Joselu: "Mi constancia puede servir de inspiración a muchos niños y a mucha gente"

El ariete cedido por el Espanyol llegó como sustituto de Mariano. Un recurso de banquillo para un equipo plagado de estrellas que, sin embargo, sufrió un varapalo con la marcha inesperada de Benzema, lo que convirtió al excanterano en el único delantero de área de la plantilla. Mato asumió su rol con entusiasmo y se ganó el respeto del entrenador a golpe de goles, acumulando 18 tantos y, sobre todo, convirtiéndose en el hombre-milagro de esta Champions con sus goles al Bayern que han metido al Madrid en la final de Wembley. Joselu es hoy un jugador muy querido en el vestuario que se ha ganado que el Real Madrid ejecute la opción de compra y que este año, a diferencia del año de París, que lo voy en la grada, disfrute de la final en el césped como protagonista y héroe imprevisto.

-¿Siente que el Real Madrid está en Wembley gracias a sus dos goles?

-Estamos aquí gracias a todos. Somos muchos jugadores y también en la ida ante el Bayern Vinícius hizo dos goles, creo que la importancia la tenemos todos. Yo estoy contento por lo que he podido aportar. Creo que cada uno ha sumado su granito de arena durante la Champions y estoy feliz por estar en una final. Es una suerte vivir la Champions desde hoy de esta manera y esperamos preparar esta semana bien para que todo acabe como esperamos.

-¿Esos minutos saliendo del banquillo ante el Bayern para remontar son su mejor momento como jugador del Real Madrid?

-Seguramente, porque al final creo que es un momento especial, no solo en lo personal, también para el madridismo que quería volver a vivir una final de Champions. Ya teníamos la Liga encaminada, pero la gente exigía poder jugar la final. Estoy contento poder ayudar a ello y dar esa alegría a la afición.

-¿Es el final soñado para usted?

-Una cosa así no lo había soñado ninguna vez. Creo que eso no se sueña, era imposible. Un momento como ese no estaba ni en mis mejores sueños. Está claro que se podía haber parecido, pero creo que como se desarrolló no lo esperaba. Fue una noche especial. El estadio vibró muchísimo, eso lo sentimos todos los madridistas. Al final fue un momento increíble.

-¿Personalmente qué sentimiento le quedó tras lo vivido?

-Orgullo, satisfacción, constancia… Creo que al final puedo servir de inspiración para muchos niños, para mucha gente que me lo reconoce por la calle. Todo lo que sea aportar algo positivo me alegra. Al final creo que nadie debe darse por vencido, los sueños siempre se pueden cumplir. Yo he tenido la posibilidad de cumplirlos este año. Hace dos temporadas no había debutado en la selección ni había podido disfrutar de estos momentos y año y medio después creo que lo que puedo contar ya en mi currículum son palabras mayores.

-¿Cómo está viviendo estos días previos a la final de Champions?

-Trato de empaparme un poco de lo que me cuentan estos cabrones que llevan cinco o seis finales. Intento preguntarles un poco lo que significaba desde hoy estar en este Media Day, de ver cómo se vive esta semana. Intento disfrutarlo al máximo. Sentía este escudo desde antes de llegar a la cantera, al Castilla, y momentos como este no los había vivido nunca. Por eso pregunto a los más veteranos y lo intento disfrutar al máximo.

-¿En qué pensó cuando marcó los dos goles?

-Te voy a ser sincero. Cuando marque los goles al Bayern la verdad es que me dio un poco de rabia no estar pensando en lo que acababa de hacer. Me vinieron cosas a la cabeza un poco turbias de los dos últimos años, los descensos que había vivido, y aunque conscientemente no quería pesar en eso, me venía eso a la cabeza. Me vinieron cosas en que no quería pensar y luego a posteriori lo disfrute mucho más.

-¿Qué piensa del rival, el Borussia Dortmund?

-Hemos empezado a analizarlos ya y está claro que en bloque bajo son un equipo muy difícil para meterles mano. Tienen gente rápida al contraataque, tienen un delantero muy fijador que baja mucho balón de espaldas… Son un equipo muy sólido que está muy bien armado. Hay que tener mucho cuidado con ellos.

-¿Cómo es Kroos en el día a día?

-En el vestuario a mi Kroos me ha tratado como a un hermano. Me dio un abrazo cuando llegué aquí, me dio la bienvenida y me ha tratado muy bien. He tenido la suerte de que el poco alemán que hablo me ha permitido conversar más con él que otros compañeros. Y en lo futbolístico no hace falta analizarlo. Para mí debería haber ganado dos o tres Balones de Oro porque en su posición no hay un jugador como él. Sobran las palabras.

-Usted vivió la final de París como un aficionado, ¿qué recuerdos tiene?

-Los de Saint-Denis fue un caos porque el viaje como aficionado… Madre mía. Dani me ofreció si quería ir para disfrutarlo con mi suegro y al final surgió de esa manera. El viaje fue lo que fue porque la organización fue un desastre. Pero al final lo que cuenta es lo que vimos después y que el Real Madrid consiguió la Champions. Y ahora esperamos repetir.