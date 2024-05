Badosa y Tsitsipas, de romper su relación a jugar juntos el dobles mixto en Roland Garros menos de un mes después

La montaña rusa sentimental y deportiva que atraviesan juntos Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas sigue su curso. En menos de un mes, ambos tenistas han tenido tiempo de romper su relación, de volver y de anunciar que jugarán en Roland Garros su primer torneo como pareja en la modalidad de dobles mixto.

Fue Badosa la que anunció a principios de mayo que la relación sentimental que mantenían llegaba a su fin. “Esto me recuerda mucho a la historia de María [Sharapova] y Grigor [Dimitrov], donde conoces a la persona adecuada pero tal vez en el momento equivocado. Es un poco así”, aseguró Badosa entonces. Pero apenas dos semanas después, lo que parecía roto vuelve a fluir, y ambos han anunciado que siguen siendo pareja, tanto fuera de las pistas como dentro.

“Estamos juntos. Explicaré por qué algunas personas inventan historias diferentes sobre nosotros. No es que me importe, pero creo que la gente no debería tomárselo así. Paulo no hizo nada malo, ni yo hice nada malo”, inició la explicación el griego.

“Fue difícil para nosotros estar separados y yo también estaba pasando por momentos difíciles. Me di cuenta que esta relación que tengo con Paula es completamente diferente a cualquier otra relación que haya tenido en el pasado, siento que ella es mi persona y nos entendemos. Y eso le da más valor a todo lo que hago y la quiero a mi lado tantas veces como sea posible”, concluyó Tsitsipas,que ha comenzado su andadura en el individual con triunfo en tres sets ante el húngaro Fucsovics, mientras Badosa debuta este martes frente a la británica Katie Boulter.

El doble mixto supondrá su debut en un torneo oficial como pareja de tenis aunque ya han jugado un par de exhibiciones desde que iniciaron su noviazgo hace más de un año. Badosa y Tsitsipas se enfrentarán en primera ronda a la japonesa Ena Shibahara y al norteamericano Nathaniel Lammons.