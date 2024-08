El Real Madrid se pierde sin Kroos y Ancelotti lanza un aviso público: "Falta actitud y compromiso"

La primera hora de la Supercopa fue un aviso que los jugadores del Real Madrid no quisieron ver. El gol y el debut soñado de Mbappé taparon el dislate que fue ver al equipo de Ancelotti sin un jugador fijo en la salida de balón.Vinicius, Valverde, Rüdiger... Varios fueron los que sin éxito transitaron por una demarcación que sigue huérfana tras la jubilación de Kroos, como se evidenció en el empate frente al Mallorca. El primer disgusto de un conjunto llamado a ganarlo todo esta temporada y en el que cada tropiezo se mira con lupa. Ancelotti usó la suya, pero para crear el primero de los incendios del curso.

Ancelotti: "Está claro dónde está el problema"

"El aspecto defensivo no ha sido bueno. Nos ha costado recuperar el balón y hacer presión tras pérdida. Hablamos sobre todo de falta de actitud y compromiso colectivo", criticó Carletto, quien en la primera jornada hizo un señalamiento público. Quiere tapar la herida antes de que se vuelva una infección. No suena exagerado, porque el italiano sabe mejor que nadie que un empate, y más en las circunstancias en las que se produjo el de Son Moix. Porque no solo Arrasate compensó el gol inicial de Rodrygo. El Mallorca pudo dejar a cero y a cuadros al Real Madrid con un ápice más de acierto.

Hay datos que son circunstanciales, pero que en un equipo como el vigente campeón de Liga alientan el miedo. Por primera vez en seis temporadas con Ancelotti, el Real Madrid no gana su primer encuentro. "El año pasado con algún empate estuve contento. Hoy no, porque creo que se pudo hacer mejor. Solo teníamos que hacerlo mejor con más actitud. Creo que de esto se puede aprender mucho, porque está bastante claro de dónde está el problema", defendió Ancelotti, muy seguro de que lo visto en Son Moix ni se aproxima a los estándares de un club que este año tiene el reto de ganar siete títulos.

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, en Son Moix. / AFP7 vía Europa Press

Mbappé y Vinicius se pisaron en la banda izquierda

El Real Madrid no pudo o no supo apretar el acelerador cuando el gol de Muriqi desactivó su inercia. Corre el riesgo de pensar que los partidos se resolverán únicamente por las individualidades. Arrasate le dio una buena lección de cómo el esfuerzo defensivo agobia a los egos más concentrados. La imagen de Vinicius atrapado por una jaula de cinco jugadores fue el paradigma. Aunque pasó por una situación peor que la de verse abucheado por gran parte de Son Moix y es sentirse atropellado por sus propios compañeros. El ataque del Real Madrid se concentró por la izquierda, con Rodrygo cayendo en esa banda y Mbappé deslizándose hacia la misma.

A diferencia de la temporada anterior, no existe por el momento una alternancia efectiva de roles. Con Bellingham como llegador, los dos de arriba, Rodrygo y Vinicius, revoloteaban entre sus flancos para crear una anarquía muy difícil de defender. Este año hay colapso en el lado zurdo, que, si bien como ocurrió en el primer gol puede dar sus frutos, no es una alternativa que se pueda sostener durante todo un partido. Mbappé estaba acostumbrado a hacer suyo este espacio en el PSG. En el Real Madrid, la libertad de movimientos solo ha funcionado puntualmente, como en el tanto que el francés anotó frente a la Atalanta a pase de Bellingham.

"Mbappé se cambia la posición de vez en cuando. A veces juega más por dentro y otra en la banda izquierda. No hay un plan particular. Depende de él y Vinicius", explicó Carletto tras el derrape en la primera curva de Mallorca. Aunque más que una explicación es un 'laissez faire' con el que deposita la responsabilidad en dos jugadores que se conocen mucho más en la vida privada que en el campo. No solo el ataque tuvo problemas particulares, la defensa blanca también dejó que desear, con un fallo flagrante en la marca de Rüdiger en el gol de Muriqi y la expulsión de Mendy en una de las últimas acciones del juego.

Momento de la expulsión de Mendy. / Francisco Ubilla / AP

Mejora de Tchouaméni, pero volvió a ser el primer cambio

Con todo, el peor de los jugadores no estuvo en el campo. Es el encargado de suplir a Toni Kroos, quien todavía no ha aparecido, a pesar de los vanos intentos de Valverde en la primera parte y el desarrollo acertado de Bellingham en la última media hora de juego en la Supercopa. Incluso en un partido mejor que el de Varsovia, Tchouaméni fue el primer sacrificado del encuentro. Los cambios de Ancelotti no ayudaron a sembrar la confianza. El galo volvió a quedar señalado y su sustituto, Modric, demostró que ante la ausencia de Kroos aumenta su validez, pero no como revulsivo.

Brahim y Güler, en el 88, tampoco pudieron ejercer el efecto deseado. Demasiado poco tiempo para dos actores secundarios que, por lo menos en el inicio de temporada, tendrán que esperar a que la primera línea, la millonaria, demuestre lo que vale. "Puede que sean tardíos o puede que no. Cada uno tiene su opinión", se escurrió Ancelotti, quien a diferencia de tropiezos anteriores, no se cargó el peso de la crítica a sus espaldas. Porque el italiano cree firmemente que el problema del Real Madrid fue de actitud y eso es algo que solo se corrige mediante la reprimenda. La deshonra por no llegar al balón dividido o la inconsistencia para buscar el desmarque correcto.

"No es un problema de uno o de dos, es un problema de un equipo que en este partido no se ha entendido que el aspecto defensivo es clave. No lo han entendido y el Mallorca sí. Han hecho un gran partido", alabó Ancelotti en el cierre de un discurso aleccionador. Hacía mucho tiempo que el entrenador del Real Madrid no estaba tan incómodo tras un encuentro de los suyos. Un punto que no es más que eso numéricamente, pero que destapa las inseguridades de un conjunto al que elogio, por primera vez, le ha debilitado.