Ahora sí que sí, Morata se va: el Milan paga la cláusula y abandona el Atlético tras asegurar que se quedaba

Cuando Álvaro Morata proclamó a los cuatro vientos que seguiría ligado al Atlético de Madrid la temporada que viene después de amenazar con irse a Arabia, pocos, por no decir nadie, dieron el culebrón en el que ha convertido su carrera deportiva por terminado. Y estaban en lo cierto, porque al final, la cosa no ha llegado ni a amor de verano, de lo efímero que fue. Dos semanas después, el futbolista madrileño ha hecho las maletas para poner rumbo a Italia, más en concreto al Milan, donde jugará, al menos eso firma, las próximas cuatro temporadas tras haber ejecutado la claúsula de resción de 13 millones de euros.

Aunque el anuncio público no ha llegado hasta este viernes, el delantero ya hizo públicas sus intenciones el pasado martes, cuando se presentó en la ciudad deportiva del Atlético para despedirse de sus compañeros y comunicar la decisión en persona. Y también para justificarse, asegurando que eso que dijo en su momento de que "no puedo imaginar lo que tiene que ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo" ya estaba superado. ¿El motivo? La conquista con la selección de la Eurocopa, que Morata considera ya de por sí un título con el club rojiblanco.

"No quiero ser falso ni mucho menos. Ni lo soy. Para mí levantar la Eurocopa es ganar un título con la camiseta del Atlético de Madrid. Como jugador del Atlético levantar una Eurocopa para mí tiene el mismo valor que hacerlo en el club porque es el club al que pertenezco, porque en mis espinilleras llevaba el escudo del Atleti. Es importante para mí", aseguró Morata, que también explicó el por qué de su cambio de rumbo.

"No puedo dar el cien por cien"

"Me he despedido. Era importante para mí. Era importante agradecerles todo, ellos me han ayudado siempre mucho: Miguel Ángel, el míster, Carlos Bucero, Andrea... Me han ayudado en muchos minutos en los que no lo he pasado bien, pero cuando estás en un sitio que por varios motivos no puedes dar el cien por cien es mejor para todos esto", concluyó.

Morata, con la Eurocopa. / FRIEDEMANN VOGEL

En busca de ese lugar "en el que dar el cien por cien" desembarca ahora en Milan a sus 31 años, convencido por los intentos de Ibrahimovic y, porque no decirlo, por los cuatro años que le ofrecen, quizás el último gran contrato de su carrera en Europa. Regresa, además, a Italia tras dos etapas en la Juventus. Un país en el que siempre se le ha tenido en estima y en el que, además, nació su mujer, otro de los condicionantes a favor de la decisión.

Aún así, con Morata no es descartable un último regreso a España. Soñador empedernido, aún le quedaría otro capítulo en LaLiga para cerrar su historia de amores. Como ha reconocido en varias ocasiones, le gustaría retirarse en el Getafe. Quién sabe si cuando acabe su contrato en el Milan, o antes, podría cumplirlo.