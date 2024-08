Real Madrid-Barcelona: Pau Víctor hizo de Nico Williams en 'el clásico de la tormenta' en Nueva Jersey (2-1)

El primer clásico de la temporada fue especialmente accidentado debido a las tormentas eléctricas que amenazaban Nueva York. Hasta el punto de que el partido se suspendió a los diez minutos, antes incluso de que empezase a llover. El protocolo en Estados Unidos dice que si cae un rayo se para el partido media hora y tiene que haber media hora sin otro rayo en un radio de ocho millas (casi 13 kilómetros). Y eso ocurrió en el inicio de la primera parte. Luego llovió abundantemente, pero el aparato eléctrico de la tormenta ua había pasado y el clásico se jugó como si transcurriese en una jornada otoñal en lugar de en un partido veraniego.

Pau Víctor a falta de Nico Williams

El partido dejó varias lecturas. La primera es que el Barcelona se tomó más en serio el partido y la 'muchachada' de Flick se impuso a un Real Madrid funcionarial que está comenzando a echar a rodar la máquina. Algo parecido a lo que ocurrió la pasada temporada, cuando los de Carletto se llevaron un correctivo en Texas (3-0). La chavalada azulgrana se mostró muy ordenada y proactiva con un Flick que no dejó de dar órdenes desde la banda. Se notaron las ganas de agradar de los jóvenes que, a falta de que se vayan incorporando las estrellas, tratan de hacerse con un sitio en la plantilla. El alemán apostó por un once formado por Ter Stegen; Álex Valle, Christensen, Iñigo Martínez, Balde; Marc Bernal, Casado; Unai Hernández, Pablo Torre, Pau Víctor; Lewandowski. Destacó, como ante el City, el doble pivote formado por Bernal y Casado.

Y volvió a emerger la figura de Pau Víctor, que a falta de Nico Williams, quien no llegará al Barça esta temporada, se antoja como una incorporación interesante. Marcó ante el City de Guardiola y dos goles le hizo al Real Madrid, confirmando su pegada y el desparpajo para echarse encima al equipo ante la ausencia de las estrellas, porque aunque Lewandowski fue titular su rendimiento fue una vez más intrascendente.

Endrick no carbura

Ancelotti apostó por un once con Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Fran García; Modric, Mario Martín, Ceballos; Arda Güler, Endrick y Brahim Díaz. Se confirmaron las sospechas sobre Endrick, que no termina de encajar en la partitura de los blancos, al igual que un Ceballos gris que no termina de aprovechar las ocasiones. Tampoco Mario Martín dio una buena imagen y la defensa, con Militao regresando al eje junto a Rüdiger confirmó que el partido era de pretemporada. Solo Arda se mostró algo más participativo, porque ni siquiera Brahim ofreció la versión chispeante que ha dado en partidos anteriores. Ante la pasividad de los suyos, el italiano echó mano de Vinicius, que animó algo más el choque pese a no tener ni el rodaje hecho. También salió Nico Paz, que recortó el marcador con un testarazo en el segundo palo en un error de marcaje.

Este primer clásico confirma las sensaciones que tenían ambos equipos antes del mismo. Por parte del Barcelona, el buen trabajo de Flick en su aterrizaje apostando por el talento de La Masia, de donde hay varios jugadores interesantes. En el lado blanco, la inquietante falta de sintonía de Endrick y la pasividad de jugadores como Ceballos que deberían dar un paso adelante ahora que no tienen a Kroos por delante para cerrarles la puerta. Hay mucho trabajo por hacer en ambos equipos. Y Mbappé se incorpora el día 7.