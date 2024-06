Un año después, de nuevo a un paso de la final de Roland Garros: Alcaraz regresa al escenario que le paralizó

Aunque superado, el recuerdo sigue presente. Hace un año, en el mismo escenario, la pista central de Roland Garros, Carlos Alcaraz se sentía listo para asaltar el grande parisino. Como ocurre este viernes ante Jannik Sinner, la semifinal se había convertido en una final anticipada, en ese caso ante un Novak Djokovic que era el otro favorito, pero él se veía listo para todo, que para algo había sido el mejor en la gira de tierra. O eso creía, porque a la hora de la verdad, cuando el partido se tensó, Alcaraz se paralizó por los nervios. Eso es, al menos, lo que se explicó entonces.

En plena pelea por un puesto en la final, con el partido igualado a sets, su mente se agarrotó ante la inmensidad del serbio y su cuerpo le abandonó. "Tienes derecho a fallar, esto es un aprendizaje", le dijo su equipo al acabar el choque a un Alcaraz desconcertado, que dejó de lado por un momento su habitual sonrisa y buen talante. La causa, una de esas derrotas difíciles de digerir, por "estrés psicológico", tal y como la calificó su médico Juanjo López.

"Iba más tenso de la cuenta. No he sabido relajarme ni quitarme la tensión extra y después de la intensidad de los primeros sets, pues te pasa más factura. Ha sido complicado manejar los calambres. Primero era la mano, luego la pierna y al final prácticamente todo el cuerpo. Toca entrenar más y saber manejar las situaciones mejor”, justificó entonces el murciano, visiblimente contrariado, tratando de encontrar respuestas

364 días han pasado, y Alcaraz vuelve a estar en semifinales, ahora ante Jannik Sinner, el nuevo coco del circuito. El murciano tiene ante sí otra oportunidad de plantarse en la final del grande parisino por primera vez. Frente a su rival generacional, con el que tiene un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas, y otra vez ante en lo que todo el mundo considera la final anticipada del torneo, con permiso de Zverev y Ruud. Aunque tras la lección del año pasado, donde llegó crecido y exultante en sus declaraciones, ha querido rebajar un poco las expectativas.

Carlos Alcaraz, paralizado por los calambres en las semifinales de Roland Garros 2023. / REUTERS

"Grandes batallas ante Sinner"

"No me considero favorito ante él. Me siento un poco más nervioso al enfrentarme contra él. Es uno de los más retos más difíciles del tenis, es uno de los mejores jugadores ahora mismo. Y es número uno", aseguraba este miércoles el murciano, que unos días antes había afirmado que "todo lo que no sea ganar tendrá un sabor agridulce", y ahora trató de traspasar la presión a su rival:

"Sé que voy a tener que correr de lado a lado como si fuera un maratón. Él no tiene ningún punto malo. Todo lo que hace lo hace perfectamente. La manera que golpea la pelota es increíble, la forma que se mueve, te empuja en cada punto".

"Es el reto más difícil, pero me encantan estos retos. Los partidos que hemos tenido han sido grandes batallas y me encanta encontrar soluciones. En Indian Wells encontré la forma de meterlo en problemas. Estas situaciones son buenas para el tenis", remomoraba Alcaraz, que en los últimos dos años ha protagonizado ya varias batallas memorables con el que apunta a ser su gran rival durante toda su carrera, en especial aquella que se llevó el murciano en cuartos del US Open 2022.

Carlos Alcaraz, en Roland Garros. / EFE

Una rivalidad para "10 ó 15 años"

"Yo también espero que los próximos diez o quince años me siga peleando con él. Estoy agradecido de tener a Jannik en el circuito. Gracias a él me hace ser mejor jugador, levantarme para mejorar y subir mi nivel para vencerlo", aseguró, devolviendo los elogios a un Sinner que conoce desde niño y con el que mantiene una buena relación a pesar de su rivalidad emergente.

En esta edición sí se entrena en los días entre partidos, algo que no pudo hacer en 2023 por estar tocado, pero entre partido y partido se permite desconectar, escapando con el equipo a zonas naturales como Versalles o y al Bosque de Boulogne. Una vía de escapa para retomar oxigeno mental antes de retos como el de este viernes ante Sinner, en el que necesitará de su versión más canibal para vencer al número uno.

"Cuando salió el cuadro todo el mundo quería esa semifinal. Yo también tengo ganas de jugar contra él y de que ese cara a cara esté a favor, que ahora está 4-4. Tiene solo dos derrotas este curso, pero hay que estar preparado, disfrutar y hacer disfrutar". Porque esa, divertirse en la pista y que todos se diviertan con él, es la obsesión de Alcaraz y su forma de caminar hacia hacia los títulos.