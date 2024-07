¿Por qué pitan a Cucurella durante la semifinal entre España y Francia?

España se está jugando este martes el pase a la final de la Eurocopa ante Francia. Un partidazo entre la selección que mejor está jugando y la gran favorita a hacerse con el torneo. Y un episodio inesperado ha sido protagonista en el inicio del choque. Marc Cucurella ha sido, desde el primer minuto de juego, objeto de los pitos de los seguidores alemanes que estaban en Múnich.

Para encontrar la respuesta hay que remontarse al partido de cuartos de final del pasado viernes, cuando España se enfrentó a la anfitriona Alemania. Aquel día, un gol de Mikel Merino en el minuto 119 de la prórroga acabó dando el pase a la selección, pero minutos antes una polémica acción puso a toda la afición alemana en pie de guerra.

En el minuto 23 de la prórroga, un disparo de Musiala fue bloqueado por Cucurella con la mano dentro del área. Pero el árbitro, el inglés Taylor, lo tuvo claro, no pitó, y el VAR tampoco le llamó para revisarlo. Sin embargo, muchos aficionados alemanes se rebelaron ante esa decisión y llegaron a firmar una petición en la plataforma change.org donde exigían que se repitiera el partido y que se abra una investigación sobre la imparcialidad del árbitro inglés. Y ahora se han cobrado su particular venganza pitándole durante el partido de semifinales.

Petición de repetir el partido

"Cuartos de final de la Eurocopa 2024: Alemania vs España. Anthony Taylor arbitró el partido. ¡Pero obviamente de forma injusta! Después de una clara mano de Marc Cucurella (jugador del equipo español) en el área (con la mano extendida), a Alemania no se le concedió el penalti que claramente merecía, lo que podría haber inclinado el partido a su favor.

UEFA EURO 2024 quarter-finals - Spain vs Germany / RONALD WITTEK

¡Y eso no es todo! Taylor ya ha sido criticado por otro árbitro por estar a favor de España. ¡Exigimos que la UEFA repita el partido, investigue la falta de neutralidad de Taylor y lo castigue!", rezaba la reclamación de los aficionados, que obviamente no llegó a buen puerto.

Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, también se quejó. "No entiendo por qué no se tiene en cuenta lo que ocurre con el balón. Si Musiala manda el balón al centro de Stuttgart y Cucurella lo roza con la mano, no diría absolutamente nada. Pero es que el disparo iba a puerta. Tenemos mucha inteligencia artificial y no la aprovechamos. Ese balón iba a portería y creo que hubiese ido dentro, de ahí que no entienda la decisión del árbitro", señaló tras caer derrotado.