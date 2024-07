Estos son los nuevos deportes en los Juegos Olímpicos 2024

Los Juegos Olímpicos que esta edición se celebran en París contarán con 32 deportes, entre los que destacan cuatro nuevos deportes de los habituales y otras modalidades añadidas. Te contamos cuáles son los nuevos deportes de París 2024.

El break dance

El break dance, un tipo de baile urbano propio de la cultura del hip-hop, participará por primera vez en unos Juegos Olímpicos.

El break dance estará por primera vez en unos Juegos en París 2024 / Federación mundial de danza deportiva

La competición de break dance en los Juegos de París 2024 consta de categoría masculina y femenina. En cada una, los 16 B-Boys y las 16 B-Girls se enfrentarán en batallas en solitario para conseguir la máxima puntuación de los jueces.

El surf

Los Juegos de Tokio incluyeron por primera vez el surf y París 2024 ha decidido mantenerlo para esta edición. Las pruebas se celebrarán en Tahití, isla de la Polinesia francesa.

El brasileño Italo Ferreira compite en la final masculina de surf en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. / Miguel Gutiérrez

El skateboarding

El skateboarding, que debutó en Tokio 2020, se mantendrá en los Juegos de París 2024. Los mejores skaters del mundo se enfrentarán en París en las dos disciplinas más populares de este deporte: park y street. La disciplina será celebrada en la famosa Plaza de la Concordia de la capital francesa.

El skateboarding será uno de los 32 deportes de París 2024. / FAZRY ISMAIL

Escalada deportiva

La escalada deportiva se convirtió en deporte olímpico en Tokio 2020 y así seguirá siéndolo en París 2024. En la primera edición, el español Alberto Ginés consiguió la medalla de oro y ahora en París defiende título.

El español Alberto Ginés defenderá el oro en escalada en los Juegos de París 2024 / Dimitris Tosidis

Nuevas modalidades

Además de los cuatro deportes, París añade nuevas modalidades en varios deportes: tres de vela (kitesurf, 470 y regatas oceánicas), dos de piragüismo (slalom extremo femenino y masculino), una nueva categoría de peso en el boxeo femenino, el skeet mixto (tiro) y una prueba de atletismo mixta que sustituye a los 50 km.

La modalidad de kitesurf estará en los Juegos Olímpicos de París 2024. / Carlos de Saá

No obstante, el COI ha decidido que en esta edición no estarán deportes que sí estuvieron en Tokio como el béisbol y el karate. Por tanto, la delegación española pierde opciones a medalla al no estar el karate en París y no poder participar las grandes bazas de kata Damián Quintero y Sandra Sánchez.

