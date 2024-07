Agente Vinicius: los mensajes del brasileño que convencieron a Mbappé y Bellingham para fichar por el Real Madrid

Vinicius es el mejor agente del Real Madrid. El brasileño ha sido el embajador del club en las últimas grandes operaciones que ha cerrado. Lejos de la amenaza por la competencia, el extremo ha hecho propia la máxima de que en el campeón de Europa deben jugar los mejores futbolistas. "Los franceses me decían que fuera a Madrid, pero también Vinicius me mandaba muchos mensajes y me pidió jugar con ellos", desveló Mbappé en la extensa rueda de prensa de su presentación. La culminación de un proceso de siete años, o toda una vida.

Seis años de la presentación de Vinicius

Desde que en mayo de 2017 Vinicius fichase por el Real Madrid, su jerarquía no ha dejado de aumentar hasta convertirse en el favorito para ganar el Balón de Oro. Este sábado se cumplían siete años desde que fuera presentado - el acto se demoró a pesar con la camiseta blanca. Un acto con 3.500 asistentes (frente a los 70.000 de Mbappé) en el que Vinicius fue capaz de articular una secuencia de toques.

Muy lejos de la imagen de gran estrella que ahora desempeña un futbolista que ve en Mbappé un aliado para ganar más títulos, en lugar de un competidor por el puesto. Vinicius, como si fuera un miembro más del departamento de marketing del Real Madrid, puso un reloj para anunciar la cuenta atrás del fichaje del francés el 3 de junio. El brasileño considera que al talento siempre se le encuentra hueco, por eso fue el primero en anhelar un tridente con Bellingham y Mbappé.

Aunque las posibilidades tácticas de Ancelotti podrían dibujar una tripleta atacante con Rodrygo, mientras que el inglés retrasaría su posición. Lo que está claro es que a Vinicius no teme compartir preferencia en la banda izquierda con Mbappé y, de hecho, la temporada pasada ya jugó por dentro con grandes resultados.

"Los grandes deben jugar juntos"

Vinicius tiene un gran sentido del papel que juega dentro del club. Él mismo confesó este año que "escribía mensajes todos los días a Jude Bellingham" para que fichase por el Real Madrid. El cariño e insistencia han posicionado al brasileño como uno de los hombres fuertes del vestuario madridista, que ha trabajado con él y le ha apoyado en los episodios polémicos que le persiguen desde que explotó como jugador. Algunos, con el racismo como motivo y otros que están relacionados estrictamente con su conducta.

Bellingham, Vinicius y Lewandowski durante el clásico. / EFE

Nada tiene que ver la relación con los rivales de Vinicius que la que mantiene con sus compañeros. Sobre todo en el exterior, está muy claro el papel que ejerce uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta. “Vinicius lleva tres temporadas perfectas. Soy yo el que debe adaptarse y jugaré donde diga el entrenador", aseguró Mbappé en su primera comparecencia como madridista. Un ejercicio de adaptación al medio, un club donde los que han querido ponerse por encima de la institución han visto la puerta de salida.

"Es un jugador único y estoy muy feliz de jugar con él, como con Rodrygo y los demás delanteros. Los grandes futbolistas deben jugar juntos y no creo que tenga problemas para jugar con él", añadió Mbappé, demostrando que él también entiende el juego de equilibrios. Algo que ha entendido a la perfección Vinicius, consciente de que el nuevo proyecto, a pesar de la coralidad de estrellas, tendrá al ex del PSG en la cima.

Ese mismo trabajo de interiorización de las escalas deberá hacerlo Rodrygo. Además de por el comentado esquema, el delantero brasileño tendrá tiempo de calidad de sobra en una temporada de 70 partidos. Sin embargo, es el más impaciente por defender el lugar que considera que merece. Lo demostró en la previa a la final de Champions de Wembley, cuando se dejó llevar por los cantos de sirena del Manchester City.

El agente Vinicius trabaja con Davies

Por su parte, Vinicius ve en cada incorporación o posible fichaje una oportunidad. Esta temporada, el '7' del Real Madrid va a desempeñar un nuevo rol: el de apadrinar a un jugador joven, como en su día le hubiera gustado a él. Será el tutor de Endrick, al que el Real Madrid fichará este sábado, 27 de julio. Otro talento joven brasileño como él o Rodrygo, pero que tiene la hoja de ruta de sus compatriotas.

“Vinicius me recibió muy bien, me habló mucho de la ciudad, del club y de la plantilla. Seguro que me ayudará mucho más, sobre todo en el campo de juego”, confesó Endrick, que acaba de cumplir los 18 años. De este modo, se convierte en jugador del Real Madrid a todos los efectos. Es algo que espera hacer Alphonso Davies algún día, con el que Vinicius también ha intercambiado mensajes. El lateral del Bayern de Múnich, que anotó un gran gol en Champions en el Bernabéu, tiene un año más de contrato con el club alemán.

Alphonso Davies celebra su gol en el Bernabéu / Manu Fernández / EFE

La estrategia del Real Madrid con el canadiense es similar a la ejecutada con otros jugadores. O bien que el jugador manifieste su franco deseo de salir y ofrecer una cantidad negociada; o esperar a que finalice contrato para hacerse con sus servicios. Para facilitar la operación, hace tiempo que el 'agente Vinicius' trabaja en la sombra. Ha coincidido en varias fiestas con el del Bayern y son varios los mensajes públicos que le ha dejado. El brasileño es el mejor embajador. Un madridista practicante que busca con ahínco rodearse de los mejores.