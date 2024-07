El otro Will se cae de La Velada del Año 4 de Ibai: sí estará Smith, pero no él en 'El Rey de la Pista'

Durante su directo de este jueves, Ibai Llanos advirtió de que uno de los streamers que iban a pelear en La Velada del Año 4 corría serio riesgo de no poder participar en su combate: "Hay un 99% de posibilidades de que uno de los participantes no pueda asistir. No es por motivos de lesión, es por temas de viajes", aseguró el streamer vasco, sin desvelar el nombre del afectado.

Aunque desde la organización, incluido el propio Ibai, han intentado hasta última hora y por todos los medios solucionarlo, no ha habido manera. Ha sido Ibai el ecargado de desvelar el nombre del afectado. Se trata de Will de Futbolitos, el único invitado que no había subido contenido de su llegada a Madrid. Una señal que ya daba a entender lo que finalmente se confirmó, que iba a ser la primera y única baja en La Velada del Año 4.

"He llamado hasta al presidente"

“Will no va a poder participar en esta Velada. Ha sido por un problema de los permisos para viajar. Avisó a la organización el miércoles por la noche, en España prácticamente jueves. Lo hemos intentado solucionar, de hecho he hablado hasta con el presidente, pero no hemos llegado a tiempo...”, aseguró Ibai, que lamentó la ausencia del streamer de fútbol.

El creador de contenido también aseguró que el combate de 'El Rey de la Pista' iba a quedar con nueve participantes y no se iba a añadir ninguno más. Por tanto, Will será baja en la nueva modalidad donde diez luchadores, ahora nueve tras la baja del dominicano,en la que lucharán en rondas eliminatorias hasta llegar a un combate final. En un principio se trataba de un formato que estaba pensado para ocho luchadores, así que la ausencia de última hora no debería influir en exceso en el desarrollo del combate.

Will todavía no se había pronunciado ni dado una explicación de su baja cuando su compañero de streamings Vincent, en Twitter, afirmó: "Que injusta que puede ser la vida a veces, pero bueno así es la puta vida".

Minutos después, el propio Will lanzó un comunicado en sus redes explicando que "a pesar de mi gran entusiasmo y deseo de formar parte de este increíble evento, no pude obtener la Visa Schengen necesaria para ingresar en España".

"Agradezco profundamente a la organización y especialmente a Ibai por la invitación y la oportunidad. Me siento muy apenado y quiero pedir disculpas a todos los seguidores y la comunidad por no estar presente", ha dicho Will, antes de desear "la mejor de las suertes todos los peleadores" y asegurar que "disfrutará de cada momento de la Velada desde casa".