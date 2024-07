¿Es cierto que en Italia adoran a Morata? "Le tratan con más respeto, pero también es criticado"

Álvaro Morata, capitán de la selección que ganó la Eurocopa, es un futbolista diferente en España y en Italia, a tenor de sus declaraciones recientes. "Hay momentos en los que para mí estar en España es complicado. Estoy hasta las narices del discurso del victimismo, de que me estoy quejando, pero aquí no hay respeto por nada ni por nadie", declaraba el nuevo jugador del AC Milan durante el torneo en el que se expresaron todas sus contrariedades.

Pero, ¿tan diferente es la consideración de Morata en España y en Italia? "Me da la impresión de que hay una idealización sobre que en Italia adoran a Morata. Lo que pasa es que sí se le ha tratado con más respeto en la Juventus. Allí nunca ha tenido consideración de 'meme' o diana de críticas con tanta saña como en la selección", comenta a este diario Mario Gago, periodista español afincado en Italia que colabora, entre otros, con Onda Cero.

Italia, el mejor destino para la familia de Morata

No es menos cierto que la operación de Morata con el Milan ha sido 'win-win' para las dos partes. El ya exdelantero del Atlético, a sus 31 años, ha conseguido firmar un contrato por cuatro temporadas. Para los 'rossoneri', que vienen de una campaña en blanco, el internacional español es un bálsamo. Tras la salida de Giroud este verano rumbo a la MLS, el Milan se quedó sin un '9' de referencia.

Por lo que el fichaje de Morata por 13 millones es una opción ganadora para el conjunto que dirige el recién llegado Paulo Fonseca. "Vamos a jugar en los últimos 30 metros y necesitamos un delantero fuerte", aseguró el ex del Lille en su presentación. Justo lo contrario que le sucede al Atlético con este movimiento. Simeone se queda sin un ariete de referencia, campeón de la Eurocopa que es insustituible por el precio que ha pagado el Milan por él.

Álvaro Morata, en su etapa como jugador del Atlético, lamenta una ocasión fallada contra el Borussia Dortmund en Champions. / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

En lo familiar, Morata salva la carta de Arabia Saudí, que no era del gusto de su familia. Al revés, Alice Campello, su mujer, italiana, ansiaba el regreso al país en el que el delantero también vivió sus periodos de ineficacia ofensiva. "Tuvo un periodo en el que no marcó y, probablemente, se criticó de una forma más relajada su rendimiento. No se llegó al insulto, pero sí hubo comentarios sobre su falta de goles", recuerda Gago.

Allegri, el gran defensor de Morata en Italia

El periodista español pone el acento en la primera etapa de la Juventus de Morata, donde estuvo entre 2014 y 2016 en la que fue la primera aventura en el extranjero del delantero de la cantera del Real Madrid. "En tres meses no anotó un solo gol. Hubo críticas contra Massimiliano Allegri para que pusiera otro delantero o para que incluso la Juventus fichase otro jugador. Pero en los partidos clave, como en la eliminatoria contra el Real Madrid, participó con los 'bianconeri' con tantos decisivos", explica Mario Gago, periodista español afincado en Italia.

Morata anotó tanto en la ida como en la vuelta de las semifinales de una Champions 2014/2015 que la Juventus perdió en la final contra el FC Barcelona. "A Allegri le encantaba, porque Morata era un jugador que defendía mucho. Le gustaba ese compromiso en una Juventus que tenía un planteamiento muy claro. Él cumplía su rol a la perfección, por eso el técnico exteriorizaba tantas veces en rueda de prensa su gusto por Morata. Ahí nació su fama de jugador en Italia y en Europa", analiza el experto en fútbol italiano.

Morata salió en 2014 del Real Madrid a la Juventus por 20 millones de euros, dos años después lo recompró el club blanco por 30. En esa primera etapa en Turín metió 22 goles. "Su rol no era el de ser el máximo goleador, una función con la que cumplían Tévez o Dybala, pero de ahí a decir que a Morata se le adora en Italia son palabras mayores", incide Gago. El español anotó 29 goles entre 2020 y 2022 en la segunda etapa en la Juventus, donde, en la segunda temporada, volvió a estar dirigido por Allegri, quien fue despedido en mayo de 2024 por los malos resultados, a pesar de tener contrato hasta 2025.

Álvaro Morata, en su etapa como jugador de la Juventus. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Imagen de buen chico y educado

"Se le ha criticado cuando ha sido necesario. Pero no han existido insultos en redes sociales. La gran diferencia es que en Italia ha tenido a un entrenador como Allegri que le ha defendido y otorgado mucho valor. En su primera etapa, Morata se quiso quedar en la Juventus. No tenía la voluntad de volver al Real Madrid. El estar con Alice -su mujer-, una 'influencer' con la que comparte todo y que está muy presente en la vida italiana, le ha dado una imagen de buen chico y se le tiene aprecio por la educación que tiene", concluye Mario Gago.

Morata tendrá ahora la responsabilidad de ser el jugador franquicia del Milán. Pero si algo demuestra que el aprecio en Italia existe, aunque no sea cerrado siempre, es que incluso al conocer su fichaje por los 'rossoneri' ha recibido buenos comentarios de aficionados de la Juventus.

Por lo menos, durante un tiempo, el español se olvidará de los que, como denunció en una respuesta que borró rápido en Instagram, se acordaron de su salida cuando estaba ya iba a producirse: "Ahora no me puedo ir, pero después del Dortmund me queríais echar todos". El tiempo dirá cuál de las dos partes ha salido ganando más. Por el momento, Morata está en el lugar donde quiere estar y el Atlético busca en el mercado un jugador que sienta esto.