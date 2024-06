Manizha Talash, 'break free' contra los talibanes: "Representaré en los JJOO de París a todas las mujeres de Afganistán"

"A los talibanes no les gusta que las chicas hagan nada. El gimnasio donde practicábamos 'breaking' las Superiors Crew sufrió hasta tres ataques con bomba. Era muy difícil estar en un lugar donde no sabías si ese día iba a ser el último. Por eso iré a los Juegos Olímpicos de París 2024 para hablar de mis compatriotas. Para representar a todas las mujeres de Afganistán. Las que no pueden ir a la escuela. Ni bailar. Ni escuchar música. Ni nada". Con este discurso es lógico que la sala de prensa del Comité Olímpico Internacional estuviera llena en plena Eurocopa para escuchar a Manizha Talash, 'breaker' afgana de 21 años que competirá en la cita francesa en el Equipo Olímpico de Refugiados.

Parada intermedia, Pakistán: 22 personas en un cuarto

Lo hará tras entrenar durante los últimos meses en España, de mano de la Federación Española de Baile Deportiva (FEBD) que preside Luis Vaño, quien acompañó a Manizha, junto a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y David Moronta, preparador físico de la FEBD. Entre el público, grabando todo, David Vento, su entrenador técnico. Gracias a ellos, entre otras personas que le han acompañado, la bailarina va a cumplir "un sueño que hace tiempo veía muy difícil. No solo estoy feliz porque voy a competir, decir al mundo quién soy, de dónde, soy y cómo soy".

Ninguna de las declaraciones de Manizha necesitan traducción o adaptación: "Ya sé decir agujetas, porque las sufro cada día". Todo ello, a pesar de que lleva tres años en España. Un avión de la ONG People Help consiguió la salida de Pakistán de los miembros de su grupo de 'break', Superiors Crew. Fue la parada intermedia de la atleta olímpica, que huyó de Afganistán después la toma del poder de los talibanes el 15 de agosto de 2021. Con ello regresaron las violaciones de derechos humanos y la completa restricción de libertades, sobre todo para las mujeres.

Al país vecino, Manizha salió con su hermano de 12 años. "Fue muy duro. Estuve en una habitación con 22 personas. Yo tuve que hacer de madre de mi hermano. De no ser por amigos en Pakistán nunca habría llegado a España. Sufrí una dura depresión mientras mi familia seguía en Afganistán", relata la deportista, quien dio las gracias al COE por permitir la reagrupación con sus allegados en Madrid. Hasta que no se produjo ese momento, a la bailarina le costó conciliar el sueño cada noche.

Un cambio de apellido para evitar la represión talibán

"El 'breaking' era muy peligroso para mí y mi familia. También mi apellido por 'Talash', pero no funcionó. Muchas personas que estaban cerca de nosotros sabían que ellos eran mis parientes. Mientras estuve en Pakistán, personas del régimen talibán fueron a amedrentarlos. Incluso mi abuelo quiso retener a mis hermanos. Por suerte, todo ha pasado", relata aliviada una 'breaker' que hará historia. Ya no solo por el mensaje político, también porque es la primera vez en la historia que el 'breaking' es disciplina olímpica.

"Un día vi un vídeo en Facebook de un chico afgano que giraba sobre su cabeza. ¡Guau! Pensé que no era cierto. Así que me puse a buscar en YouTube para aprender. Mi vida antes del 'breaking' era muy dura. Yo era una chica que no tenía padre y tenía que trabajar, además de estudiar, para contribuir en casa. Cuando practico mi deporte se me olvidan mis problemas. Me siento muy feliz", confiesa la deportista, a la que es frecuente ver entrenar, además de en el Centro de Alto Rendimiento, también al aire libre en Vallecas (Madrid).

Manizha Talash, 'b-girl' que estará en los JJOO de París 2024, entrenando en Kabul antes de su huida. / REUTERS

El 'breaking' es un estilo de baile que nació y desarrolló en la calle. En concreto, en el barrio del Bronx (Nueva York), durante los años 70, como parte de la cultura del 'hip-hop'. Se caracteriza por la combinación de movimientos atléticos como giros sobre la cabeza, volteretas, saltos y todo tipo de movimientos corporales. Los atletas de 'breaking' se conocen como 'B-boys' o 'B-girls'. La 'B' de esta denominación significa propiamente 'break' y se refiere al interludio instrumental con un ritmo intenso.

Los 36 deportistas refugiados de los JJOO de París 2024

"La primera vez que fui al gimnasio había 55 chicos. Yo era la única mujer. Después de mí llegaron otras seis compañeras. Pero desde el regreso de los talibanes ya nadie entrena. Con ellos está todo prohibido", cuenta la deportista. El grupo Superiors Crew se dispersó por España tras su llegada (Huesca, Madrid, Murcia...), lo que dificulta los ensayos conjuntos. Sin embargo, después del periplo vivido, esto apenas tiene importancia, al contrario que toda la ayuda que los 'breakers' afganos recibieron para la huida de su país.

Sajad Temuriam, instructor de 'hip-hop', fue el que puso la primera piedra. Después vendría una campaña internacional. Y finalmente la ayuda del COE, quien le ayudó a gestionar una beca de solidaridad. La entidad que preside Alejandro Blanco fue pionera en 2021 al presentar el primer centro deportivo para refugiados del mundo. Una actuación alineada con la iniciativa central de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional y también del comité 206, es decir, el del Equipo Olímpico de Refugiados que compitió por primera en los JJOO de Río 2016.

La refugiada afgana Manizha Talash, 'b-girl' seleccionada para competir en los Juegos Olímpicos de París como integrante del Equipo de Refugiados en la disciplina 'breaking', durante la rueda de prensa este lunes en Madrid. / ZIPI ARAGON / EFE

Esta delegación, de la que forma parte Manizha Talash, está compuesta por 36 deportistas de 11 países que competirán en 12 deportes (atletismo, bádminton, boxeo, breaking, piragüismo, ciclismo, judo, tiro, natación, taekwondo, halterofilia y lucha). Representarán a los más de 100 millones de desplazados de todo el mundo. Aunque su participación es individual, como defiende Manizha en cada afirmación, a sus espaldas tienen a todos los que sufren su misma situación.

"Por eso, estoy entrenando muy duro: seis días a la semana, con trabajo físico y técnico. Sé que me voy a sentir fuerte cuando llegue el momento de estar delante de la otra 'b-girl'. Antes, todo esto solo era un sueño, ahora lo estoy viviendo. A los talibanes no les quiero decir nada. Solo que sepan que si atentan contra mí o pretenden dañarle estarán matando a alguien de su país. Yo soy de Afganistán. Todos los refugiados estamos entrenando muy duro. Vamos a ganar", desafía a viva voz la atleta olímpica que encontró la liberación entre giros y quiebros. 'I Want to Break Free' como forma de honrar su vida y la de tantas afganas que buscan una grieta para respirar en el régimen talibán.