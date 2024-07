Mbappé, la pieza más preciada y la última a encajar en el puzle de Ancelotti

El golpe de efecto en el mundo del fútbol ya está consumado. Cuando acabe sus vacaciones, Kylian Mbappé se pondrá a las órdenes de Carlo Ancelotti, convirtiéndose, o al menos así se deduce de la altura del recibimiento que le han dado tanto el club como la afición, en la punta de lanza del proyecto del Real Madrid. Todo un baño de ego que se dio en un Santiago Bernabéu, aunque el francés quiso marcar perfil y desmarcarse como uno más de la plantilla, por complicado que sea.

Nada de dar la sensación de agrandado tras el recibimiento masivo (70.000 personas estuvieron en su presentación). Minutos después, en reuda de prensa, asumió públicamente que en su llegada a un equipo ganador será él el que tenga que trabajar para adaptarse a un ecosistema ya construido con unos cimientos firmes.

"Vengo con humildad y ambición. La prioridad es adaptarme al colectivo. No quiero meter un gol e irme a casa. Voy a meter gol, seguro, pero quiero adaptarme. Conozco a los jugadores, pero no sus movimientos, qué pases les gustan, si alguno tiene un movimiento igual que el mío tengo que adaptarme. También los quiero conocer como personas. Espero estar a la altura del club", señaló el francés, que antes de la presentación había compartido unos minutos con Ancelotti, aunque sin tratar asuntos tácticos.

La "adaptación", una de las palabras más repetidas en su estudiado primer discurso como madridista. Hasta a uno de los jugadores más grandes de la actualidad se refiere a ella, sobre todo a la hora de entrar en un equipo convertido en una máquina ya engrasada y ganadora. Fuera del campo, parece un hecho que está lograda nada más aterrizar, a juzgar por el recibimiento social. Hablando un español casi perfecto, Mbappé hizo hincapié en que ahora tocará trasladar esos buenos modos al verde, dónde todavía está por ver cuál será su ubicación.

"Puedo jugar en las tres posiciones de ataque"

Algo que, al menos en público, no parece preocupar por ahora al '9', predispuesto a ocupar cualquier posición en el flanco de ataque. “Jugaré donde el míster me diga. Puedo hacerlo en las tres posiciones de ataque, como en el PSG, Mónaco y la selección. Dónde voy a jugar es un detalle para los periodistas, no para mí. A mi solo me importa jugar, donde sea”, trató de zanjar sobre una cuestión que dará que hablar, al menos, en el arranque de la temporada.

Kylian Mbappe, presentado como jugadore del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Porque la campaña pasada, Ancelotti alternó el 4-3-3, su sistema favorito, con Belligham flotando como falso nueve, Vinicius por izquierda y Rodrygo por derecha, con el 4-4-2, con un rombo en la mitad de la cancha y los mismos actores arriba, solo que dejando el papel de '10' al inglés y los dos brasileños con libertad en punta. Pero ahora, la llegada de Mbappé descuadra ese orden, al menos sí se quiere mantener a esa constelación de nombres en el once.

Toda apunta a que la banda izquierda, la posición preferida para Mbappé, seguirá siendo propiedad de un Vinicius, asentado como estrella y principal candidata al Balón de Oro este año. Así que, si Ancelotti continúa dando prioridad al 4-3-3, Mbappé ocuparía la punta de ataque, jugando en la posición de Belligham y retrasando al inglés a una de las otras tres posiciones de mediocampista.

Versatilidad probada

El delantero parisino ha demostrado una evolución tanto en su juego como en sus cifras anotadoras en los siete años que ha pasado en París. Pasó de sus 21 goles en su primer año con el PSG a firmar 44 en la última temporada. Unas cifras que no son nuevas, ya que el curso anterior alcanzó los 41 goles, el anterior 39 y en el 42 en la 2020-2021. Aunque su posición predilecta era el extremo izquierdo en el inicio de su carrera, poco a poco se ha ido reconvirtiendo a delantero centro, sobre todo en el PSG. Es ahí donde ha incrementado las cifras goleadoras en el PSG, especialmente en los últimos años.

Poca experiencia en la derecha

Aún así, y a pesar de públicamente ha negado tener una predilección por un puesto, en otros tiempos ese puesto de nueve sí que fue un problema para el francés. Hace tres temporadas, en el PSG, se quejó por la exigencia de Christophe Galtier de que actuase como delantero centro, dejando más espacio para Messi y Neymar. En el caso de que Ancelotti optase por su típico esquema de 4-3-3 y el francés tuviese que ser punta de lanza, la situación sería la misma que en el club parisino

La tercera zona donde podría actuar el francés sería en la banda derecha, compartiendo tripleta de ataque con Vinicius y Rodrygo o Bellingham, en caso de volver a ejercer este de falso 9. En sus inicios en el PSG, Mbappé compartió ataque durante su primer año con Neymar Jr y Edinson Cavani, y tuvo que adaptarse a jugar en el flanco derecho. Aunque no rindió mal, fue su peor año en cuanto a números en el PSG, anotando 21 goles y repartiendo 16 asistencias.