Todos los 'leones rojos' de 'La Batalla de Florencia' del Mundial de 1934

La Batalla de Florencia fue la eliminatoria de cuartos de final que disputaron Italia y los leones rojos de España, como así los denominó la prensa de la época, en dos partidos que se celebraron el 31 de mayo y el 1 de junio de 1934 en el "Stadio Giovanni Berta", bautizado así por el Gobierno de Benito Mussolini en honor a un joven fascista.

La selección española de fútbol de 1934 de La Batalla de Florencia / Estampa

En el primer encuentro azules y rojos empataron 1-1, con goles del madridista Luis Regueiro por España y de Ferrari por Italia. El árbitro belga Louis André Baert anuló un gol a Ramón Lafuente. En el segundo encuentro, disputado un día después, España perdió por un gol de Giuseppe Meazza. El árbitro suizo René Mercet anuló dos goles a España.

Ricardo Zamora tras sufrir un golpe en 'La Batalla de Florencia' en presencia de Jacinto Quincoces / Archivo de Cinecittá

Ricardo Zamora: (Barcelona, 1901–1978). Era la estrella del equipo, ya que había formado parte de la Selección española que logró la medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Amberes (1920). En 1934 era el guardameta titular del Madrid FC (al ser el periodo republicano se había eliminado la palabra Real), club que le había fichado del RCD Español. También militó en el FC Barcelona. Fue el primer portero que paró un penalti en un Mundial (a Brasil en octavos de final). Hizo un gran partido contra Italia en el primer encuentro de La Batalla de Florencia (31 de mayo de 1934), en el que recibió un codazo que le rompió dos costillas. Sufrió una patada en la cara de uno de los jugadores transalpinos. Las crónicas de la época aseguran que el gol que encajó de Ferrari se produjo tras una clara falta de Schiavio. No pudo jugar el siguiente encuentro, celebrado el 1 de junio, en el que fue sustituido por el guardameta del FC Barcelona Juan José Nogués. Durante la guerra civil española huyó a Francia. Su apellido da nombre al Trofeo que desde 1959 se entrega al portero menos goleado de la Primera y la Segunda División de España.

Zamora, Ciriaco y Quincoces / El Liberal

Ciriaco Errasti: (Éibar, Guipúzcoa, 1904–1984). En 1934 este defensa de la Selección española jugaba en el Madrid FC, club que le había fichado en 1931 del Deportivo Alavés, equipo en el que coincidió con Jacinto Quincoces, con el que formó una dupla defensiva que posteriormente se completó con el portero Zamora en el equipo blanco. Al igual que el guardameta y otros cinco jugadores de la Selección, Ciriaco no disputó el partido de desempate. Según el diario ‘El Sol’ el trío defensivo español fue “inexpugnable”. Despejó la mayor parte de los córners que pitó el árbitro belga Louis Andre Baert.

Jacinto Quincoces: (Barakaldo, Vizcaya, 1905–1997, Valencia), jugaba en 1934 en el Madrid FC procedente al igual que Ciriaco del Deportivo Alavés. Reconocible por su habitual pañuelo en la cabeza, fue el defensa central de la Selección española en La Batalla de Florencia, puesto en el que fue nombrado el mejor del Mundial de 1934. En el partido de desempate, y ante la ausencia de Zamora, fue nombrado capitán de los leones rojos, como se denominó a la selección española. El diario ‘Luz’ aseguró que Quincoces, en los dos partidos “como en todas sus actuaciones fue el magnífico defensa valeroso y noble que supo ratificar una vez más su alta calidad como internacional”. El seleccionador italiano, Vittorio Pozzo, hizo “innumerables elogios” al juego del defensa vasco, de quién aseguró que tenía “altísima clase”. En el segundo encuentro resultó conmocionado tras la entrada de un jugador italiano. En declaraciones al finalizar ‘La Batalla de Florencia’ Quincoces se mostró “orgulloso” de la actuación de su equipo, al mismo tiempo que lamentó que “contra el árbitro y contra el público se había demostrado que España jugaba al fútbol”; pero que en las circunstancias que padecieron en el Mundial de Mussolini, consideró que era “imposible ganar”.

Cilaurren / El Liberal

Leonardo Cilaurren: (Bilbao, 1912–1969, Madrid). En 1934 este mediocampista jugaba en el Athletic de Bilbao, club que le fichó en 1932 procedente del Arenas de Getxo. Con los bilbaínos ganó la Copa de la República y la Liga. Resultó elegido uno de los mejores jugadores del mundial de Italia en su puesto. Fue uno de los cuatro jugadores españoles que disputaron los dos partidos de La Batalla de Florencia. Recibió el encargo del entrenador Amadeo García Salazar de marcar al mejor delantero italiano, que era el argentino nacionalizado italiano Raimundo Orsi. Tras la Guerra Civil española se enroló en el Euskadi, que llegó a disputar la Liga mexicana. También jugó en River Plate (Argentina), Peñarol (Uruguay), para retornar a México para jugar en el Real España hasta 1945, año en el que se retiró.

Muguerza / epe

José Muguerza: (Éibar, 1911–1984, Ciudad de México). Desde 1929 jugaba en el Athletic Club, que le había fichado de la Unión Deportiva Éibar. Ganó cuatro Ligas y cuatro Copas. También jugó en la selección vasca (Euskadi) hasta su retirada en México. El ‘Heraldo de Madrid’ informó de que este jugador “llenó el centro del campo y se multiplicó en el servicio de balones a los delanteros, así como en la ayuda de Quincoces y Zabalo”.

Domingo Germán Saiz Villegas 'Fede' / Biblioteca Nacional

‘Fede: (Molledo, Cantabria, 1912–1989). Domingo Germán Saiz Villegas, conocido con el apodo de ‘Fede’, jugaba de centrocampista en el Sevilla CF procedente del Donostia FC (Real Sociedad). Con el equipo sevillano ganó dos copas: una del Presidente de la República y otra del Generalísimo. Durante esta etapa se convirtió junto a Guillermo ‘Campanal’ y Guillermo Eizaguirre en los primeros internacionales del club andaluz. Según el diario El Sol, salvó una jugada “de verdadero peligro” en el encuentro del 31 de mayo. Fue uno de los siete lesionados del equipo español.

Ramón Lafuente / Biblioteca Nacional / Estampa

Ramón Lafuente: (Bilbao, 1907–1973, Madrid). En 1934 jugó su última temporada con el Athletic Club de Bilbao, pues tras finalizar el Mundial fichó por el Athletic de Madrid. Fue el autor de un gol, a pase del madridista Luis Regueiro, que anuló el belga Baert. Un año después, en 1935, sufrió una dura lesión tras chocar con el portero del Sevilla FC Guillermo Eizaguirre. Con la Guerra Civil se retiró del fútbol con 28 años. El periódico El Sol definió su actuación como “formidable”. Al resultar lesionado, tampoco pudo disputar el segundo encuentro, que perdió España 1-0.

Ramón Iraragorri / Biblioteca Nacional

José Iraragorri: (Basauri, Vizcaya, 1912–1983 Galdácano, Vizcaya). Delantero del Athletic de Bilbao, fue el autor del primer gol de España en un Mundial de fútbol, que marcó de penalti. Tras la Guerra Civil jugó una temporada en Argentina en San Lorenzo de Almagro y cinco años en el Club España de México, para después retirarse en el Athletic de Bilbao en su vuelta a España. Es el quinto máximo goleador de la larga historia del club bilbaíno con 179 tantos en diez temporadas.

Isidro Lángara / Biblioteca Nacional

Isidro Lángara: (Pasajes, Guipúzcoa, 1912–1992, Andoáin, Guipúzcoa). Era junto al portero Zamora uno de los máximos exponentes del conjunto español. Era el delantero centro titular del Oviedo FC (también había dejado de ser 'Real' durante la II República) y de los leones rojos. En el partido de clasificación contra Portugal marcó 5 de los 9 goles que le endosó la Selección española a los portugueses. También fue el autor de dos goles en el partido de octavos de final frente a Brasil. El periódico La Luz aseguró que pese a que Lángara disputó "un gran partido" contra Italia el 31 de mayo de 1934, el italoargentino Luis Monti logró “neutralizarlo”. Es considerado una estrella de repercusión mundial, pues es el jugador español con más goles en partidos oficiales en tres países, con 525. Tras estallar la Guerra Civil se enroló en el Euskadi. Todavía hoy, 90 años después, tiene el mejor promedio goleador de la Primera División española con 1,16 goles por encuentro. Fue pichichi tres temporadas en la Liga española con el Oviedo FC; una en Argentina, con San Lorenzo de Almagro, y otras dos en México, con el Club España.

Luis Regueiro / El Liberal

Luis Regueiro: (Irún, País Vasco, 1908–1995, México, D. F.). Procedente del Real Unión de Irún, fichó por el Madrid FC en el verano de 1931, año en el que logró el gol del empate del conjunto irundarra contra el equipo blanco. Denominado por la prensa como El Corzo Blanco por su elegancia en el juego, debutó con la Selección española en un partido celebrado ante Francia en el estadio de Colombes en París en 1931. Ha pasado a la historia del fútbol español por ser el autor del tanto que logró las tablas contra Italia en el primer partido de La Batalla de Florencia. El diario ‘Ahora’ relató así el tanto: “Tras un golpe franco contra Italia, el balón es recibido por Luis Regueiro, muy cerca del centro del campo. El madridista dribla a varios contrarios y avanza con facilidad hasta llegar al terreno de los defensas Italianos, donde hace un buen pase a Lángara. Este avanza otro poco y devuelve el balón a Regueiro, quien, sin detenerse, lanza un chut colosal con la izquierda, sin que el portero Italiano, Combi, pueda detener la pelota. Dirigió acertadamente la labor de la avanzada. En algunas ocasiones fue objeto de agresiones en nada relacionadas con el juego que se estaba disputando. Recibió una patada en un costado y una torta en pleno rostro”.

Pedro, Tomás y Luis Regueiro / Ahora

Luis Regueiro también marcó un gol en el segundo encuentro contra Italia, pero fue anulado por fuera de juego de Campanal, que no había participado en la jugada. A lo largo de su carrera futbolística logró ganar tres Copas (del Rey y del Presidente de la República);y dos Ligas. Tras el estallido de la Guerra Civil se convirtió en capitán del Euskadi, y viajó por varios países de Europa para conseguir financiación para luchar contra el fascismo. Ejercía de portavoz del club vasco, que llegó a disputar partidos, además de en varios países de Europa, en Cuba, Argentina y México. Fue en este país de Norteamérica dónde se asentó definitivamente, pues fichó por el Club Asturias, con el que ganó dos Copas mexicanas. Su hermano Pedro Regueiro, que también jugó en el Madrid FC -no pudo disputar el Mundial pese a ser convocado porque su padre se lo prohibió, pues le coincidía con un examen-; y Tomás, lograron en 1943-44 ganar con el Club Asturias la primera Liga profesional mexicana. Su hijo Luis Regueiro Urquiola integró la Selección mexicana del Mundial de 1966 de Inglaterra, en el que no jugó ningún partido.

Guillermo Gorostiza / AHORA

Guillermo Gorostiza: (Santurce, Vizcaya, 1909–1966, Bilbao). Este extremo izquierdo del Athletic Club de Bilbao procedía del Arenas Club de Guetxo. Es el cuarto goleador histórico del Athletic Club con 196 goles en 256 partidos. Fue uno de los siete lesionados en el primer encuentro de La Batalla de Florencia. Al iniciarse la Guerra Civil disputó varios partidos con el Euskadi. Pero tras conquistar las fuerzas de Franco el País Vasco, abandonó a sus compañeros de equipo para alistarse en el Tercio Requeté Ortiz de Zárate. Entró en combate en el frente de Teruel. Al finalizar la guerra volvió al Athletic Club de Bilbao, que dejó para fichar por el Valencia CF.

Ramón Zabalo / Heraldo de Madrid

Ramón Zabalo: (Tyne Dock, Inglaterra, 1910–1967, Viladecans, Barcelona). Lateral derecho del FC Barcelona, jugó el segundo partido de La Batalla de Florencia. El diario Ahora resalta que al igual que varios de sus compañeros, acabó el partido lesionado e incluso cojeando. Tras estallar la Guerra Civil, formó parte del equipo blaugrana que realizó una gira por México y Estados Unidos. A la vuelta, se exilió en Francia, donde fue campeón de Copa con el Racing de París. En 1944, cuando regresó a Barcelona, las autoridades franquistas le dieron a elegir entre jugar en el Real Madrid o asignarle a un Batallón de Trabajadores. Eligió la vida militar y fue destinado al Cuartel de Regulares número 5 de Nador (entonces del Protectorado español de Marruecos). En la temporada 1944-45 jugó testimonialmente en el FC Barcelona, club en el que se retiró.

Simón Lecue / ESTAMPA

Simón Lecue: (Arrigorriaga, Vizcaya, 1912–1984, Madrid). Procedente al igual que Quincoces y Ciriaco del Deportivo Alavés, jugaba en el Betis Balompié en 1934, cuando se disputó el Mundial de Italia. La prensa de la época, El Sol, La Voz y El Heraldo’y Ahora destacan las labores defensivas que llevó a cabo contra Italia en el segundo partido celebrado el 1 de junio de 1934. Fue considerado por la prensa italiana como “el mejor medio izquierdo de todos los que han jugado en el torneo para la Copa del Mundo". Disputó el encuentro de octavos de final en el que España ganó a Brasil 3-1. Desarrolló una importante carrera deportiva, pues jugó, además de en el Alavés y el Betis, con el que ganó una Liga en 1935, en el Madrid FC (ganó una Copa) y en el Valencia CF (una Liga).

Vantolrá / ESTAMPA

Martí Vantolrá: (Barcelona, 1906–1977, Ciudad de México). Comenzó su carrera deportiva en el RCD Español; pero es considerado uno de los mejores extremos de la historia del Barça. Jugó el partido de desempate de La Batalla de Florencia. El diario La Voz destaca que Vantolrá sufrió “un desafuero” de la Squadra Azzurra, por lo que estuvo “a punto de enzarzarse” con un jugador italiano. Al igual que Quincoces y otros jugadores de la época, solía jugar con un pañuelo en la cabeza, con la intención de protegerse del peso de los balones de fútbol. Durante la gira que realizó el FC Barcelona por México tras estallar la Guerra Civil española se quedó en el país azteca, donde le contrató en Atlante. En Ciudad de México conoció a Josefina Rangel Cárdenas, sobrina del presidente mexicano, Lázaro Cárdenas, con la que contrajo matrimonio. Uno de sus hijos, José Vantolrá (Deportivo Toluca), también fue futbolista y, al igual que el hijo de Luis Regueiro, fue internacional por México, país con el que disputó el Mundial de 1970.

Campanal / epe

Marcelino Guillermo González del Río y García de la Llera, ‘Campanal’: (Avilés, Asturias, 1912–1984, Sevilla). El máximo goleador de la historia del Sevilla CF, con 217 goles, debe su nombre futbolístico a Campanal, la aldea de origen de su familia, situada en la parroquia de Perlora (Carreño-Asturias). Inició su carrera profesional en 1928 en el Real Sporting de Gijón, club que abandonó por el Sevilla CF en 1929, con el que logró un ascenso, una Copa del Presidente de la República y una Copa del Generalísimo. En el Mundial 1934 jugó de delantero centro en el partido de desempate del 1 de junio, en el que sustituyó al delantero titular de la Selección española, Isidro Lángara. El diario Ahora aseguró que fue “voluntarioso y valiente”, pero “desgraciado en el offside", con el que se anuló un gol de España. Protagonizó “un incidente” con Combi, el portero italiano, e intercambió “amenazas” con Ferraris. El diario El Sol aseguró que fue objeto de “una agresión” tras la que “sucesivamente le entran violentamente varios italianos, y a pesar de ello, el árbitro señala la falta contra España”. Este diario sostiene, además, que el árbitro, “que hoy parece fascista”, anuló de forma injusta un gol del jugador asturiano, pues paró una jugada al pitar una falta cometida contra Vantolrá: “Pudo observarse que esta falta se señalaba más que nada por el peligro enorme que representaba para Italia el que Regueiro hubiera seguido con el balón para acabar, como acabó, con aquel centro preciso que remató imparablemente Campanal.

Eduardo González Valiño, ‘Chacho’: / epe

Eduardo González Valiño, ‘Chacho’: (A Coruña, 1911–1979). En 1934 jugaba en el Deportivo de La Coruña, club que abandonó para fichar por el Athletic de Madrid. Fue alineado por el entrenador Salazar Alonso en el segundo partido, en el que sufrió “una patada” de los italianos, por la que tuvo que abandonar el campo unos minutos para ser atendido. El diario Ahora eplicó que “incomprensiblemente” falló una ocasión, porque se encontraba “solo ante la meta”. Disputó en su vida deportiva tres encuentros con la Selección española: llama la atención que en un partido amistoso contra Bulgaria celebrado en 1933 marcó seis de los 13 goles que le endosó la España republicana al equipo balcánico. También jugó con España en 1934 en un primer partido contra Portugal, clasificatorio para el Mundial, en el que marcó uno de los 9 goles que recibieron los lusos.

Crisanto Bosch / ESTAMPA

Crisanto Bosch: (Barcelona, 1907–1981). Centrocampista del RCD Espanyol, su rápida lesión tras chocar con un rival en el segundo partido de La Batalla de Florencia fue vital para la derrota española. Llegó incluso a tener “síntomas de desmayo” tras sufrir “un fuerte encontronazo con un defensa italiano que le destrozó la rodilla”. Tuvo que salir en varias ocasiones del campo para ser atendido. Pese a no recuperarse de la lesión, volvió al terreno de juego, en el que permaneció arrastrando una pierna. A pocos minutos del final abandonó de forma definitiva el partido. Al finalizar el encuentro, Lángara y Marculeta declararon que habían perdido la eliminatoria a raíz de la agresión que sufrió Bosch y por la actuación del árbitro.

Juan José Nogués / EPE

Juan José Nogués: (Borja, Zaragoza 1909–1998 Palma de Mallorca). Fue portero del FC Barcelona entre 1930 y 1942 y jugó su único partido con la Selección española en el encuentro de desempate entre Italia y España celebrado el 1 de junio de 1934. Encajó un gol tras botar un córner el italoargentino Raimundo Orsi, que remató Giuseppe Meazza en falta. Nogués aseguró que le empujaron, al mismo tiempo que le impidieron salir a cortar el remate del saque de esquina. La prensa de la época aseguró que hizo un gran papel en el partido. No volvió a jugar con la Selección y se retiró del fútbol en 1942. Después fue contratado como entrenador por el FC. Barcelona.

Martín Marculeta / epe

Martín Marculeta: (San Sebastián, Guipúzcoa 1907–1984). Jugador del Donostia FC (Real Sociedad), no disputó ninguno de los dos partidos de La Batalla de Florencia. Sin embargo, sí fue alineado en la victoria contra Brasil 3-1.

Pere Solé / epe

Pere Solé: (Barcelona, 1905–1982). Jugador del RCD Espanyol, no disputó ninguno de los dos encuentros de La Batalla de Florencia. Al finalizar la contienda fichó por el Real Murcia. Ejerció como entrenador del Espanyol durante dos etapas: en los últimos meses de 1943 junto a Ricardo Zamora y también entre 1963 y 1964.

Guillermo Eizaguirre / ESTAMPA

Guillermo Eizaguirre: (Sevilla, 1909–1986, Madrid). El portero del Sevilla CF acudió a Italia como acompañante de la Selección española tras fracturarse un brazo días antes de subirse al barco que llevó al equipo a Génova. No jugó ni un solo minuto en el Mundial de 1934. Este guardameta es una leyenda del Sevilla CF, pues consiguió proclamarse campeón de Copa frente al Sabadell por 3-0. Tras estallar la Guerra Civil española se alistó a la Legión, cuerpo en el que llegó a capitán, y con el que luchó en el bando franquista.

Equipo técnico e integrantes de la Federación Española de Fútbol (FEF) en 1934:

Amadeo García Salazar / epe

22. Seleccionador: Amadeo García Salazar: (Vitoria, 1886 - 1947). Médico de profesión, fue el principal impulsor de la fundación en Vitoria del Deportivo Alavés en 1921. Fue el responsable de la convocatoria del Mundial, que trasladó a 21 jugadores a Génova, ciudad en la que jugaron frente a Brasil antes de desplazarse a Florencia para disputar los cuartos de final contra la anfitriona. Fue seleccionador hasta que estalló la Guerra Civil.

Ramón Encinas / ESTAMPA

Entrenador ayudante. Ramón Encinas: (Pontevedra, 1893 – 1967, Madrid). Fue el entrenador del Sevilla que logró en 1934 el Campeonato de Segunda División que supuso el ascenso a la máxima categoría. Al año siguiente, en 1935, llevó al club andaluz a ser campeón de la Copa del Presidente de la República. Ya después de la Guerra Civil, en 1946, logró una Liga, la única que posee el Sevilla FC hasta el momento.

Leopoldo García Durán / ESTAMPA

Directivos de la Federación Española de Fútbol. Leopoldo García Durán, presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) entre 1931 y 1936. Ricardo Irezábal. (Bilbao, 1883 – 1959, Ciudad de México). Presidente del Athletic Club de Bilbao era vicepresidente segundo de la Federación Española de Fútbol en 1934. Dirigió a la Selección Vasca durante el exilio hasta su disolución en México. Redactó los estatutos de la Federación Mexicana y fue uno de los promotores del torneo nacional de Liga de este país. Ocupó la presidencia de un organismo equivalente al Comité de Competición del Fútbol Español. También acudió a Italia el federativo Julián Palacios (el primer presidente del Madrid CF, pero también el primer capitán del club blanco, que no ostentó el título de ‘Real’ hasta el 29 de junio de 1920).

Pedro Escartín / epe

El árbitro español que acudió al Mundial

A Italia también acudió el árbitro Pedro Escartín: (Madrid, 1902 - 1998, Majadahonda), que fue asistente en el primer partido que disputó Italia en el Mundial, en el que la squadra azzurra ganó 7-1 a Estados Unidos. Antes de convertirse en ‘juez’ de fútbol había sido una joven promesa del club Real Sociedad Gimnástica Española, pero tuvo que dejar este deporte a causa de un problema de salud. Consiguió la categoría de árbitro internacional en 1928 cuando acudió a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Se retiró del arbitraje en 1948 en un encuentro entre Inglaterra e Italia. Fue seleccionador nacional en dos ocasiones, al tiempo que también ejerció como periodista, por lo que se le puede definir como uno de los personajes más polifacéticos e importantes de toda la historia del fútbol español. Según él mismo decía: “En el fútbol he sido de todo, menos balón…”.

Los jugadores que fueron seleccionados para jugar contra Alemania en 1935 / ESTAMPA