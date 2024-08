Mbappé regaló la camiseta de su debut a un Nadal que terminó "contento" con el empate de 'su' Real Madrid con el Mallorca

Kylian Mbappé concluyó su primer partido en LaLiga contrariado porque el Real Madrid no fue capaz de ganar en Mallorca y por una actuación que no estuvo a la altura de las expectativas. El francés dispuso de alguna ocasión clara, pero no fu capaz de marcar, como sí hizo el pasado miércoles en la final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta.

Palco de madridistas en Son Moix

Al acabar el partido, Mbappé se cruzó con Rafael Nadal. El tenista de Manacor, declarado aficionado madridista, fue testigo del partido entre bermellones y madridistas junto a su padre y el exbaloncestista del Real Madrid Rudy Fernández, también mallorquín de nacimiento y que tuvo el honor de hacer el saque de honor. Rudy había comenzado su trayectoria deportiva jugando en las categorías inferiores del Mallorca de fútbol.

Cuando Kylian se encontró con Nadal, el francés le dio un cariñoso abrazo y sacó de su mochila la camiseta de su debut en LaLiga española. Zamarra que regaló al tenista mallorquín, quien le animó, pese al empate, y le instó a seguir disfrutando esta temporada en el Real Madrid. Maniobra que repitió con otros jugadores del equipo blanco como un contrariado Jude Bellingham, al que también le dio un abrazó y le animó.

Al finalizar el partido Rafa Nadal también se pronunció ante los micrófonos de los periodistas sobre el partido: "El Mallorca hizo un partido muy completo. Estoy contento", confesó el deportista balear, fan del balear, seguidor incondicional del Real Madrid y también de sus paisanos.

Preguntado sobre las expectativas esta temporada del Mallorca, afirmó que "(Jagoba) Arrasate, quien triunfó en el Osasuna, ha presentado un proyecto nuevo diferente al de Javier Aguirre, que ya generó mucha ilusión aquí y a punto estuvo de ganar un título con la Copa".

Por último, habló de su futuro tenístico y confirmó su intención de entrenar "a partir de mañana [este lunes] con vistas a la Laver Cup, y ya avisaré sobre una posible retirada. Cuando lo sepa lo sabréis, no tengo ninguna prisa", terminó afirmando entre risas el ganador de 22 títulos de Grand Slam.