¿Por qué los futbolistas juegan con agujeros en las medias?

En los últimos años, y especialmente esta temporada, estamos viendo como muchos futbolistas lucen agujeros en sus medias, algo que está desatando la curiosidad de todos los fanáticos del fútbol y que tiene su explicación.

La imagen de Bellingham cortando sus medias con unas tijeras ha dado la vuelta al mundo, aunque ya se había visto antes esta curiosa práctica en otros como Neymar o Kyle Walker. De hecho, esta tendencia comenzó a verse en el Mundial de Qatar y poco a poco se fue replicando por diferentes jugadores a nivel mundial. Te contamos el porqué.

¿Por qué los futbolistas se rompen las medias?

Las medias que llevan los futbolistas ejercen una fuerte presión sobre sus músculos. Además, como se les suelen entregar unas nuevas antes de cada partido, la tela no cede demasiado y aprieta.

Esta presión restringe el flujo sanguíneo y dificulta la circulación, y de ahí la posibilidad de que se produzcan calambres en los gemelos. Por ello, muchos futbolistas, sobre todo aquellos que suelen sufrir problemas en sus gemelos, han optado por esta práctica para evitar sobrecargas.

El último en hacerlo fue Brahim, que confesó tras el partido frente al Granada el pasado sábado que había copiado el truco de su compañero Jude Bellingham: “Se me han subido los gemelos en los dos últimos partidos y no sé por qué. Él corre los 90 minutos y nada y dije, tengo que hacer algo, y me las he cortado por él”.