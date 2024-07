Desmontando el mito de la irregularidad de Carlos Alcaraz: los números demuestran que es el tenista más fiable del circuito

Todo el mundo le alaba. Es, sin ninguna duda, el niño bonito del circuíto. El soplo de aire fresco que el tenis llevaba esperando años para heredar el trono del 'Big Three' (Djokovic, Nadal y Federer), ya en sus estertores tras dos décadas de un dominio sin precedentes. Talentoso, carismático, ganador... son algunos de los calificativos que ha recibido durante su precoz carrera Carlos Alcaraz, al que este mes la revista The Times llegó a catalogar en su portada como "el salvador" del deporte de la raqueta. Un camino de rosas, el que ha protagonizado su corta y exitosa trayectoria, en el que, eso sí, también ha habido hueco para alguna espina

En gran medida, por unos problemas físicos que ahora parece que le han dado un respiro. Pero también al tener que lidiar con la etiqueta de inconsistente, tanto durante los partidos como en su trayectoria. Dicen algunos de él, cada vez menos, que es irregular, que no es capaz de mantener una línea de máximos. Como si el virtuosismo y su estilo preciosista, buscando también dar cabida a la estética y al espectáculo, estuviera peleado con la regularidad y como si, a sus 21 años recién cumplidos, tuviera que ganar por decreto cada torneo que pisa para dejar atrás esa imagen. El típico prejuicio del mundo del deporte que, en su caso concreto, es fácil de desmontar.

Porque precisamente a regular, sobre todo en los grandes escenarios, nadie en el circuito supera a Alcaraz. Solo uno, el más grande de todos los tiempos, Novak Djokovic, le hace par en cuanto a resultados, pero ahí se acaba la cuenta. Ni siquiera Jannik Sinner, dos años mayor, actual número uno y del que los expertos destacan por encima de cualquier otra cualidad su frialdad y constancia, se acerca a los números del murciano.

Fijo en los cuartos de final de los Grand Slam

Alcaraz alcanzó este domingo por novena vez la barrera de los cuartos de final en un Grand Slam. Con solo 21 años se ha convertido ya en el tercer tenista español que más veces ha llegado a esa ronda, igualando a su entrenador Juan Carlos Ferrero y dejando atrás a Carlos Moyà y Manuel Orantes. Por delante solo quedan David Ferrer y, por supuesto, Rafa Nadal, con 47. Palabras mayores, aunque con su juventud y al ritmo que va cuesta creer que alcanzar al balear sea un imposible.

Desde que ganó el US Open en 2022, siempre que ha pisado un major ha llegado a la segunda semana de competición. En total, dos años y siete grandes torneos consecutivos (se perdió Australia 2023 por lesión) metiéndose entre las ocho mejores raquetas del torneo. En ese mismo periodo, Djokovic es el único que no ha fallado a la cita (también siete presencias consecutivas). Por su parte, Sinner lo ha hecho en cinco ocasiones, aunque es cierto que en 2023, año de su explosión definitiva, ha conquistado Australia, ha llegado hasta las semifinales de Roland Garros, donde precisamente cayó ante Alcaraz, y ahora está también presente en los cuartos de Wimbledon.

Un tramo en el que Alcaraz ha traducido esa regularidad en grandes resultados, conquistando tres Grand Slams (el que más igualado con Djokovic a la espera de lo que ocurra en este Wimbledon). Y en el que, además, ha ganado más torneos de Masters 1.000 que nadie (tres, por los dos de Sinner, Djokovic, Medvedev y Rublev). En total, nadie le supera en cuanto a grandes torneos (seis) en los últimos dos años. Y eso quitando de la ecuación los dos Masters 1.000 (Madrid y Miami) que ganó en 2022 antes de conquistar su primer Grand Slam. En total, ocho grandes títulos en poco más de dos años, más que nadie en el circuito.

Quizás, el prejuicio acerca de esa falsa irregularidad viene, entonces, provocado por su forma de afrontar los partidos. No es un secreto, porque el propio Alcaraz lo ha reconocido, que está trabajando para tratar de rebajar al mínimo esas "desconexiones" que protagoniza durante muchos choques. Pero no es menos cierto tampoco que esos problemas de concentración son directamente proporcionales a su capacidad para reconectarse de nuevo como si nada hubiera ocurrido y volver imparable, como dio buena muestra, una más, este domingo en el partido de octavos en Wimbledon ante Humbert.

Las dichosas "desconexiones" durante los partidos

"He estado concentrado todo el partido. Él ha empezado a jugar mejor en el tercer set y no he encontrado mi ritmo con el saque porque Ugo me lo leía y también los golpes", dijo tras el choque de octavos, en el que tras dos primeros sets de un nivel altísimo acabó sufriendo para cerrarlo. De nuevo, las dichosas desconexiones atacándole, pero no doblándole. "Siguen estando, obviamente", admitió de buen grado, como si se trataran de algo casi provocado para buscar estímulos; "Pero una cosa son las desconexiones y otra cosa es no lucharlo. Obviamente, una de las grandes cosas que tengo que mejorar son esas desconexiones, que pasen lo menos posible o que duren el menor tiempo posible", aseguró el murciano, que tan pronto pasa de perder aparentemente el control de un partido a destrozar al rival, como ejemplificó precisamente ante el tenista francés.

Carlos Alcaraz, durante su partido de octavos en Wimbledon ante Ugo Humbert. / Associated Press/LaPresse

En pleno cuarto parcial, Alcaraz pasó en apenas unos minutos de estar a gritos por la pista reconociendo que "no sé que hacer" a levantar un 0-40 en contra al saque con 3-4 abajo y finiquitar el parcial a la postre definitivo rompiendo el servicio de su rival. Tras un set y medio aciago, pasó de cero a cien en apenas un par de juegos y selló su presencia en cuartos, donde este martes se verá las caras con el estadounidense Tommy Paul (Movistar Deportes; a partir de las 14.30).

"He mirado al banquillo y les he dicho que no sabía qué hacer en ese momento. Me contestaron que siguiera jugando. Y eso hice", resumió simplificando al máximo Alcaraz, que precisamente cuenta en su haber con varios episodios similares durante su precoz trayectoria. Muchos de ellos han llegado en los Grand Slams, en partidos en los que ha llegado al quinto set, algo que en la actualidad solo puede ocurrir en los Grand Slam. En ellos da tiempo, a menudo, a ver lo (mucho) bueno del tenista murciano, y los (pocos) defectos a mejorar. Pero en casi todos (12 de 13) hay algo, lo único importante a la postre, que coincide: el último parcial siempre cae de su lado.

Así ganó Roland Garros hace un mes (semifinales ante Sinner y final ante Zverev) y así empezó a cimentar (octavos ante Tiafoe) la que podría ser el próximo domingo su segunda corona en Wimbledon. Palabras mayores, e inalcanzables para un tenista "irregular". Algo que Alcaraz, a pesar de haber rebasado la veintena hace solo un año, está lejos de ser.