Antoine Dupont, el mejor jugador de la historia del rugby… de 2024

¿Es Antoine Dupont el mejor jugador de la historia del rugby? La pregunta, en realidad, dice más de quien la formula que de quien la responde. Retrata su desconocimiento de un deporte en el que categorizar las actuaciones individuales resulta un ejercicio de absoluta irrelevancia. Y además sirve para exponer la precariedad este nuevo ‘periodismo basura’ que también ha llegado al rugby, un deporte que vivía a salvo de todo esto hasta que en 1995 aprobó su profesionalización.

Debate impostado

¿Puede ser mejor jugador de la historia del rugby alguien que nunca ha pasado de cuartos de final de un Mundial con su selección y que solo ha ganado uno de los siete 6 Naciones en los que ha participado? El debate, como se puede comprobar, tiene más de oportunista que de justificable. El medio melé de Stade Toulousain, uno de los clubes más potentes del rugby actual, ha cerrado una temporada de ensueño este 2024 tras proclamarse campeón del Top 14, mejor jugador de la final del Top 14, campeón de la Champions Cup, mejor jugador de la final de la Champions y ahora colgándose la medalla de oro de los Juegos Olímpicos en otra disciplina del rugby, el VII. Con ello culmina con éxito su breve paso por el 7, del que además ya se ha despedido tras ganar el oro: “Es muy difícil hacer ambas cosas, así que volveré al XV. Pero fue una experiencia increíble”.

Sin embargo, no es que Dupont no sea el mejor jugador de la historia del rugby, es que ni siquiera es el 9 más trascendente de los que pisan los campos en la actualidad. Siendo un jugador de enorme peso en el juego, Antoine está aún lejos de ser tan influyente, por ejemplo, como lo han sido en los últimos tiempos Aaron Smith, medio melé bicampeón del mundo con los All Blacks, o el inimitable Faf de Klerk, otro 9 ‘protagonista’ en el juego que también ha ganado dos mundiales con los Springboks y que fue decisivo en los discretos Lions que llegaron a la final del Súper Rugby hasta en tres ocasiones seguidas.

El propio Aaron Smith frenaba elegantemente la euforia alrededor del francés, durante un mensaje en el que lo elogiaba: “Todavía es joven… A medida que siga sumando experiencia, será uno de los mejores jugadores de nuestro deporte. Probablemente, ya sea el mejor de esta generación. Ha cambiado el rugby. No es solo un 9, es pura clase”.

Eurocentrismo y clickbait

El debate delata también el ‘eurocentrismo’ de estos nuevos “expertos” cuyos conocimientos se limitan al rugby que tienen a mano, haciendo de menos al del hemisferio sur, que sigue arrasando a las selecciones del norte en competiciones de cualquier índole. No contemplan nada anterior al año 2000 ni que vaya más allá del rugby ‘mainstream’ que tienen a un botón de su mando a distancia. Y no es un mal específico del rugby, es una herencia del periodismo futbolero e incluso una tendencia generacional.

No habrá nunca un mejor jugador de la historia del rugby porque las épocas son diferentes y en rugby las posiciones son tan heterogéneas que es imposible establecer comparaciones. Es materialmente imposible discernir si Dupont es mejor que Jonah Lomu, aquel tren de mercancías neozelandés que tampoco ganó nunca un Mundial, o que Jonny Wilkinson, el apertura inglés que pasó el drop de la victoria en la final del Mundial de 2003, el único ganado por una selección del norte. En rugby se venera a la Gales de los patilludos de los 70, la Francia de champagne de los 80 y 90, la Nueva Zelanda de los centuriones, la vigente Sudáfrica del ‘smash rugby’… Equipos de leyenda plagados de nombres a los que admirar en un deporte que ha cultivado siempre la memoria histórica con un respeto reverencial.

Por eso el debate que se ha generado alrededor de Dupont no pasa de ser la constatación de que la 'chiringuitización' del rugby es un hecho. Y la lidera gente que, obviamente, no ha pisado un campo de rugby. De lo contrario jamás serían capaces de formular esa pregunta. Siento decirles que Dupont no es el mejor jugador de la historia del rugby, ni lo será nunca.