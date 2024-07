¿Qué son en tenis el Tie-break y el Super Tie-break?

El Tie-Break es un juego especial diseñado para para desempatar los sets o los partidos en el ámbito del tenis si ambos tenistas llegan igualado a 6-6 juegos, es decir a 6 iguales. Pero ¿como funciona realmente este sistema de desempate? ¿Existe algún otro modo? Aquí os ofrecemos la respuesta:

Historia y evolución del Tie-Break

El Tie-Break no deja de ser lo que en otros deportes se conoce como una "muerte súbita", una forma de dirimir quien se lleva ese set en disputa o el último que puede decidir el partido, tal y como en el fútbol existió la regla del gol de oro. Perder un tie-break no resulta definitivo, ya que puedes hacerlo en el primer set y remontar el partido en los siguientes tres o cinco, según sea la duración de las partes principales del partido. Al contrario que en otros deportes, en el tenis no se puede empatar y debe haber siempre un ganador entre los dos jugadores que se enfrentan en la pista. Uno de los grandes innovadores e introductores de este concepto fue James van Alen, quien introdujo la idea sobre la necesidad de un sistema de desempate en el tenis, ya que, a veces, los partidos resultaban demasiado largos y tediosos para el público general.

El tie break y el super tie break, maneras romper la igualdad en el tenis / Archivo

Van Alen tenía mucha inquietud por mejorar el deporte y fue el pionero en la aplicación de una especie de tie-break en forma de muerte súbita (aunque todavía no estaba catalogado de esa forma) para ayudar a resolver los partidos igualados sin alargarlos durante horas. Fue el antecedente del tie-break conocido en la actualidad, aunque se ha pulido a lo largo del tiempo. Pero el precedente sirvió para que Rod Laver se pusiera de acuerdo con la nueva fórmula y entre ambos desarrollaran para el torneo Indoor de Filadelfia de 1970 lo que hoy se conoce como el Tie-Break conocido en nuestros días.

¿Qué es el Tie-Break?

Por lo tanto, el tie-break es un juego especial creado para romper el empate en un partido de tenis cuando un set llega igualado al 6-6, y debe dirimirse el séptimo punto de los siete previstos. Para llegar al tie-break se necesita una ventaja de al menos dos puntos con respecto al rival. El tie-break tiene varias cuestiones concretas. Como comentábamos, es un juego especial que se creó para deshacer los empates en un partido de tenis. Esto quiere decir que, al llegar a un set llega igualado 6-6, los dos tenistas enfrentados disputan un punto más (se lleva el set a siete puntos) y se lo disputan ese punto de desempate. Los puntos se cuentan en números enteros a partir del uno, el servicio se turna cada dos puntos y el primer tenista al que le toque sacar lo hace desde el lado derecho de la pista. El cambio de lado se realiza cuando el marcador muestre un número que sea múltiplo de seis.

Jugarse todo un set o un partido a solo un punto de desempate, siempre supone una presión mental añadida y un alto riesgo de fallar que se une al cansancio físico que ya implica un partido de tenis. John Isner, es el jugador con más tie-breaks ganados de la historia del tenis y también el protagonista del partido de tenis más largo de la historia. Isner y Nicolas Mahut estuvieron batiéndose durante nada menos que 11 horas, 6 minutos y 23 segundos en un partido en el que también se batió el record de juegos por set (138). Isner es el único tenista en la historia que ha logrado llevarse a su terreno más de 500 tie-breaks, algo sencillamente impresionante (502).

¿Cómo funciona el Tie Break en los Grand Slam?

Los tie break siguen siendo vistos como una muerte súbita, ya que a pesar de intentar resolver por una vía rápida un desempate, también suelen durar mucho y para los tenistas son un auténtico martirio. Porque el deportista en ese momento se ve obligado a manejar el agotamiento físico y un montón de emociones sin margen de error, además de que en muchos casos el calendario no les da un respiro. Por eso se introdujo una novedad en el reglamento del tenis para este tipo de torneos con la instauración de un desempate a diez puntos con el fin de unificar criterios. Antes de la unificación, el Open de Australia contaba con un tie break a siete puntos en el quinto set con 6-6, en Wimbledon se desempataba a siete puntos con 12-12, en Roland Garros, a diferencia de dos juegos en el quinto parcial, y el US Open, con tie-break en el 6-6 del quinto set. Ahora en todos se hace a diez puntos.

¿Qué es el Super Tie-Break?

El Super Tie-Break es una modalidad que se utiliza para realizar un desempate a diez puntos cuando se llegue al 6-6 del quinto set final en el cuadro masculino de un Grand Slam (tercer set en el circuito femenino). Se estrenó en el Abierto de Australia en 2019 y desde el año 2022, todos los majors del calendario ATP introdujeron esta medida. Su funcionamiento es igual a la del Tie-break tradicional. Uno de los recuerdos más mágicos que dejó fue el desenlace de los cuartos de final de Wimbledon 2022 entre Rafael Nadal y Taylor Fritz.

Al final en el mundo del tenis los conceptos son complejos y muchas veces suenan más desconocidos o extraños para aquellos que no estén familiarizados con ellos, pero el Tie-break y el super tie-Break son una forma de desempate que han servido para atraer de una forma más atractiva y dar más espectáculo y emoción al público general.