¿Volverá a batir Ibai el récord de Twitch con la cuarta edición de La Velada del Año? "La cifra es casi inalcanzable".

el récord actual de

Récords, récords y más récords. Ibai Llanos se ha acostumbrado a destrozar todos los registros del mundo de streaming. Pero quizás el más especial llegó hace justo un año, cuando reunió una media de 2.893.443 espectadores en Twitch con La Velada del año 3, que llegó a marcar un pico de 3.4 millones de dispositivos conectados simultáneamente. Unos números históricos que ahora, con la cuarta edición del evento a la vuelta de la esquina, han vuelto a estar en boca de todos.

¿Logrará superararlos Ibai este año? Cada vez más mediática, cada año más profesionalizada, cada año más espectacular... En las dos últimas ediciones lo ha logrado, por lo que podría ser el sábado la tercera seguida. Todos los ingredientes están, incluído el nuevo Santiago Bernabéu, el estadio donde van a pelear todos los participantes, e invitarían a pensar que Ibai podría volver a hacerlo, aunque el streamer no lo tiene tan claro.

Los números de espectadores de la Velada del Año 3. / Twitch

Una prueba de fuego para Twitch

"Más que el récord, que yo creo que no se va a superar por el momento actual de Twitch y porque la cifra es insuperable. Lo más importante es que el streaming vaya fluido y que lo hagamos incluso mejor que el año pasado. Eso sería una gran noticia para todos", ha explicado Ibai, dejando claro que su principal preocupación es que la emisión no se caiga y dé problemas como sucedió en 2023.

"Yo sinceramente confío absolutamente en que Twitch no se va a caer. Me jugaría dinero a que no se va a caer el sábado. Pero de verdad, no va a haber problemas, evidentemente Reven no va a hacer la de activar los móviles. Tampoco sé si se cayó por eso, porque en La Velada 1 también dio problemas Twitch y no dijo nada y se caía muchísimo al principio", concluyó Ibai.

Para lograrlo, se ha multiplicado el trabajo previo en colaboración Twitch para que todo funcione perfectamente. Además, Ibai ha invitado al CEO de Twitch, Dan Clancy, para que presencie en directo su evento y este le ha confirmado a Ibai que habrá refuerzos especiales en la plataforma para que no haya ningún problema.