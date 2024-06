Tras las salidas de Nacho y Joselu, el Real Madrid no puede vender a estos jugadores para poder jugar la Champions

El Real Madrid, como todos los equipos que juegan la Champions League y la Europa League, debe seguir la regla llamada "Homegrown players". Las salidas del equipo de Joselu y Nacho obligan al Real Madrid y a Ancelotti a mantener ciertos jugadores de la plantilla de cara a la temporada que viene. El conjunto blanco no puede vender a estos jugadores si no quiere incumplir la regla de la UEFA y quedar eliminado de la Champions.

¿Qué es la regla Homegrown Players?

La regla de los jugadores formados en casa significa que un equipo que vaya a jugar la Champions League o la Europa League debe tener como mínimo 8 jugadores formados en la liga de ese país.

Estos jugadores formados localmente son aquellos que, independientemente de su nacionalidad, han sido entrenados por su club o por otro club de la misma federación nacional durante al menos tres años entre los 15 y los 21 años.

El fin de la UEFA con esta norma es "fomentar la formación local de jugadores jóvenes, contrarrestar la tendencia de los clubes más ricos a acaparar jugadores e intentar restablecer una identidad local en los clubes".

No obstante, los equipos no tienen que utilizar a estos jugadores en los partidos si no lo considera así el entrenador.

¿Qué jugadores debe mantener el Real Madrid?

Con la salida de Joselu y Nacho, el Real Madrid solo tiene ocho jugadores de la primera plantilla formados en la liga española. Por lo que el conjunto blanco no puede prescindir de ninguno si no quiere incumplir la regla. Los jugadores son los siguientes:

Carvajal, que comenzó en la cantera del Real Madrid.

Dani Carvajal, jugador del Real Madrid, celebra su gol con Nacho. / NEIL HALL /EFE

Lucas Vázquez, que comenzó en la cantera del Real Madrid.

Lucas Vázquez, en el Real Madrid - FC Barcelona. / Juanjo Martín

Fran García, que comenzó en la cantera del Real Madrid.

Samuel Lino, ante Fran García en el Atlético-Real Madrid. / EFE

Dani Ceballos, que inició en la cantera del Real Betis.

Dani Ceballos. / EFE

Brahim, que llegó al Real Madrid con 19 años.

El centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz celebra tras anotar el 1-0 contra el Cádiz / Rodrigo Jiménez

Vinicius, que llegó al Real Madrid con 18 años.

Vinicius, durante un partido con el Real Madrid. / EFE

Rodrygo, que llegó al Real Madrid con 18 años.

Rodrygo Goes, Manchester City - Real Madrid / Martin Rickett/PA Wire/dpa

Fede Valverde, que jugó en el Real Madrid Castilla y en el Deportivo de los 18 a los 20 años.

El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde celebra tras marcar el tercer gol ante el Alavés / Mariscal

La otra opción de la dirección el Real Madrid si quiere vender a un jugador es subir al primer equipo a algún canterano. Uno de los nombres que más suena es el de Nico Paz, que ya ha jugado en más ocasiones con el primer equipo.