Edin Terzic, el ojeador de Klopp que se disfrazó para espiar al Real Madrid: "Soy mucho más que un hincha del Borussia"

Edin Terzic (Menden, Alemania - 1982), entrenador del Borussia Dortmund, rival del Real Madrid en la final de Champions (S/21.00), es hijo de madre croata y padre bosnio, pero nació a 40 kilómetros del estadio Westfalenstadion, donde ahora ejerce como comandante en jefe. Entró en el club como entrenador de las categorías inferiores y ojeador de Jürgen Klopp. Ha llevado al Dortmund a su primer final desde 2013, que vivió como aficionado. Un profesional metódico, pero sobre todo un gran motivador que prioriza el entrenamiento psicológico.

Lloró desconsoladoramente durante la última jornada de la temporada 2022/2023, cuando el Borussia perdió la Bundesliga en la última jornada, a pesar de depender de sí mismo. Tampoco lo ha tenido fácil con la prensa alemana, cuya rama sensacionalista ha llegado a cuestionar su juventud y sus métodos. Tras un mal arranque de curso ha terminado en Wembley, no sin antes combatir la ironía contra las preguntas sencillas que plantea a sus jugadores: "¿Qué quieres?, ¿qué necesitas para eso?, ¿qué puedo esperar de ti?".

Edin Terzic, entrenador del Borussia Dortmund, llora tras perder la Bundesliga 2022/2023 en la última jornada. / DPA

Terzic y la rebelión contra las etiquetas

Estas tres cuestiones las utilizó para recuperar a Jadon Sancho le han perseguido detrás de cada derrota de modo jocoso. Pero Terzic ha configurado un núcleo resistente a las críticas que ha cuajado una Champions ejemplar. Fue líder en el grupo más complicado, con PSG, Milan y Newcastle. A partir de ahí, el Dortmund venció al PSV, Atlético y PSG con un registro multidisciplinar, basado en el esfuerzo colectivo. Así, un club que perdió a Haaland y Bellingham fue capaz de recuperar al mejor Hummels en su ocaso, entre otras creaciones atribuibles a Terzic.

Por eso en la previa a la final de Champions mantuvo un enfrentamiento en una entrevista con DAZN donde volvieron a sacar el socorrido tópico de "el entrenador aficionado del Borussia". Una realidad, pero en la que no quiere encasillarse, porque entiende que desmerece el camino recorrido hasta aquí.

"Me hacen normalmente preguntas sobre el hecho de si soy hincha del BVB. No me importa, pero lo que me encada es que me reduzcan a eso. Parece que alguien me vio en la grada y me dijo: 'Venga, coged a este'. Yo ya era empleado del club en la última final y he hecho un largo camino como entrenador de formación, 'scouting' y asistente hasta conseguir una oportunidad en el fútbol profesional", reivindicó Terzic.

Disfraz de vigilante de seguridad para espiar al Real Madrid

El alemán es uno de esos técnicos de nuevo cuño que se han formado para estar en las secretarías técnicas de los clubes, porque en la contemporaneidad parece que solo se puede ser entrenador de élite si se ha jugado en la misma. Sin embargo, el serpenteante camino de Terzic le ha llevado a ser el entrenador del equipo que es aficionado. El sueño de los más de 81.000 seguidores que pueblan las gradas de un Westfalenstadion que le protege al considerarle uno de los suyos.

Terzic empezó en el Bochum mientras todavía estudiaba. Se unió al Borussia en 2010 para responsabilizarse de la base y elaborar informes para Jürgen Klopp en la época dorada del doblete de Bundesliga y Copa. Su implicación era máxima, como demuestra una anécdota: en una ocasión se disfrazó de empleado de seguridad para ver un entrenamiento a puerta cerrada del Real Madrid. Su objetivo era averiguar quiénes eran sus lanzadores de penaltis. No hizo falta su información, porque aquella eliminatoria terminó con el antológico 4-1 de Lewandowski para llevar al Dortmund a una final que perdió contra el Bayern.

Después, Terzic se marchó a la Premier (West Ham) y a Turquía (Besiktas) para ser asistente de Slaven Bilic, pero regresó de nuevo al club en 2018 al recibir la llamada de Lucien Favre para ser su segundo en el Dortmund. De este modo, el Borussia se aseguraba un 2x1 por si el suizo fallaba. Tenía un recambio que conocía perfectamente la casa. Su oportunidad llegó en diciembre de 2020, cuando le nombraron técnico interino. Aprovechó la oportunidad para llevar al Dortmund a la conquista de una Copa de Alemania, su único título hasta la fecha.

¿Cómo juega el Borussia Dortmund de Edin Terzic?

Pero ya se sabe la ingrata vida del interino. Después del éxito, el club decidió optar por Marc Rose, quien lo había hecho bien en el Borussia Mönchengladbach. Terzic, paciente, volvió a los despachos. Rose fracasó y la grada, unánime, pidió a Terzic para el banquillo. En el curso 2022/2023 asumió de modo definitivo el mando de las operaciones, aunque hasta el Mundial de Qatar el Dortmund no carburó. Remontó el vuelo en enero y terminó perdiendo la liga en la última jornada en uno de los episodios más duros que se recuerdan en la historia del club 'borusser'.

Esta temporada Terzic tampoco lo ha tenido fácil, con, otra vez, un desarrollo pendular en la Bundesliga y una eliminación prematura en la Copa Alemana. Sin embargo, en la Champions la cara del equipo ha sido muy diferente. El alemán utiliza dos esquemas: el 4-2-3-1 y el 4-3-3, que se despliegan sobre un juego que tiene en cuenta la posesión del balón a pesar de que, como demostró en la remontada con el Atlético, goce de un despliegue relámpago en ataque si la situación lo requiere.

El cerebro del sistema es Julian Brandt, quien ha sido excluido incomprensiblemente por Julian Nagelsmann de la lista para la Eurocopa, provocando un cisma entre el Borussia y la selección alemana. El Dortmund construye la salida de balón con una línea de cuatro, con los laterales bastante abiertos. Por delante forma un solo pivote y dos interiores. Jugadores de banda como Adeyemi, revolucionario contra el PSG a pesar de su mala temporada, tienen libertad para ocupar espacio por dentro.

Edin Terzic y Julian Brandt, técnico y jugador del Borussia Dortmund, se abrazan en un partido contra el Sevilla. / RAÚL CARO / EFE

Hay múltiples líneas de pase en el plan del Dortmund, que se libera de equipos agresivos como el Real Madrid o el Bayern con pases largos del meta Gregor Kobel para su delantero tanque, Niclas Füllkrug, decisivo con goles en la Champions y para fijar centrales. La creatividad de Brandt, la profundidad de Adeyemi y Sancho, junto a los pases en profundidad de Hummels, Süle y Schlotterbeck son las armas ofensivas del Borussia.

Cuando el Dortmund se ve obligado a adoptar un rol más conservador, el 4-2-3-1 se vuelve compacto, con un bloque bajo. La intención es volver previsible el juego del rival. Así, los de Terzic pueden recuperar en zonas más amplias, de modo que el delantero busca forzar la salida del rival hacia un lado. Es un esquema equilibrado para cubrir todos los espacios.

Terzic: "Tenemos que ganar al campeón absoluto del fútbol"

A las variantes tácticas del Borussia hay que sumarle un intenso trabajo psicológico y el cuidado por los detalles, como que el rival del Real Madrid ha preparado la final contra un 'sparring' de jugadores vestidos con la camiseta del conjunto blanco. Es una estrategia que ya empleó el Liverpool en 2019 cuando venció 0-2 al Tottenham. El conjunto de Klopp, el gran maestro de Terzic y del que tantas cosas ha aprendido, se enfrentó antes de la final del Metropolitano al Porto sub-18, porque, según el 'Big Data', era el equipo que jugaba más parecido a los 'Spurs'.

En Wembley se verán las caras dos entrenadores que están en momentos opuestos de sus carreras. Terzic (41 años) frente a Ancelotti (64 años). O lo que es lo mismo: el aspirante, frente al técnico con más Champions de la historia (4). "Tengo tanto respeto por él que nunca diría que tiene miedo. Ver a Carlo, con su carrera, que tantas veces ha ganado esta Copa, decir que está nervioso... Me dice que vamos por el buen camino. Pero el trabajo de un entrenador no es estar contento o nervioso, uno tiene que tener la sensación de que se está preparando bien. No es un problema estar nervioso, porque si estás nervioso haces todo lo que haga falta para prepararte", reflexionó Terzic en el 'media day' del Dortmund.

Para el entrenador del Borussia Dortmund solo hay un camino, con el que se deshace de las eternas estadísticas: "Si quieres llegar al final, hay que ganar al campeón absoluto en la historia del fútbol y de la Liga de Campeones. La gente que ha visto el entrenamiento ha podido comprobar que estamos en forma y entusiasmados. Es lo que queremos demostrar el sábado en Wembley".

Edin Terzic, primero por la derecha, junto a Emre Can, en el 'Media Day' del Borussia Dortmund. / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Pero las comparaciones no se puede esquivar siempre. La última final perdida por el Real Madrid data de 1981, ante el Liverpool: "Pues mira, mi edad (es de 1982). Si quieres ganar la Champions tienes que ganar a los campeones. Han ganado la Champions 14 veces, estos últimos años siempre están ahí ganando. Está claro que los números están con ellos, pero nosotros nos tenemos que concentrar en el partido del sábado. ¡Sólo es un partido! Hay que convencerse de que solo es un partido, que lo demás no cuenta. Ojalá podamos cambiar esta dinámica ganadora del Madrid". Palabra de Terzic. Juramento 'borusser'. La fe del aspirante.