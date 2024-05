El otro 1x1 del Real Madrid: lo que no sabías de los finalistas de la Champions

El Real Madrid es las paradas de Courtois y Lunin, el liderazgo de Carvajal y Rüdiger, los pases de Kroos y Modric, los goles de Vinicius y Bellingham... Pero más allá de sus condiciones futbolísticas, los jugadores que este sábado buscarán ante el Borussia Dortmund la 15ª Copa de Europa del club blanco tienen aficiones y costumbres bastante más desconocidas para los aficionados. Desgranamos algunas de ellas en este 1x1, diferente al habitual.

Andrei Lunin. / Archivo

LUNIN

El hombre callado. El ucraniano se ha volcado en el envío de material a sus compatriotas desde que fueron invadidos por Rusia. Durante su cesión en el Valladolid, en 2019, aprovechó el parón navideño para pedir matrimonio a su pareja, Anastasia Tamazova, en el centro del campo del estadio de Zorrilla. "He dicho sí", confirmó la hoy mujer del meta en sus redes.

Thibaut Courtois detiene un disparo de Chris Ramos en el partido ante el Cádiz en el Santiago Bernabéu. / AP

COURTOIS

El belga es un apasionado de los eSports, hasta el punto de haberse convertido en propietario de DUX Gaming, un club de deportes electrónicos español especializado en FIFA y NBA 2K. Durante el confinamiento por la pandemia Courtois se destapó como uno de los futbolistas más activos en el mundo de los videojuegos, participando en diversas competiciones. Amigo cercano de Ibai Llanos ha participado en sus emisiones y como el streamer, es un fanático de la NBA.

El portero del Real Madrid, Kepa Arrizabalaga, durante un entrenamiento. / SERGIO PÉREZ / EFE

KEPA

El de Ondarroa es el portero más caro de la historia al desembolsar el Chelsea 80 millones de euros para pagar su cláusula de rescisión al Athletic. Su apellido, Arrizabalaga, se traduciría en castellano como "de piedra ancha". En el vestuario del Athletic le apodaban, 'El Jilguero' porque en 2008 y 2010 fue campeón de la provincia de Vizcaya de pájaros cantores. Cazaba jilgueros, que luego criaba y enseñaba a cantar. Iker, Rocky y Raikkonen fueron sus cantaores ganadores. Y Kepa no cambia nada por un buen marmitako.

Carvajal, en el Real Madrid - Alavés. / JUANJO MARTIN

CARVAJAL

Al madridista, al que su madre es la única que le sigue llamando Daniel, le fascina el tenis. Y antes de cada partido tiene un ritual peculiar que nunca se salta. Consiste en coger su camiseta y meterse en el segundo baño empezando por la izquierda del vestuario en el que esté el Madrid, y allí reza un padrenuestro en solitario.

Lucas Vázquez, en el Real Madrid - FC Barcelona. / Juanjo Martín

LUCAS VÁZQUEZ

El gallego es conocido en el vestuario como 'Cafucas', en honor al ofensivo lateral brasileño, desde su reconversión a lateral derecho. Los datos refuerzan ese apodo. Ha marcado tres goles y dado ocho asistencias (las mismas cifras que Valverde). Y es el sexto del equipo que participa en más goles, superando a Carvajal, Modric y Kroos, por ejemplo. Y todo siendo el quinto jugador que menos ha jugado.

Antonio Rudiger. / AP

RUDIGER

Llegó al vestuario con humildad y discreción, pero 'Antoñito', como le bautizó Sergio Ramos, se ha ganado al grupo con su cercanía. Sus padres son de Sierra Leona y emigraron a Alemania por la guerra civil de su país. Rudiger nació en un barrio de refugiados de Berlín el 3 de marzo de 1993. Fue apodado Rambo por sus amigos y compañeros por la fuerza con la que jugaba. Tiene una fundación para ayudar a la población de Sierra Leona.

David Alaba. / Rodrigo Jimenez

ALABA

David Olatukunbo Alaba es hijo de una enfermera filipina ganadora de un concurso de belleza y su padre, George, es un DJ y cantante nigeriano, que hizo su carrera en Austria y se hizo popular con el grupo ‘Two in One’. Y es, además, el representante de su hijo. Tiene una hermana, Rose, que se hizo famosa en el Popstars Mission Austria.

Militao, en el Real Madrid-Alavés. / JuanJo Martín

MILITAO

Cuando era un niño no le gustaba el fútbol, prefería jugar con su cometa o montar en bicicleta. Pero su padre, Valdo Militao, exfutbolista profesional del Corinthians en 1994 junto a Rivaldo, Marcelinho Carioca o Viola. Él le transmitió su amor por este deporte. Militao comenzó jugando como interior y mediocentro.

Nacho, durante la celebración de LaLiga. / Zipi Aragón

NACHO

El capitán del Madrid y único jugador de la plantilla que solo ha vestido la camiseta blanca sufre diabetes tipo 1, enfermedad no muy común entre deportistas de élite y con la que él convive desde que tenía solo 12 años. "La doctora me dijo que no podría seguir jugando y fue el peor fin de semana de mi vida sin duda", ha confesado el futbolista.

Mendy y Sané, durante el Real Madrid - Bayern de Múnich. / EFE

MENDY

Con 15 años Ferland sufrió una artritis en la cadera que le obligó a moverse en silla de ruedas y a punto estuvo de acabar con su carrera deportiva. Estuvo tres meses escayolado y seis en el hospital. Mendy empezó jugando de delantero cuando era un niño y en Francia le conocen como "el Kylian Mbappé de los laterales izquierdos", frase que acuñó el experto en marketing deportivo, Yvan Le Mée, en una entrevista con France Football tras su fichaje por el Real Madrid.

Fran García, en el Granada - Real Madrid / Pepe Torres.

FRAN GARCÍA

Se define así mismo como un friki: "Soy un pedazo de friki que no veas. Soy muy fanático de Harry Potter". Fran colecciona todo lo que tenga que ver con el mago y las películas de su saga. Sus 169 centímetros le convierten en el jugador más pequeño de la plantilla, aunque los compañeros, como Lucas, confirman que "está cuadrado".

Toni Kroos, jugador del Real Madrid, abrazado a uno de sus hijos tras ser sustituido. / JAVIER LIZÓN / EFE

KROOS

Pocos saben que 'Iceman', como le llaman en el vestuario, tiene un hermano, Felix, que también es futbolista profesional y llegó a jugar en el Werder Bremen y el Union Berlín. A Toni en el colegio le hacían jugar descalzo por su superioridad frente al resto de compañeros. Toni es abstemio, no prueba el alcohol, y ha llegado a tomar vuelos privados tras los partidos para llegar antes a casa.

Modric, en el Real Madrid - Cádiz. / J.J.Guillen

MODRIC

Sufrió la guerra de los Balcanes en sus carnes, con el asesinato de su abuelo y siendo desalojado con su familia de su pueblo natal y viviendo en refugios. Cuando Guardiola dirigía el Barcelona y Luka jugaba en el Tottenham, el Barça contempló la posibilidad de ficharle. Modric llegó a comentar que le ilusionaba jugar en el Barcelona, pero Guardiola terminó echó atrás el fichaje porque consideraba que con Iniesta le bastaba.

Fede Valverde, en el Real Madrid - Betis. / JJ Guillén

VALVERDE

Gabriel, su primer entrenador, le bautizó como 'Pajarito' por su estatura y destreza para moverse por el campo de juego. El fichaje de Valverde por el Real Madrid estuvo a punto de frustrarse porque los informes médicos del uruguayo advertían: "No puede firmar, casi está desnutrido, su físico no va a aguantar".

Aurélien Tchouameni, jugador del Real Madrid, durante el partido frente al Bayern. / EUROPA PRESS

TCHOUAMENI

De nombre compuesto Aurélien Djani, antes de destacar en fútbol, lo hizo en judo. Es un gran aficionado a la NBA y no le gusta desayunar porque prefiere comer después de los entrenamientos matutinos del equipo. 'Air', como le llaman sus amigos y sus compañeros de vestuario, siempre va acompañado de un cuaderno donde apunta todo lo que le llama la atención.

Camavinga, en el Manchester City - Real Madrid. / ADAM VAUGHAN

CAMAVINGA

Eduardo nació en un campo de refugiados en Miconje (Angola), adonde escapó su familia huyendo de la guerra del Congo. Y en Francia vio cómo su casa se incendiaba, quedando reducida a cenizas. Tercero de seis hermanos, tiene triple nacionalidad (Angola, Congo y Francia) y antes del fútbol ya destacaba en judo.

Dani Ceballos. / Ángel Medina G.

CEBALLOS

Aunque todo el mundo le relaciona con el Betis, Ceballos pasó por las categorías inferiores del Sevilla, desde los 8 hasta los 13 años, para irse luego al Benito Villamarín previo paso por Utrera. Con 13, a punto estuvo de dejar el fútbol por unos problemas respiratorios. A los 17 se convirtió en el tercer futbolista más joven de la historia del Betis en debutar en Primera. Lo hizo con el dorsal 46 y el nombre "Ceballo", sin la 'ese' final. De no haber sido futbolista, habría sido tenista.

Jude Bellingham. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

BELLINGHAM

Hijo de Mark, sargento de policía en Inglaterra y delantero amateur con más de 700 goles en su carrera de aficionado, su padre le inoculó el amor por el fútbol y por el Birmingham City, en el que debutó con 16 años en la Premier. No le gusta comer fuera de casa porque le chifla la comida que hace su madre. Comenzó a estudiar Sociología en la escuela Priory School de Edgbaston, pero lo dejó por el fútbol, aunque le gustaría acabar esos estudios. No tiene ningún tatuaje y ha financiado la construcción de una escuela en Mombasa, Kenia. Wayne Rooney y Steven Gerrard han sido siempre sus referentes.

Arda Guler celebra su gol en Granada con el Real Madrid. / EP

ARDA GULER

Debutó con 16 años, cinco meses y 25 días con el Fenerbahçe en la última ronda previa de la Liga Europa, cante el HJK Helsinki. Y con Turquía con sólo 17 años y 296 días, el 19 de noviembre de 2022 frente a la República Checa. El apodado 'Messi turco' frenó su fichaje por el Barça, tras cerrar Deco un acuerdo en Estambul con el Fenerbahçe. Él quería firmar por el Real Madrid y lo hizo.

Brahim Díaz celebra el 1-0 ante el Cádiz en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid / EFE/Rodrigo Jiménez

BRAHIM

Brahim Abdelkader Díaz, de ascendencia marroquí por parte de su abuela paterna, fichó en 2013, con 14 años, por el Manchester City por recomendación de Pellegrini, que llegó al Etihad desde Málaga. Con 17 años debutó, ya bajo las órdenes de Guardiola en la Copa de la Liga, ante el Swansea. Fue recogepelotas del Málaga en la época en la que Isco Alarcón jugaba. Le gusta jugar mucho a los videojuegos, especialmente el Fortnite.

Vinicius celebra tras marcar el segundo gol ante el Alavés / EFE/Mariscal

VINICIUS

Con siete años se apuntó al fútbol sala, en el Canto do Rio Foot-ball Club, y a los nueve años hizo una prueba en el Flamengo como lateral izquierdo. En casa le gustaba repartir su atención entre su teléfono móvil y los videojuegos. Además, es un gran aficionado a la NBA, pero también del Flamengo de la NBB (Novo Basquete Brasil), donde solía ver los partidos desde las gradas. Se corta el pelo dos veces a la semana.

Rodrygo, en el Real Madrid - Betis. / JJ Guillén

RODRYGO

Su padre, Eric Goes, fue lateral derecho de clubes como Oeste, Linense, Mirassol, Criciúma, Ceará y Guarani, hasta que a los 32 años colgó las botas para centrarse en la carrera de su hijo, al que tuvo con 16. Con 11, Nike ya tenía al 'menino' de Vila Belmiro, que empezó deslumbrando en el fútbol sala en sus filas.

Joselu (Real Madrid) celebra un gol en el Santiago Bernabéu. / Isabel Infantes/PA Wire/dpa

JOSELU

Hijo de emigrantes, nació en Stuttgart, y a los cuatro años regresó a Galicia. Está casado con Melanie Cañizares, hermana de la esposa de su compañero, Dani Carvajal. 'Selu' siempre ha tenido al mismo agente, el cordobés José Redondo, desde que era niño. Fue a la final de París como aficionado madridista a animar a su cuñado con su camiseta.