Polémica en el boxeo olímpico: Carini se retira frente a Imane Khelif, la boxeadora que falló las pruebas de género

Tan solo 46 segundos es lo que ha durado el combate de boxeo entre la italiana Angela Carini y la argelina Imane Khelif, tras la decisión de retirarse de la primera. Entre lágrimas, la de Napóles ha querido dejar atrás el ring, tras recibir el primer impacto de su contrincante. Este hecho ha reabierto el debate sobre la participación de los atletas intersexuales, aunque estos se encuentre en tratamiento hormonal.

Al poco de comenzar el primer round, Carini de 25 años recibía varios directos de su adversaria hasta el punto que en un momento dado, arrodillada y llorando decidió plantarse y pedir su retirada: "Me dio dos golpes y ya no podía respirar, estoy destrozada. Fui al ring para honrar a mi padre. Me dijeron muchas veces que era una guerrera, pero preferí parar por mi salud. Nunca había sentido un puñetazo como este", concluyó después más tarde a los medios. Ante la situación, los jueces validaron su decisión y dejaron que el 'tigre' de Nápoles abandonara el combate. La escena ha vuelto a poner sobre la mesa la participación de los deportistas intersexuales en las distintas categorías, como es el caso de la argelina Imane Khelif, quien tiene cromosomas XX (los de la mujer), pero con altos índices de testosterona, como le ocurría a la atleta Caster Semenya.

Fallo en las pruebas de género

Hace un año, la boxeadora norteafricana ya vivió una situación parecida cuando fue excluida de la fase final de la Copa del Mundo de Boxeo en Nueva Delhi de 2023, tras no superar la prueba hormonal y determinarse que su ADN contenía un cromosoma masculino. Sin embargo, y contra todo pronóstico, tras repetirse está prueba de cara a los Juegos Olímpicos de París, desde el Comité Olímpico Internacional se determinó que el nivel de testosterona de la atleta intersexual, (es decir, cuyas características físicas no son todas claramente masculinas o claramente femeninas) se encontraba dentro de los parámetros de una mujer. Una resolución que la brindaba luz verde para participar en las competiciones dentro de la categoría femenina.

Críticas fuera del ring

Desde Italia la ministra de familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, del gobierno ultraderechista de Georgia Meloni secundó el bulo y ya expresó su desacuerdo con la celebración de este cita expresando "gran preocupación" ante la admisión en la competición olímpica de boxeo femenino de lo que calificó "dos transexuales, hombres que se identifican como mujeres y que, en cambio, en las últimas competiciones habían sido excluidos". Haciendo referencia no solo a la argelia Khelif, sino también a la deportista taiwanesa Lin Yu-ting. No ha sido la única en pronunciarse, el vicepresidente y ministro de infraestructura y transporte del gobierno de Italia colgaba un tweet alabando la acción de Carini y calificando de 'vergüenza' la actuación de las instituciones al dejar participar a la argelina.

⚠️ “Picchia troppo forte, non è giusto”. Brava Angela, hai fatto bene!

La nostra atleta si è dovuta ritirare contro Imane Khelif, prima di scoppiare in lacrime per tanti sacrifici andati in fumo.

Una scena davvero poco olimpica: vergogna a quei burocrati che hanno permesso un… pic.twitter.com/XMjYLSDOAb — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 1, 2024

La postura del COI

En un comunicado, desde el COI ya se habló de las bases que rigen sus pruebas de género, las cuales en conjunto con la Unidad de Boxeo Parisino determinaron de cara a los juegos, si un atleta puede o no participar en la categoria masculina a o femenina. Desde la institución, Mark Adams, portavoz , señaló que '"la PBU utilizó las reglas de boxeo de Tokio 2020 como base para desarrollar sus regulaciones. Esas reglas se derivaron de las reglas de Río 2016. La PBU se esforzó por restringir las enmiendas para minimizar el impacto en la preparación de los atletas y garantizar la coherencia entre los Juegos Olímpicos”. “Todos los que compiten en la categoría femenina cumplen con los criterios de elegibilidad”. A pesar de la decisión a favor, las críticas llegan a raíz del fallo de anteriores instituciones que descalificaron no solo a Imane Khelif, si no ha Lin Yu-ting en 2023.

El lio del boxeo es más grande de lo que parece:

-IBA exclude deportistas que incumplen su normativa de género.



-IOC exclude a IBA de organizar boxeo de JJOO (financiación por Gazprom/Rusia).



-IOC aplica sus reglas de género.



…Derivadas de la política extradeportiva. — Angel David Rodríguez OLY (🔛) (@SoyAtletismo) August 1, 2024

Lejos de quedarse en un caso aislado, se revive la situación por la que también paso la nadadora trans Lia Thomas. Tras perder la apelación con el TAS, la estadounidense quedaba fuera de los Juegos Olímpicos así como de cualquier evento deportivo de elite, como parte de una medida de 'protección de deporte femenino'.