Rudiger: "La clave es entrenar y comer bien, dormir mejor y disfrutar el momento"

Antonio Rudiger no jugó la final de París con el Real Madrid. Entonces fue suplente de la pareja que formaban David Alaba y Eder Militao. Este año, la rotura de ligamentos cruzados de ambos le abrió la puerta al central alemán, que no solo se ha hecho con un puesto de titular, además ha sido el bastión defensivo del equipo con una temporada deslumbrante. El teutón se ha hecho insustituible en el césped y en el vestuario, donde se ha ganado el cariño de los compañeros. Un tipo extrovertido que se ha ganado al madridismo y que el año que viene será titular fijo en la zaga junto a Militao si no pasa nada raro. Ahora, sin embargo, nos ofrece su perfil más serio a hora de disputar una final ante un Borussia Dortmund en el que él mismo comenzó a dar sus primeras patadas a un balón.

-¿Qué supone para un jugador alemán disputar la final de la Champions ante otro equipo alemán?

-Creo que siempre es un placer jugar contra un equipo como el Dortmund porque además jugué allí cuando era pequeño y estoy deseando que llegue el día de enfrentarme a ellos en la final.

-Se habla mucho del favoritismo del Madrid. ¿Crees que es eso puede jugar en vuestra contra?

-No hay que subestimar al Dortmund, lo de favoritos lo decís vosotros. El favoritismo es algo de la prensa y de los aficionados. Nosotros sabemos que tenemos que ofrecer nuestra mejor versión si queremos ganar la final.

-Después de medirte a jugadores como Haaland o Kane, te toca medirte a un delantero potente como Fülkrug, que es compañero tuyo en la selección. ¿Qué esperas de este duelo?

-Conozco bien a Fülkrug. Es un delantero fuerte físicamente, un gran delantero con una gran definición. Y sobre cómo preparo este partido, me preparo igual que en partidos anteriores. No cambia nada.

-¿Qué partido visualizas para el sábado en la final de Wembley?

-No sé que va a pasar mañana, así que imagínate el sábado... Espero que seamos muy disciplinados y buenos con la pelota. Y luego espero que podamos marcar gol con jugadores como Vinícius, Rodrygo o Bellingham.

-Para muchos eres el central más en forma del mundo en estos momentos. ¿Cómo te ves tú en este momento en el que te toca afrontar un desafío como el de la final de la Champions?

-Eso son opiniones de unos y de otros. Para mí, lo único que importa es hacer un gran trabajo para el equipo, mis compañeros y mi entrenador. Estoy centrado en eso.

-Decía Ancelotti que cuando se acerca el partido, él comienza a tener nervios e incluso miedo. ¿Los jugadores también sufrís esa incertidumbre?

-Ahora tenemos que disfrutar este tipo de semanas con una final de la Champions porque no pasa muchas veces, aunque la historia del club diga lo contrario. Habrá nervios y miedo como dice el entrenador, pero tenemos que disfrutarlo.

-Es tu segunda final de Champions porque ya jugaste una con el Chelsea. ¿Qué diferencias encuentras entre aquella y esta?

-Para mí, no hay ninguna diferencia. Fue muy especial la semana anterior a la final cuando la jugué con el Chelsea y va a volver a serlo ahora. Hay más presión por la historia de este club, pero todos los jugadores que estamos aquí sabemos lo que significa una final para este club.

-¿Cómo trabajas mentalmente la preparación de esta final?

-La clave es entrenar y comer bien, dormir mejor y disfrutar el momento.