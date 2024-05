De desahuciado a finalista de la Champions: así rescató el Borussia Dortmund la carrera de Jadon Sancho

En enero de este año, Jadon Sancho era un jugador desahuciado. Apartado por Erik Ten Hag del día a día del Manchester United, al extremo inglés se le escapaba entre las manos el tren de la élite después de tres temporadas en las que nunca fue capaz de llegar a la altura de las expectativas que se crearon cuando el club inglés pagó 85 millones de euros por ficharlo procedente del Borussia Dortmund. En aquellos momentos, seguramente ni él mismo en su versión más optimista podía esperar lo que estaba apunto de ocurrir.

Apenas cinco meses después, Sancho es un fijo en el once de un Dortmund que jugará en Wembley la final de la Champions ante el Real Madrid. Rescatado por su antiguo equipo, que obtuvo su cesión aprovechando su enquistada situación en el United con Ten Hag, se ha reencontrado con su mejor nivel a las órdenes de Edin Terzic y ahora es una de las principales amenazas en el camino del club blanco hacia la decimoquinta.

"Llegué aquí a los 17 años y este club me ayudó desde el primer día. Y ahora he vuelto a sentir lo mismo", reconoció el extremo inglés tras eliminar al PSG en semifinales, en una eliminatoria en la que brilló como en los viejos tiempos y fue vital para que el Borussia regresara a una final de Champions 11 años después.

Registros de la era Messi

En la ida de esa eliminatoria, de hecho, firmó un registro que no se veía desde desde hacía 15 años. 13 de 15 (86%) regates completados, una cantidad que no alcanzaba ningún jugador en Champions desde que lo hiciera Messi en la temporada 2008/2009. Brillando en un escenario de máxima exigencia, Sancho demostró a todos, y a sí mismo de paso, que no se le había olvidado eso de ser futbolista.

Algo que, por momentos durante su estancia en el United, pareció haber ocurrido. A sus 24 años, su situación se había vuelto crítica en un club al que llegó en 2020 señalado como el mejor proyecto de extremo del mundo. Enfrentado públicamente con Ten Hag, que le acusó de entrenar mal y al que Sancho respondió llamándole "mentiroso", su brillo se había apagado y su valor de mercado se había desplomado hasta los 25 millones de euros, según Transfermarket.

Jadon Sancho, con Erik Ten Hag durante su etapa en el Manchester United. / REUTERS

Lo que tres temporadas antes parecía una apuesta segura a pesar del importante desembolso se fue convirtiendo en un desastre, tanto para Sancho como para el United. Su estatus de titular solo duró una campaña, la primera, en la que apenas brilló a las órdenes de Solskjær y Ragnik, y después la llegada del técnico holandés terminó de enterrarle, abocándole al ostracismo (en la primera mitad de la 2023/2024 solo participó 76 minutos) y sacándole del mapa de la selección inglesa, con la que no ha jugado desde 2021.

Confianza de Terzic

Pero Sebastien Kehl, director deportivo del conjunto alemán, vio en el destierro de Sancho una oportunidad de mercado única. Sin riesgo, a coste cero y por seis meses. Nada que perder, aunque al United le costó dar su brazo a torcer. "No fue fácil traerle de vuelta, fueron necesarios muchos días para la negociación. Jadon está muy feliz de poder volver a jugar al fútbol. Haremos todo lo posible para que vuelva a su máximo nivel lo antes posible, se puede ver el fuego en sus ojos", dijó tras certificarse su llegada.

"Cuando entré hoy al vestuario, me sentí como si estuviera en casa. Estoy deseando volver a ver a mis compañeros, jugar al fútbol con una sonrisa, asistir, marcar goles y ayudar al Dortmund", dijo al llegar, haciendo ver que su antiguo hogar le ofrecía todo lo que necesitaba para volver a ser féliz sobre el césped.

UEFA Champions League - Borussia Dortmund vs PSG / CHRISTOPHER NEUNDORF

Edin Terzic tampoco dudó con él. 35 minutos en su primer partido, en el que dio su primer pase de gol, y desde entonces indiscutible en el once. Titular en 20 de los 22 partidos que ha jugado desde su regreso a Dortmund, los 3 goles y 3 asistencias que contabiliza en el medio año que ha jugado en Dortmund no hacen justicia a su fútbol, que ha recuperado el atrevimiento y la electricidad que le llevaron a ser uno de los jovenes más cotizados de Europa.

Con contrato hasta 2026 con el United, y sin opción de compra por parte del Dortmund, su futuro está ahora mismo en el aire, aunque la final de Champions, en la que puede terminar de revalorizarse, centra ahora mismo todos sus esfuerzos. "Realmente no sé si me quedaré en el Dortmund la próxima temporada. Estoy centrado en el presente ahora mismo, y pasa por Wembley". La ocasión lo merece.