destapa la guerra interna en RTVE contra 'los panenkitas' por 'Estudio Estadio': 'No formarás parte, no tengas la menor duda'

Televisión Española vive una guerra que ha saltado a las redes sociales, donde Juan Carlos Rivero ha enviado un recado a una antigua tertuliana de 'Estudio Estadio', el programa del que fue apartado la pasada temporada por la antigua dirección de deportes del canal. El mensaje ha destapado la guerra interna que hay tras la enésima remodelación de 'Estudio Estadio'.

Cambio de rumbo

Todo comenzó el lunes con un mensaje de Nerea Zusberro, colaboradora del programa durante el tiempo en que Rivero fue apartado, los dos últimos años, informando de que no proseguiría en Estudio Estadio. "Hoy, primer lunes de Liga 24/25, es el momento perfecto para contaros que no habrá más 'lunes disfrutones'. 'Estudio Estadio', que ha sido 'hogar' durante las dos últimas temporadas, toma un rumbo del que ni me siento ni seré parte", escribía Zusberro.

Mensaje que fue rápidamente contestado por Rivero, para sorpresa del personal, de forma más que contundente: "No formarás parte, no tengas la menor duda". El mensaje ha provocado todo tipo de reacciones en las redes, desde las críticas de quienes están en contra del regreso de Rivero a la dirección de 'Estudio Estadio' por considerarlo "mediocre" y "casposo", hasta el apoyo de tertulianos que vuelven a recuperar una silla en el programa como el periodista de AS, Joaquín Maroto, que celebró el mensaje de su amigo y presentador, o Lorena González, que reprochaba el tuit a Zusberro: "Desde luego que con el compañerismo y la humildad que muestras con ese tweet, formarás parte de poco bueno".

El presentador declaraba así abiertamente su guerra contra "los panenkitas", como denomina Roberto Gómez, estrecho colaborador de Rivero, a la nueva generación de periodistas que se caracterizan, según el propio Gómez por "ser presuntos entendidos en fútbol que hablan con aire de superioridad utilizando cuatro frases hechas que salpican con nombres de futbolistas extranjeros desconocidos".

José David López, Alberto López Frau o David de la Peña, Pablo Miranda, Rubén Briones, Nerea Zusberro y Paco Caro. / RTVE

Clásicos o "panenkitas"

En julio de 2022, el director de Deportes, Arsenio Cañada, y el presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, apostaron por darle un cambio a 'Estudio Estadio' apartando a Rivero y a todo su equipo y apostando por caras nuevas y otro plantel de colaboradores. Así, salía Juan Carlos Rivero junto a sus colaboradores más estrechos como Roberto Gómez, Joaquín Maroto, Pedro Pablo San Martín o Lorena González, y pasaban a ocupar sus sillones en el programa Paco Caro, Rubén Briones, Pablo Miranda, Nerea Zusberro, José David López, Alberto López Frau o David de la Peña. Dos temporadas duró la apuesta por el nuevo formato y los nuevos contertulianos.

Pero se ha producido un nuevo cambio en la dirección de Deportes de RTVE, en la que Cañada ha sido relevado por Rosana Romero, quien ya confió en Rivero para que volviera a narrar los partidos de la Selección y ahora le ha devuelto a 'Estudio Estadio' junto a su equipo de colaboradores. Un relevo que, como evidencia el mensaje en redes de Zusberro y la posterior contestación de Rivero, no ha sido bien encajado por los primeros y tampoco se produce con cordialidad. Una guerra interna que viene de largo y que tiene más seguimiento en las redes que en la pantalla, donde 'Estudio Estadio' hace años que no cuenta con el respaldo del público ni en el formato clásico de Rivero ni el renovado, quedando muy lejos de los datos de la competencia.