Estas son las palabras de Nadal a Alcaraz tras ganar la medalla de plata

Rafa Nadal quiso enviar un mensaje al que ha sido su compañero de dobles en estos Juegos Olímpicos de París, Carlos Alcaraz. El del Palmar disputó la final ante Novak Djokovic, número 1 del mundo, y el serbio se hizo con la medalla de oro después de derrotarle en dos sets, ganando los tie-breaks de ambos.

Un cariñoso mensaje

Rafa escribió lo siguiente en sus redes sociales: "Carlos, aunque sé que hoy es un día difícil valora una medalla que es muy importante para todo el país y verás, con el tiempo, que para ti también. Gracias por esta semana increíble y por una medalla que nos regalas al deporte español. Un abrazo".

La pareja conformada por Carlos Alcaraz y Rafa Nadal llegó hasta los cuartos de final donde cayeron ante los estadounidenses Rajeev Ram y Austin Krajicek por 6-2 y 6-4, en una hora y 39 minutos. Los partidos de 'Nadalcaraz' como se conoció a la pareja de estrellas españolas del tenis se convirtió en uno de los focos mediáticos de estos Juegos de París, en los que además Nadal tuvo mucho protagonismo en la jornada de inauguración. Las gradas se llenaron de aficionados de todos los países en sus partidos, que siempre colgaron el 'No hay billetes'.

La derrota afectó mucho a Alcaraz, que se derrumbó ante el micrófono de Eurosport, con Álex Corretja tras la final. "Es muy doloroso perder este partido de la manera en que lo hice. Siento que tuve varias oportunidades, pero no puedes dejar que un jugador como Djokovic se escape. La verdad es que él se merece este éxito, ha jugado impresionante. Ahora mismo estoy un poco decepcionado, sobre todo, porque siento que he fallado a muchas personas que esperaban de mí un oro olímpico. Solo puedo decir que me voy de aquí con la cabeza alta porque he dado todo lo que tenía y que espero ganar un oro alguna vez en mi carrera", aseguró.

Una competición "especial"

El murciano reveló a quién dedicaba su medalla. “Esta plata es para mi país, para España, para todos aquellos que me han apoyado desde París o desde casa, para mi familia, mi equipo y para mí mismo también. Tener una medalla olímpica era un objetivo este año”. Y luego destacó el carácter especial de los Juegos: “Se siente un poco distinto competir en unos JJ.OO. Compites por una medalla, por tu país, no es lo mismo que un Grand Slam. Hoy sentí más la presión quizá en los momentos decisivos. Además, disputas cuatro Grand Slams cada año y en cambio unos JJ.OO. llegan una vez cada cuatro años. Recordaré esta experiencia toda mi vida. Jugar con Rafa el doble, mi primera medalla olímpica… han sido dos semanas muy especiales”.

Por último, tuvo unas palabras para Djokovic: "He escuchado muchas veces que Novak quería este oro, lo sabemos todos. Jugó un tenis increíble, especialmente en los tiebreaks, es evidente que iba a darlo todo, pero yo también lo quería”.