Neymar señala a Vinicius como el futbolista "más feo" con el que ha jugado: "Al menos es gracioso. Compensa"

Pese a no estar presente en la Copa América, Neymar sigue en boca de todos. Antes del debut de Brasil, con empate ante Costa Rica, el futbolista del Al-Hilal fue protagonista de una entrevista con el streamer Matheus Gonze que se volvió viral al responder una comprometida pregunta.

"¿Quién es el jugador más feo con el que has jugado?", le cuestiona Gonze. "¿El más feo?", responde entre risas Neymar antes de entrar en el fondo de la cuestión "Jugué con muchos. Ni siquiera quería decir feo, pero he jugador mucho con muchos chicos. Va a ser una mierda pero... Vinicius Junior. Es una locura, mira, él es el elegido. Vini, te amo... Te amo más que nunca", dijo entre risas el ex del PSG.

¿Quién es el jugador más feo con el que has jugado?



Neymar: "Con todo el respeto... Vinicius Jr" https://t.co/S76EjKBhn3 — -1899- (@_Futbolero_) June 24, 2024

"Feo pero al menos es gracioso. Compensa", zanja Neymar, amigo de Vinicius, entre risas y en tono de broma.

El palo de Neymar a Vinicius

El delantero del Al Hilal estuvo presente en el debut de Brasil ante Costa Rica en la Copa América en Los Ángeles. Antes, Neymar participó en un acto de Hollywood Paladium, uno de los patrocinadores del jugador, donde hizo otras soprendentes declaraciones sobre su selección.

El jugador del Al Hilal aseguró que Rodrygo, su heredero del número 10, es la clave de la selección brasileña. "Para mí creo que es Rodrygo, porque Vini jugará todo lo que sabe, pero Rodrygo creo que es muy diferente. Es una estrella y la camiseta número 10 definitivamente le traerá mucha suerte", dijo Neymar.