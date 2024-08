La Liga comienza con cinco cambios en los banquillos de Primera con Flick como mayor novedad

El fútbol español ya no es lo que era en lo referente al baile de banquillos. Cómo será que esta temporada hay un entrenador que se sentará en su banquillo después de pedir su propia dimisión a gritos desde el balcón del Ayuntamiento en la celebración del ascenso. El episodio lo protagonizó el uruguayo Paulo Pezzolano, muy contestado durante toda la temporada por la afición del Valladolid, pese a mantener a los blanquivioletas en la lucha por el ascenso, objetivo que logró finalmente.

Cinco novedades

Solo se registrarán cinco novedades en los banquillos de Primera División en el inicio de esta temporada 2024-25. Los clubes apuestan por la continuidad y las caras nuevas serán las de Hansi Flick (Barcelona), Vicente Moreno (Osasuna), Jagoba Arrasate (Mallorca), García Pimienta (Sevilla) y Luis Carrión (Las Palmas). Así que podríamos decir que en realidad son tres porque Osasuna y Las Palmas se han visto obligados a buscar relevo al ver cómo Jagoba y Pimienta se despedían por iniciativa propia de sus clubes.

Osasuna y El Sadar despiden a Jagoba Arrasate / Villar López

La llegada del alemán Han si Flick al Barça, donde sustituirá a Xavi Hernández es la novedad más destacada. Se habló mucho de la continuidad del de Tarrasa, pero al final a Laporta no le gustó que el excentrocampista hablará abiertamente de las limitaciones financieras del club y le despidió de forma turbia. Para suplirle llega un Flick que es una incógnita porque no tiene vínculo conocido con la escuela de La Masia, el modelo holandés o cualquier estilo que tenga ADN Barça. Flick ha echado mano de un crack de la casa, Thiago Alcántara, al que tuvo como jugador en el Bayern, para que le ayude en el aterrizaje. El acuerdo era por tres meses y habrá que ver si se queda toda la temporada o prefiere mantenerse lejos del caos institucional que reina en el club a día de hoy.

El Cholo, a por su 14ª temporada

En el Real Madrid no se toca lo que funciona y no hay mejor entrenador en la actualidad para el club blanco que Carlo Ancelotti, que acometerá su sexta temporada, en dos etapas, como entrenador del Madrid. Por delante, en permanencia, aparece un Diego Pablo Simeone que acomete su 14ª temporada como técnico rojiblanco. Detrás aparece un Ernesto Valverde que dirigirá al Athletic por novena campaña, en tres etapas: “Este es mi club. Es mucho tiempo aquí y significa mucho que todavía me ofrezcan continuar un año más y podamos seguir consiguiendo cosas”.

Un escalón por debajo aparecen Imanol Alguacil, ocho temporadas como entrenador de la Real Sociedad en dos intervalos, y José Bordalás, mismo tiempo y también en dos fases. Dos técnicos que se encuentran cómodos en sus hábitats naturales, donde han demostrado que con mimbres pueden hacer muy buen papel. Habrá muchas miradas puestas en Michel, que después de llevar al Girona a la Champions debe confirmar la buena sensación que dejó la pasada temporada. Otros que se volverán a sentar en los mismos banquillos serán Marcelino (Villarreal), ‘Pipo’ Baraja (Valencia) y Luis García Plaza (Alavés).

Simeone da indicaciones a Griezmann / FRIEDEMANN VOGEL

Más incógnitas hay en lo que puedan hacer técnicos sin tanta experiencia en Primera ni en sus actuales clubes como García Pimienta (Sevilla), Íñigo Pérez (Rayo), Claudio Giráldez (Celta), y los tres inquilinos de los equipos ascendidos a Primera: Borja Jiménez (Leganés), Luis Carrión (Las Palmas) y Manolo González (Espanyol).

Cinco técnicos 'foráneos'

Por ultimo, de los 20 banquillos solo cinco tendrán entrenadores extranjeros, aunque algunos como Manuel Pellegrini, que volverá a sentarse en el banquillo del Betis, está muy asentado en España. Así, que además de él, Simeone, Flick y Ancelotti, el otro ‘foráneo’ será Pezzolano, mientras que se echará en falta al mexicano Javier Aguirre.