Modric y Lucas Vázquez, dos renovaciones silenciosas en el Real Madrid

En esta vorágine cada vez más alocada que es el mercado de fichajes, en ocasiones cuesta recordar si algunos hitos previstos han ocurrido o no. Sobre todo, aquellos que tienen que ver con el anuncio oficial de traspasos, cesiones o renovaciones. Y a veces ocurre al contrario, si parpadean se lo pierden, como el escarceo saudí de Álvaro Morata que quedó desactivado por el protagonista apenas horas después de conocerse que esa opción existía.

Al primero de los supuestos corresponden las renovaciones de Luka Modric y Lucas Vázquez como futbolistas del Real Madrid. Desde hace semanas, es vox populi que ambos jugadores continuarán al menos una temporada más vistiendo de blanco, tras algunas dudas al respecto, sobre todo en el caso del veterano croata. Sin embargo, el club que preside Florentino Pérez todavía no ha dado carta de oficialidad a ninguna de esas dos extensiones de contrato.

Luka Modric y Nacho durante el España-Croacia de la Eurocopa. / CLEMENS BILAN

Aunque, en puridad, lo que no ha hecho el Real Madrid es publicar el habitual comunicado de renovación en su página web. Porque, a poco que uno navegue por la página web del club blanco, comprobará que la entidad da por hecha la continuidad de ambos, superado ya el 30 de junio, fecha de terminación de los contratos que tenían hasta ahora.

Sin Kroos, Kepa, Nacho y Joselu

En el apartado dedicado a la plantilla de la temporada 2024-25, en el que se especifica que los dorsales mostrados son provisionales, aparecen tanto Lucas Vázquez como Modric. Y no es un lapsus, claro, puesto que no figuran los jugadores que ya no volverán a vestir de blanco: Kroos, Kepa, Nacho y Joselu. El club, por cierto, tampoco ha hecho un comunicado para anunciar el fin de la cesión del portero vasco, que regresa al Chelsea.

Captura de la página web del Real Madrid. / EPE

Sí que aparecen en ese listado provisional de jugadores los dos grandes fichajes para reforzar el ataque blanco, Kylian Mbappé y Endrick Felipe. También aparece Jesús Vallejo, que regresa de una cesión infructuosa del Granada y que abandonará de manera definitiva el Real Madrid a lo largo de este verano, al no contar para Carlo Ancelotti. No lo hacen, sin embargo, Reinier, Rafa Marín y Latasa, aunque ninguno de ellos ha tenido nunca ficha del primer equipo.

Los propios futbolistas, pasado ya el 30 de junio, se siguen identificando en sus redes sociales como jugadores del Real Madrid. Algo, no obstante, que también siguen haciendo Kroos y Kepa, aunque no Nacho y Joselu, quienes remarcan su condición de "ex jugador del Real Madrid".

Entonces, ¿han renovado o no? Los madridistas pueden estar tranquilos, puesto que Modric y Lucas Vázquez seguirán una temporada más de blanco. Y lo harán, además, siendo el primer y el tercer capitán del equipo, respectivamente, con Dani Carvajal intercalado entre ellos en la jerarquía del brazalete.

Renovaciones cerradas

En el caso de Modric, todo quedó cerrado antes de la Eurocopa, en la que el centrocampista cayó eliminado con Croacia en la primera fase. La primera intención del Madrid era no ofrecerle una temporada más, pero la sorpresiva retirada de Kroos provocó que el club blanco se replanteara la continuidad del croata, pese a que cumplirá 39 años en septiembre.

Con respecto a Lucas Vázquez, el Madrid decidió ofrecerle un año más, como suele hacer con los jugadores de más de 30 años (cumplió 33 este lunes) a los que quiere renovar, y el gallego aceptó, desoyendo cantos de sirena de clubes extranjeros que le ponían un salario importante encima de la mesa.

¿Por qué no se han anunciado entonces? El Madrid maneja sus propios ritmos comunicativos y es bastante habitual que dé oficialidad a renovaciones semanas o incluso meses después de que estas se firmen. No es un capítulo que preocupe ahora mismo al Real Madrid, focalizado ahora en cristalizar una o dos incorporaciones para su defensa, con Leny Yoro y Alphonso Davies como objetivos primordiales.