El triunfo de Ana Peleteiro contra el abandono de los patrocinadores a las madres deportistas: "El embarazo no es una lesión"

En 2019, la atleta estadounidense Allyson Felix, ganadora de once medallas olímpicas (siete de oro), denunció el maltrato al que Nike sometía a las deportistas que optaban por ser madres. Ella lo decidió en 2018, cuando negociaba la renovación de su contrato con el gigante textil: "Querían pagarme un 70%. Sentí mucha presión". Su crítica obligó a Nike a cambiar su política. Todavía hoy las deportistas se encuentran con dificultades para mantener los patrocinios. No fue así en el caso de Ana Peleteiro, quien firmó un acuerdo con Bridgestone estando embarazada.

"No quise ocultarlo. Así se lo hice saber. Tuve su apoyo en todo momento. Ellos confiaron en mí con un contrato que está vinculado a los JJOO, por lo que el objetivo era llegar a París. Fue una apuesta muy grande la que hicieron. No puedo estar más que agradecida por el 'feedback' que recibí. Bridgestone confiaba en Ana Peleteiro y eso ha sido un motor hasta el día de hoy", desveló la triplista española en un acto organizado por el fabricante de neumáticos.

La alianza de Bridgestone y Ana Peleteiro en plena maternidad

En octubre de 2022, Bridgestone anunció el fichaje como embajadores de Ana Peleteiro y Saúl Craviotto, el español con más medallas olímpicas junto a David Cal (cinco). Por aquel entonces, la ganadora de un bronce en Tokio 2020, estaba embarazada de siete meses. El acuerdo formaba parte de la evolución de la campaña que la enseña lanzó en 2016 y que en el anterior ciclo olímpico había contado con los también medallistas olímpicos Lydia Valentín, Sergio Rodríguez y Javier Gómez Noya.

"La maternidad fue una decisión que tomé muy consciente. Lo hice entendiendo las consecuencias, que en mi caso fue una cesárea que me llevó al quirófano. Después vino un proceso de recuperación que me ha hecho ser mejor deportista. Me ha ayudado a valorar más el deporte que hago", defiende Peleteiro, cuyo proceso de recuperación fue exprés, porque, como argumenta, "el embarazo no es una lesión como algunos piensan".

Ana Peleteiro, atleta que estará en los JJOO de París 2024, en un acto de Bridgestone, la marca con la que firmó un patrocinio estando embarazada. / DANIEL GONZÁLEZ / EFE

Peleteiro volvió a las pistas en junio de 2013 en el mitin de Castellón, donde saltó 14,13 metros (el récord de España lo hizo en Tokio 2020 con un salto de 14,87). Después renunció a participar en el Mundial de Atletismo al aire libre de Budapest, a pesar de haberse clasificado, para "disfrutar" de su hija Lúa, que por aquel entonces tenía siete meses.

En marzo de 2024 volvió a una cita internacional: el Mundial de Atletismo en pista cubierta de Glasgow, donde logró la mínima para París 2024 con un salto de 14,75 metros que le permitió colgarse el bronce. Hace apenas unas semanas, Peleteiro ganó el oro en el Campeonato Europeo de Atletismo de Roma, con un salto de 14,85 metros. La mejor marca europea de toda la temporada disipó, si es que hubiera alguna duda, de que la triplista es una de las grandes opciones de medalla para España en los JJOO que empiezan el 26 de julio.

Allyson Felix cambió la política de recortes de Nike

De ahí que la alianza con entre Peleteiro y Bridgestone no puede ser más productiva. "Que una marca como así te apoye en un momento así y confíe en que iba a llegar a París es mucho", insistió la atleta olímpica, quien dejó claro, junto a Saúl Craviotto, la importancia de que las marcas tengan propósitos que se alían con sus valores.

Es la situación opuesta a la que vivió Allyson Felix, quien llegó a competir sin patrocinador tras romper con Nike hasta que firmó un acuerdo con la marca de ropa femenina Athleta. "He sido una de las deportistas más comercializadas por Nike, si yo no puedo asegurar estas facilidades, ¿quién podrá?", criticó la plusmarquista en un artículo de opinión publicado en 'The New York Times' que obligó a la marca a cambiar su política después de sufrir una grave crisis reputacional.

Allyson Felix, con la bandera estadounidense, en su despedida de la alta competición. / ROBERT GHEMENT / EFE

"Si una atleta queda embarazada, Nike no volverá a aplicar ninguna reducción relacionada con el rendimiento en los 18 meses posteriores". Fue una victoria rotunda para la lucha de las mujeres deportistas que se inició con acciones como la de Alysia Montaño, que en 2014 decidió correr los 800 metros en los Campeonatos de EEUU mientras estaba embarazada de ocho meses. Lo hizo mientras mantenía un pleito con Asics para mantener sus ingresos.

A raíz de la denuncia de Felix surgieron otros testimonios como el de la mediofondista Kara Goucher, a la Nike dejó de pagar cuando supo que iba a ser madre. La especialista en 800 Phoebe Wright, patrocinada por la marca estadounidense entre 2016 y 2020, llegó a decir que quedarse embarazada "es el beso de la muerte para una mujer atleta". La denuncia de las atletas tenía unos claros destinatarios: "Si tenemos hijos, nos arriesgamos a recortes de ingresos por parte de los esponsors durante el embarazo y después. En la industria deportiva las reglas están hechas en su mayoría por y para hombres".

La soledad de Blanca Manchón: "Se fueron mis ingresos"

Aquel movimiento fue un cambio radical, pero no definitivo, como demuestran los testimonios de las deportistas. La nadadora Ona Carbonell, plata y bronce en Londres 2012, reconoció que "habría sido madre antes, pero tuve miedo a perder mi deporte", a la vez que denunció que todavía hay atletas que pierden patrocinadores al quedarse embarazadas. La catalana se retiró después de tener a su segundo hijo. Aunque ella no sufrió el abandono institucional, Carbonell ha sido una de las portavoces más destacadas en esta causa.

Quien sí sufrió en sus carnes la discriminación fue Blanca Manchón, windsurfista que logró el diploma olímpico en Atenas 2004 y fue seis veces campeona del mundo. Éxitos que no le permitieron mantener los patrocinios cuando anunció su embarazo. "De repente, todos los anunciantes no me renovaron o desaparecieron. Se fue mi principal fuente de ingresos. Me vi sola y tuve que empezar de cero, sin ayuda", lamentó.

La windusrfista Blanca Manchón, que fue discriminada por sus patrocinadores. / DAVID AGUILAR / EFE

En la presentación de los abanderados para los JJOO de París 2024 (Támara Echegoyen y Marcus Cooper Walz), José Manuel Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, puso en valor las ayudas que reciben las deportistas. Lo hizo después de sacar pecho por la paridad de la delegación nacional de al menos 345 atletas que estarán en los JJOO de París. Desde 2015, un centenar de deportistas de alto nivel se han beneficiado de ayudas por nacimiento (el máximo es 3.000 euros por hijo) y conciliación (desde 2021 se duplicó la cuantía con un máximo de 200 por mes hasta llegar a los 2.000).

Las atletas consideran insuficiente el aporte, de ahí que el apoyo privado sea fundamental. Además, el caso de Peleteiro y Bridgestone, demuestra que una asociación con una deportista embarazada puede generar un retorno en todos los frentes: económico, RSC, posicionamiento de marca... Peleteiro protagonizó en el Mundial de Glasgow la imagen más potente en la lucha de las madres deportistas: dio la vuelta de honor junto a su hija en brazos. La realidad, sin filtros, pero con apoyos, como el que recibió de una marca con la que ha cambiado el paradigma.