El cántico racista de Enzo Fernández provoca un cisma entre Argentina y Francia con el Chelsea de por medio: "Son todos de Angola"

Siguen los episodios racistas en el mundo del fútbol, esta vez a cuenta de la selección argentina. En los festejos del título de la Copa América tras vencer en la final a Colombia, Enzo Fernández emitió en directo a través de su Instagram parte de la celebración de los jugadores en el autobús. Fue entonces cuando el propio centrocampista del Chelsea arrancó a cantar una estrofa llena de comentarios racistas contra la selección francesa.

"Juegan en Francia pero son todos de Angola", arranca el cántico racista contra los futbolistas afrodescendientes de Francia, que se hizo popular entre seguidores argentino durante el Mundial de Qatar. Antes de que fuera a más y entonasen una polémica parte que carga contra Mbappé ("qué lindo es, van a correr, es un come travas como el puto de Mbappé", el jugador de 23 años cortó la emisión en Instagram.

La respuesta no se hizo esperar. Diez de sus compañeros en el Chelsea presentaron una queja formal a la directiva del club londinense por el video de Enzo. Algunos de ellos son Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Benoit Badiashille, Lesley Ugochukwu, Axel Disasi, David Dayro Fofana, Romeo Lavia y Malo Gusto. También se sumaron otros futbolistas de otros equipos, como el barcelonista Jules Koundé, que retuiteó un mensaje de su compañero Fofana en Twitter criticando este compartamiento.

También salió al paso la Federación de Fútbol Francesa, emitiendo un comunicado en el que condenaba a la Albiceleste por los cánticos "de carácter racial y discriminatorio" que entonaron algunos de sus jugadores y presentaron una denuncia formal ante la FIFA contra la Selección Argentina.

Disculpas de Enzo y respuesta del Chelsea

Horas después, fue el propio futbolista el que salió a pedir disculpas a través de sus redes sociales. "Quiero pedir disculpas por los festejos de la Selección", arrancaba el mensaje del internacional argentino.

"La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar en medio de la euforia de nuestros festejos de la Copa América. Ese video, ese momento y esas palabras no reflejan quién soy. Perdón de verdad”, concluye.

"El Chelsea Football Club considera completamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo donde personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas. Reconocemos y apreciamos la disculpa pública de nuestro jugador y usaremos esto como una oportunidad para educar. El Club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno", finaliza la respuesta del club.

El siguiente paso podría ser la aplicación de una sanción disciplinaria por el malestar en compañeros como aficionados. Y luego, tendrá que lidiar con una situación enquistada en el vestuario. Por otro lado, de momento ni la Federación Argentina ni la CONMEBOL se han pronunciado.