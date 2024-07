Modric renueva con el Real Madrid por un año: será el gran capitán y batirá el récord de veteranía

"¿Quién dijo que yo quería el número '10'? Tenemos número '10', es Luka Modric, Balón de Oro". Con mucha intención, Kylian Mbappé avanzó en su presentación la renovación del jugador croata. A sus 38 años, el mediocampista, leyenda del Real Madrid, jugará un año más vestido de blanco. Esto tendrá un valor doble: por un lado, superará a Puskas como el jugador más veterano que ha estado en la entidad madridista. Por otro, con que los de Ancelotti ganen uno de los siete títulos que tienen en juego, se convertirá en futbolista con más títulos de la entidad.

Junto a Nacho, que se irá al Al-Qadisiyah de Arabia Saudí que entrna Míchel Gónzález, Modric lidera la clasificación de laureados tras la consecución de 'La Decimoquinta' en Wembley', que supuso el 26º título de ambos. No ha sido una temporada fácil para el croata, que empezó con un rol secundario en el Real Madrid al que ha sabido adaptarse y terminó entre lágrimas, recogiendo el MVP del partido que supuso la eliminación de Croacia de la Eurocopa. Pero Modric no ha querido renunciar al fútbol de élite.

Con la salida del propio Nacho, Modric se convertirá en el capitán general de un Real Madrid donde no tendrá los minutos del pasado. Pero como demuestra la declaración de Mbappé y su extensa trayectoria como blanco, su papel será decisivo para hacer de nexo entre todas las generaciones. El '10' ejercerá de líder de un vestuario al que le esperan 70 partidos que podrían traducirse en siete títulos más para un futbolista que, si algo ha demostrado, es su voracidad competitiva.

Eso sí, este curso lo hará sin Kroos a su lado. Aunque en el campo apenas bailaban juntos, la retirada del alemán deja a Modric como el gran referente de una plantilla llamada a ganarlo todo. Para entender la trascendencia del mediocampista en el club de las 15 Champions, el récord de veteranía que superará a partir del 17 de octubre. En cuanto pise un terreno de juego dejará atrás a otro mito como Ferenc Puskás, quien llegó a jugar un partido de Copa con 39 años y 36 días en 1966 (Modric cumple el 9 de septiembre).

"Quiero seguir porque me lo merezco, no porque me lo regalen. Nunca me han regalado nada en la vida. No va a ser ahora", dijo en febrero de 2023 tras jugar contra el Liverpool en Anfield. Para Modric, los descansos no existen y su exigencia mental sigue siendo la misma: "Disputar partidos cada tres días". Pero la estadística le ha ido reduciendo hasta los minutos de calidad que Carletto sigue esperando. El italiano ha tenido que hacer una labor de conciencia con el '10', al que durante la primera parte del curso no sacaba a calentar: "Es Modric, no le voy a hacer eso si no va a jugar".