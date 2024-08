Real Madrid-Barça: Ancelotti echará en falta a Mbappé ante la 'muchachada' de Flick en el primer ‘clásico’ del curso

Real Madrid y Barcelona librarán esta madrugada el primer clásico de la temporada, emulando el que disputaron justo hace un año en Arlington, Texas. En esta ocasión se disputará en el Metlife Stadium de Nueva York, la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

Precedente en Texas

Hace un año los azulgranas pasaron por encima a los de Ancelotti (3-0), con goles de Dembelé, Fermín y Ferran. Fue el último servicio del primero, que se marchó desde Estados Unidos a Francia para firmar por el PSG, mientras que supuso la presentación en sociedad de Fermín, con un gol en el clásico tras un disparo que entró como un obús. Aquel triunfo desató la euforia en el barcelonismo, que además venía de ganar la Liga, lo que invitó a pensar que el ciclo había cambiado. Nada más lejos de la realidad.

En aquel Barça, Xavi estaba en el banquillo y Christensen en el eje de la defensa, con Dembelé arriba junto a Lewandowski. Enfrente Ancelotti utilizó el partido como la primera prueba de su gran apuesta táctica para la temporada: Bellingham, de mediapunta. Un experimento muy criticado que recibió calificativos poco halagüeños en las crónicas de la prensa. Nada más lejos de la realidad. Al final la temporada azulgrana fue un completo fiasco y eso le costó el puesto a su entrenador, y la del Madrid fue un completo éxito, ganando Liga y Champions, y con Bellingham revelándose como un llegador de primer nivel lo que volvió a mostrar el buen olfato táctico de Carletto al apostar por acercar al inglés al área.

Esta vez no estarán Nacho, Odriozola o Joselu, ni tampoco comparecerán Abde, Lenglet, Sergiño o Eric García. Protagonistas todos del clásico de hace un año. Pero por encima de todo se echará en falta a dos futbolistas, uno que no volverá a vestir de blanco nunca más y otro que lo hará por primera vez en breve. Toni Kroos, del que Ancelotti advertía al llegar a Estados Unidos con picardía, “aún faltan por llegar los brasileños y Kroos”, ha colgado las botas después de jugar la Eurocopa en su país. Y Kylian Mbappé está apurando sus vacaciones tras disputar también en Alemania el torneo continental. En ambos casos fueron atropellados en su camino hacia el título por la sorprendente España de Luis de la Fuente.

Así que más pendiente de la grada que del césped, y sabiendo que no se pueden ni deben sacar conclusiones del partido, llega este clásico en el que los focos estarán puestos en el banquillo azulgrana, con la llegada de Hansi Flick, y en el ataque madridista, donde Arda Güler seguirá tirando del carro junto a un Endrick que anda desorientado y todavía no le ha pillado el paso al Madrid.

Hansi Flick durante un entrenamiento del Barcelona en Annapolis, Maryland (EE. UU.) / EFE/FCB

La 'muchachada' de La Masia

A falta de dinero para fichar, o poder de convicción para seducir a un Nico Williams que no ha estado nunca cerca de ser azulgrana pese a la insistencia de los medios catalanes, el encuentro servirá para testear el nivel de la nueva hornada de La Masia. Los Pau Víctor, Marc Casado, Marc Bernal, Ander Astrálaga o Toni Fernández serán la atracción, a la espera del regreso de las vacaciones de Lamine Yamal, que con 16 años, ya 17, se ha convertido en la irrupción más ilusionante del fútbol mundial de los últimos tiempos.

En el Real Madrid, Carletto ya cuenta con Vinicius, Militao y Rodrygo, pero no serán de la partida y hay dudas si les dará algunos minutos. El último, además, afronta un año complicado amenazado por la llegada de Mbappé, a lo que se suma la regularidad de un Brahim que no deja de crecer y un Arda Güler que ha llegado de la Eurocopa convertido en un jugador mucho más consistente. Mbappé no se incorporará a la disciplina del equipo hasta la vuelta del Madrid a la capital española tras la gira estadounidense, el próximo 7 de agosto. Así que quienes esperaban verle en este clásico veraniego tendrán que conformarse con los comentarios que realiza de sus nuevos compañeros a través de la redes sociales.