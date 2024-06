El examen para agentes FIFA que se quedó sin wifi y suspendió el 90% de los candidatos

El pasado 22 de mayo, se montó un buen revuelo en la sede de la Real Federación Español de Fútbol, en Las Rozas (Madrid). Y no por el caso Negreira o los distintos tejemanejes del expresidente Luis Rubiales, que han sacudido la paz federativa de manera regular en los últimos meses. Aquel día estaba previsto el tercer examen celebrado en España para conseguir la licencia de agente FIFA. Pero el wifi falló y no se pudo celebrar. Y eso no iba a ser lo peor de la jornada: lo que ni podían sospechar los alrededor de 300 candidatos era que el 90% de ellos iba a suspender ese examen.

Vayamos por partes. En enero de 2023, FIFA decidió darle un vuelco al mundo de la representación de futbolistas. Ese día se aprobó que todos aquellos que quisieran ejercer como agentes en el mercado debían obtener una licencia oficial de la FIFA. Quienes no la tuvieran, estarían vetados para recibir comisiones y ser actores en el panorama futbolístico.

Proteger a los futbolistas

Esta medida estaba destinada, al menos sobre el papel, a frenar la proliferación de paracaidistas, de cara a proteger a futbolistas y entrenadores de advenedizos, falsos representantes y profesionales de dudosa cualificación y capacidad. Y también, para que engañarse, la institución que preside Gianni Infantino aprovechaba para ganar un buen pellizco con la expedición de dichas licencias y el coste de los exámenes.

Porque el método utilizado, en efecto, fue el de los exámenes. Estos se celebrarían dos veces al año por las federaciones nacionales, que están siendo las responsables de convocarlos y organizarlos. Para examinarse, claro, hay que pagar. En España, en concreto, 420 euros. Minucias para un representante de futbolistas de Primera División, un pellizco para los agentes más modestos. Que los hay a patadas.

Los resultados de los exámenes

El 19 de abril de 2023 se celebró en España el primero de estos exámenes. A nivel mundial, el 52% de los candidatos aprobó el examen. En nuestro país, la segunda convocatoria tuvo lugar el 20 de septiembre, con una tasa de aprobados global sensiblemente inferior: el 19%. Pero el gran drama ha llegado con la tercera convocatoria.

Como explicábamos, esta iba a tener lugar el pasado 22 de mayo, pero el wifi contratado por la RFEF falló y no hubo más remedio que suspenderlo, después de dos horas de espera y entre quejas de los aspirantes, sobre todo de quienes se habían desplazado de propio a Madrid para realizarlo.

La RFEF, tras no poder llevar a cabo la convocatoria prevista, anunció a los aspirantes que la convocatoria se iba a realizar de manera telemática. Se realizó, según detalla uno de los examinados, con el respaldo tecnológico de una empresa británica subcontratada por la FIFA. Dicha empresa se encargaba de vigilar a quienes realizaban a los exámenes desde sus casas u oficinas, mediante sistemas de detección de vídeo y audio para evitar cualquier trampa. "Y muchos exámenes han sido suspendidos porque la empresa les detectó las trampas", explica esta misma fuente.

Suspenso general en España

Fuera ese el motivo o no, los resultados han sido dramáticos. A nivel global, la tasa de aprobados se ha mantenido a un nivel similar al de la segunda convocatoria, en un 18%, un punto por debajo. Pero en España, los que han superado el examen han sido mucho menos, alrededor de la mitad: un 9,47%. Es decir, nueve de cada diez examinados han suspendido. Suspenso general.

La FIFA no ha hecho públicos estos datos, pero sí que son conocidos internamente por los solicitantes de la licencia. "Un examen que, a nivel mundial, suspenden ocho de cada diez personas, no está pensado para que lo apruebes, está pensado para que lo suspendas", reflexiona un representante, que atribuye la no publicidad de esos datos, precisamente, al desánimo que puede causar para futuras convocatorias, como la ya prevista para el mes de noviembre.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al presidente de la RFEF, Pedro Rocha. / RFEF

Las intenciones de la FIFA

"La FIFA quiere ocultar el dato, nunca lo va a desvelar públicamente, ya que lo que les interesa, obviamente, es que se apunte y pague las tasas mucha gente para seguir facturando. Si dicen que han aprobado el 18% y en España solo la mitad de ellos, quien dude interpretará que hay que estudiar demasiado y no se presentará", apunta otro de los agentes consultados.

El único dato facilitado oficialmente por la FIFA fue el del primer examen, aprobado por alrededor del 52% de los 3.800 solicitantes de la licencia. Nada dijo del segundo, celebrando en septiembre de 2023 y nada tampoco, al menos de momento, del celebrado en el último mes. Como en todo examen, siempre quedará la duda de si el profesor es muy duro o los alumnos poco aplicados. En todo caso, parece que los españoles eran bastantes menos aplicados que la media.