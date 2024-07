¿Por qué los jóvenes españoles son los mayores piratas deportivos? "El consumo es fácil y falta conciencia"

La victoria de la selección española en la Eurocopa tuvo un 78,7% de cuota de pantalla y 13,58 millones de espectadores. No hay un acontecimiento que concite semejante atención. Los datos del torneo de Alemania, emitido en abierto por TVE, reflejan que el deporte televisado interesa. También encendieron el debate sobre la piratería y las formas de consumo de los partidos, de pago salvo excepciones como el torneo de selecciones. Según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el 19% de los españoles recurre a fuentes ilegales y el porcentaje es del 42% en el caso de los jóvenes de 15 a 24 años, solo superior en el caso de Bulgaria (47% frente a un 27% de media en la UE).

El debate está abierto. “Cuando se estaba diciendo que la gente joven se estaba apartando del fútbol, que no aguantaban 90 minutos viendo un partido, empiezo a entender que lo que no aguantan es pagar mucho dinero por ver fútbol”. Ese era el dardo que Juan Carlos Rivero, narrador principal de la Eurocopa, lanzaba a la vez contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y Javier Tebas, máximo dirigente de LaLiga. El primero cuestionó la duración de los partidos cuando presentó la Superliga y el segundo es uno de los más firmes defensores del producto pagado y en contra de la piratería.

Un problema cultural en España

Tebas no tardó en responder: "Había algún 'ser supremo' (por Florentino), que decía que los jóvenes ya no veían futbol. Vengo diciendo desde hace años que eran 'fake news'. Juan Carlos Rivero, lo que señalas de que no quieren pagar porque es caro... Deberías profundizar más sobre por qué los jóvenes españoles no se independizan de sus familias hasta los 30,3 años, según un informe de la UE". El presidente de la patronal aludía en su defensa a uno de los factores, pero no el único, que han puesto a España a la cabeza del pirateo deportivo.

Según el dato más reciente de Eurostat, España está a la cabeza de paro juvenil con una tasa del 26,5%, por delante de Suecia (24,2%) y Grecia (22,6%). El problema con la piratería deportiva en España es que no solo afecta a los 'streamings', también a los artículos deportivos. En total, se estima que estos dos delitos provocan 850 millones de euros de pérdidas al año, equivalente al 11% de las ventas del sector.

Pantalla situada en Haro (La Rioja) para ver los partidos de la Eurocopa. / RAQUEL MANZANARES / EFE

"Creemos que existe un tema cultural entre los jóvenes de 24 y 25 años, como demuestra el estudio de EUIPO. Que prácticamente la mitad de los españoles de esta edad hayan comprado una falsificación de modo deliberado es muy preocupante. Queda trabajo por hacer para generar una sensibilidad semejante a la que se tiene en cuestiones como el cambio climático. Cuando compras una falsificación, alimentas las mafias criminales que explotan personas o trafican con estupefacientes", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Gerard Guiu, director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema).

En una línea similar analiza la problemática Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), quien también ve un problema de "aspecto cultural y de concienciación cívica, algo que se ve muy claro en países del norte de Europa, donde se considera la piratería como una actividad ilícita". Guiu pone un ejemplo para entender las diferencias entre países: "Si tú vas por Suecia o Finlandia a las dos de la mañana y vas a cruzar un paso de peatones, nadie lo hará en rojo. Aquí pasa hasta a las doce de la mañana".

El precio, factor que incita a la piratería

Otro factor relevante es "la facilidad de acceso: existen páginas que se saltan la legalidad y la posibilidad de descargarse contenido es sencillo". Aunque ese aspecto es precisamente en el que han trabajado las plataformas. Lo han hecho con efectividad, porque tanto el registro como el consumo del producto se ha simplificado. Las cuotas blandas de los servicios de suscripción, por meses, y que se ofrecen con paquetes, también han aligerado una barrera de precio que en el fútbol se mantiene. Las opciones más baratas para ver el fútbol en televisión en España -con LaLiga y Champions- durante la temporada 2024/2025 arrancan en 108 euros al mes en Orange y 109,9 euros en Movistar.

"Obviamente, el tema del precio, en marcas de lujo o prendas deportivas, suele ser uno de los elementos determinantes. Pero tenemos que concienciar sobre que comprar productos falsificados no es algo moderno ni interesante. Han de verlo como algo de lo que avergonzarse", defiende el director general de Andema, que trabaja desde hace tiempo con 'influencers' y embajadores de marca para concienciar sobre estos delitos. "Algunos de ellos incluso han promocionado productos falsificados. Es muy importante transmitir que, cuando tú compras un producto original, las enseñas invierten en innovación. Si existen conciertos o música en directo es porque las marcas han invertido en esos sectores culturales", argumenta Gerard Guiu, director general de Andema.

Presentación de la nueva camiseta del FC Barcelona 2024/2025. / VALENTÍ ENRICH

"Se calcula que el perjuicio de estas prácticas para las industrias culturales fue de 1.995 millones de euros. Esto también afecta a las arcas públicas porque hay impuestos que se dejan de cobrar. Además, tiene efectos en el empleo porque, al haber unos menores ingresos, hay menos posibilidades de inversión y, por tanto, de contrataciones", sostiene Daniel Fernández, de la Federación de Gremios de Editores de España. "El consumidor debe saber que pierde todos sus derechos cuando consume productos piratas. No tienen garantías que las marcas utilizan para fidelizar", añade el responsable de la Asociación para la Defensa de la Marca.

La piratería en España está arraigada en la mayoría de sectores. "Los más falsificados son el calzado o el textil, que se incrementa en grandes eventos deportivos como los JJOO o la Eurocopa. Hay otras copias que afectan incluso a la salud pública, como el pirateo de viagra, o a la seguridad vial, por ejemplo, con alfombrillas que pueden causar un accidente. Ahí, por cierto, las compañías aseguradoras no se hacen responsables", recuerda Gerard Guiu, director general de Andema.

Persecución a las IPTV de fútbol

Según datos del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2022, elaborado por la Coalición de creadores e industrias de contenidos, el porcentaje de individuos que accede a libros piratas es el más alto de todos los accesos a contenidos culturales, llegando al 35%. "El sector más afectado por la piratería es la música, pero en los últimos años se ha venido observando como en otros sectores también se incrementa el acceso a contenidos ilegales, especialmente el mundo del libro y de la prensa en los que la piratería sigue creciendo", incide el presidente de la FGEE.

¿Cómo se puede combatir la piratería? Las asociaciones ven complejidad normativa, por lo que los Editores reclaman "un compromiso drástico" de todas las fuerzas políticas e instituciones, con especial atención a los Ministerios de Economía, Interior, Justicia, Educación, Cultura y Deporte. En segundo lugar, exigen que se destinen recursos económicos y materiales tanto a la Administración de Justicia como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan perseguir estas actuaciones ilegales. Además, piden un esfuerzo de concienciación social "para que tengan en cuenta los efectos negativos que la piratería tiene en la creación".

Operación de la Guardia Civil contra la falsificación de productos deportivos en Cobo Calleja (Fuenlabrada). / EFE / AGENCIA TRIBUTARIA

Para los defensores de la propiedad intelectual e industrial, es importante explicar que "la elaboración de un libro, la producción de una película o una canción tiene una cadena que va desde el autor hasta el establecimiento que lo hace llegar al usuario. Si nadie paga por los contenidos, será difícil que muchos creadores puedan desarrollar su actividad, lo que acabará perjudicando a la industria de entretenimiento". Pero además de concienciación, los implicados en esta lucha multisectorial piden acciones como las que se han llevado a cabo en la piratería y falsificación deportivas.

El pasado sábado 13 de julio, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria intervinieron más de seis millones de productos falsificaciones en varias naves del polígono industrial de Cobo Calleja (Fuenlabrada, Madrid). La mayoría, camisetas de equipos y de selecciones de fútbol que están disputando la Eurocopa o la Copa de América. En cuanto a los 'streamings', existe una lucha abierta contra las IPTV en varios países europeos, incluido España. En Argentina acaban de cerrarse más de 30 plataformas responsables de retransmitir eventos deportivos como Fútbol Libre. Sin embargo, la experiencia demuestra que los dominios tienen capacidad para reinventarse y que la creación de contenidos tiene un nuevo e importante rival como la Inteligencia Artificial, por lo que el combate a la piratería no tendrá una solución a corto plazo.