Macron habló cinco minutos con Florentino sobre la participación de Mbappé en los Juegos y no le convenció

El anunciado encuentro entre Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Florentino Pérez, máximo dirigente del Real Madrid, tuvo lugar ayer en el Eliseo, durante la comida que se celebró en el Eliseo con motivo del 120º aniversario de la fundación de la FIFA. Los dos dirigentes se encontraron a solas durante cinco minutos para celebrar un breve encuentro al margen del resto de invitados.

Florentino, firme

Pese a la insistencia del presidente francés, a Florentino no le convencieron los argumentos del político y todo hace indicar que Kylian Mbappé no participará en los Juegos Olímpicos de París. Macron y Pérez hablaron cara a cara durante cinco minutos, y aunque desde Francia se insiste en que “la puerta no está completamente cerrada”, la realidad es que el Madrid mantiene su postura inicial.

Además de Macron, Florentino también conversó del tema Mbappé con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, y con el seleccionador olímpico francés, Thierry Henry, que estaban presentes en la celebración del aniversario de la FIFA. Florentino explicó que desde el Real Madrid se quiera velar por el bienestar de los jugadores y tanto el staff técnico como los servicios médicos del club han recomendado que "los jugadores no disputen el mismo verano Eurocopa y Juegos Olímpicos" por la carga de trabajo que eso conlleva en un periodo que debe ser de descanso para los futbolistas.

A todo esto se suma que Pérez sigue muy molesto con la intermediación que realizó hace dos temporadas Macron para mantener a Mbappé en el París Saint-Germain, lo que impidió la llegada de Kylian al Real Madrid. El presidente blanco se mantiene firme en la postura que tomó el club y que comunicó a la Federación Francesa de Fútbol, advirtiendo que no cederá a sus jugadores (Aurelién Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé) para la disputa de los Juegos Olímpicos de París, al no ser una competición incluida en las ventanas oficiales de selecciones habilitadas por la FIFA.

En las próximas horas Macron tratará de apurar las escasas posibilidades que existen y que, como apuntaba el diario L'Equipe, hacen que "la puerta no esté todavía cerrada". En Madrid, sin embargo, se quiere dar carpetazo al asunto y centrarse en la final de la Champions que jugará el equipo ante el Borussia Dortmund el próximo 1 de junio en Wembley.