Paraescalada: cuerpos al límite sobrepasando los límites

Sin embargo, hay quienes pese a sus impedimentos físicos vislumbran un halo de esperanza que se va agrandando a medida que los entrenamientos se van sucediendo, porque la perseverancia es la clave. En palabras de Guillermo Pelegrín, escalador ciego al que le detectaron un problema visual desde muy pequeño, la perseverancia y el tesón son los valores que le han llevado a la cúspide de una carrera en la que con 20 años ya ha destacado, consiguiendo la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Suiza 2023, 2 platas en 2 de las 3 Copas del Mundo 2023 y su primer puesto en el Campeonato de España de 2023.

También Iván Muñoz es un ejemplo de vida. El paraescalador se proclamó Campeón del Mundo de Paraescalada 2023 en Berna (Suiza) y ha ganado también un oro y una plata en las pruebas de Copa del Mundo de Paraescalada este año. Iván sufre esclerosis múltiple, del tipo RR, una enfermedad degenerativa que le merma la sensibilidad y fuerza en los miembros, en su caso en la pierna y el brazo izquierdos.

Tanto Guillermo Pelegrín como Iván Muñoz luchan contra los elementos, en muchos sentidos. Una actividad que además de tesón, esfuerzo y una buena forma física necesita de un entrenador y coach que guíe a las personas con alguna minusvalía en el proceloso mundo del deporte de élite. Esa persona es Toni Curiel Esponera, quien culmina cada paso con los artífices del milagro español de la paraescalada. Con él hablamos sobre cómo su labor hace posible los éxitos del equipo.

Pregunta: ¿Qué te inspiró a convertirte en entrenador de paraescaladores?

-Todo empezó en el King Kong y gracias a la formación y pasión que recibí sobre entrenamiento en escalada por parte de Joaquín García Bouza director del centro que me hizo siempre estar indagando sobre cómo entrenar hasta que hace 10 años, Guillermo Pelegrín y yo nos encontramos. El padre de Guille le trajo y nos preguntó que si podía participar en las clases del grupo juvenil que yo era quien las impartía y nos contó que era ciego. Ni yo ni nadie tuvimos ningún impedimento, todo lo contrario, era más que un reto. En casa después de entrenar con el, pensaba como podría adaptar las sesiones para que todos y todas fueran partícipes y conseguimos entre todos un grupo donde la discapacidad era casi impredecible. Más tarde ya en Sputnik que nos apoyó desde el minuto uno y gracias también a Andrea Cartas que me ofreció el puesto de técnico de la FMM de paraescalada, volví al maravilloso mundo de ser autodidacta en cuanto a la paraescalada ya que no hay mucha información sobre este tema. Conocí a mi equipazo: Iván Muñoz, Guillermo Pelegrín, Andrea Sánchez, Iván Germán y Javier Aguilar. Eso es lo que más me inspira realmente el darle una vuelta de tuerca a lo que ya está establecido.

Pregunta: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los paraescaladores y cómo los ayudas a superarlos?

-Pues puede que sea el entorno en si el mayor desafío y que muchas veces pasamos por alto situaciones sin pensar que pueden molestar o entorpecer el día a día de una persona que no puede ver como por ejemplo dejar las cosas desperdigadas por el suelo. Yo les intento ayudar empatizando y practicando esas cosas que yo también en muchas ocasiones he pasado por alto pero sobre todo dándoles mi total confianza y disposición para que cuando estemos escalando juntos, seamos un equipo, filosofía propia de los escaladores

Pregunta: ¿Podrías describir una sesión de entrenamiento típica para un paraescalador?

-Ahora en temporadas de competiciones internacionales, estandarizo un calentamiento concreto según su perfil fisiológico, luego en la parte principal les monto unas vías en Top rope, es decir con la cuerda por encima(así es como compiten) en el caso de Guille trabajamos mucho un diálogo recíproco mientras le voy guiando, luego dependiendo de la cercanía de la próxima competencia, vamos bajando el volumen y aumentando la intensidad de los ejercicios específicos y complementarios para que lleguen a esas competiciones en su mayor estado de forma.

Pregunta: ¿Cómo adaptas tus métodos de entrenamiento para satisfacer las necesidades individuales de cada paraescalador?

- Poniéndome en su piel y con muchos días de observación para identificar sus virtudes y carencias. ejemplo: un escalador ciego a priori su método de escalada es muy lento porque necesita rastrear, bien pues intentemos ir más rápido, una persona sin sensibilidad o con cierta espasticidad trabajo con agarres específicos que puede que le cuesten para trabajarlo en sí o alternativas que le puedan ayudar.

Pregunta: ¿Qué habilidades o cualidades consideras más importantes para un paraescalador exitoso?

-Una sola palabra perseverancia, porque no todos los días vamos a estar motivados o con el estado anímico por las nubes, asumir que si hay días malos seguro vendrán días mejores.

Pregunta: ¿Qué consejo le darías a alguien que está considerando comenzar en la paraescalada?

-Que la escalada es para todo el mundo, que es un estilo de vida y que es capaz de empoderarle y darle una dosis de motivación al poder superarse constantemente.

Ciertamente la escalada es un deporte que ha evolucionado de ser una actividad exclusiva de montañeros a convertirse en una disciplina olímpica que cautiva a miles de entusiastas. Sin embargo, para aquellos escaladores que viven con alguna discapacidad, el reto se eleva aún más. Estos valientes deportistas, conocidos como "paraescaladores", demuestran que los límites se imponen solo en la mente, y que con determinación, entrenamiento y una mentalidad inquebrantable, pueden alcanzar cimas que parecían inalcanzables.

Para que la escalada sea accesible a todos, se han desarrollado diversas adaptaciones en el equipo y las técnicas de escalada. Desde presas especiales, sistemas de ascenso asistido, cuerdas guía o incluso robots escaladores, la ingeniería y la innovación han permitido que personas con movilidad reducida puedan encaramarse a paredes y rocódromos.