Alonso y Sainz saldrán octavo y séptimo en el GP de Bélgica

El español Fernando Alonso (Aston Martin) explicó este sábado que estaba satisfecho con la novena plaza de la clasificación de este sábado en el GP de Bélgica, aunque insistió en que "la pena fue no haber tenido un juego de neumáticos nuevo en la Q3" tras haberlos usado todos para pasar en las dos primeras rondas.

"Estoy contento de cómo ha ido. Nunca sabes lo que puede pasar en la Q3, pero no teníamos gomas nuevas y al final batimos a (francés de Alpine Esteban) Ocon por los pelos", recalcó Alonso en declaraciones a DAZN al término de la sesión.

Para el asturiano, este fin de semana ha sido "un poco raro" porque le ha costado "entrar en calor para sentir el coche a gusto" pero en esta clasificación se encontró "más a gusto" y espera mantenerse en los puntos este domingo.

Por otro lado, el español Carlos Sainz (Ferrari), que saldrá este domingo séptimo en la parrilla del GP de Bélgica tras acabar octavo la clasificación, lamentó que deberían estar "mucho más adelante" pero que el último intento fue "muy malo".

"Por alguna razón que todavía tengo que analizar el último set ha sido un desastre, no tenía nada de grip -agarre-, no sé si ha sido por la vuelta de calentamiento o que ha sido un juego que no me ha dado el mismo grip, pero no estoy contento porque deberíamos estar mucho más adelante", afirmó Sainz, que dijo que la carrera de este domingo será en condiciones "muy diferentes".

Así, incidió en que se deben centrar en "gestionar la degradación" para ver si pueden "remontar" ante Mercedes y McLaren: "Habrá que ver con qué neumático, porque el duro es complicado de gestionar el agarre pero puede ser el que te quite la degradación. A ver qué gana, si la degradación o el agarre", comentó el madrileño.