El madridismo 'llora' la retirada de Kroos y le emplaza a Wembley: "Tenemos una última misión juntos"

"17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin". Con estas palabras ha anunciado Toni Kroos que, a sus 34 años, ha tomado la decisión de colgar las botas y dejar el fútbol profesional tras la Eurocopa de Alemania.

Por tanto, Kroos también se despedirá del Madrid, club en el que ha jugado la última década. "El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Toni Kroos, un jugador que ya forma parte de la historia del Real Madrid y que es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", ha expresado en un comunicado el Real Madrid sobre la despedida del centrocampista alemán, ganador del 21 títulos con el club blanco a falta de la final de Champions League que disputará con el club blanco el próximo sábado 1 de junio en Wembley.

A ese partido, en el que el Madrid se verá las caras con el Borussia Dortmund, le ha emplazado Dani Carvajal, que tras asegurar que "siempre recordaré con orgullo que tuve la suerte de jugar junto a Toni Kroos, y algún día le contaré a mis hijos todo lo que conseguimos juntos en el terreno de juegoha recordado", le ha recordado que "esto no acaba aquí, tenemos una última misión juntos para tener la mejor despedida posible... A POR LA 15".

Jugadores de la plantilla como Vinicius, que ha subido una foto juntos con un emoticono de lágrimas acompañado de un mensaje en el que dice que "es un día terrible para el balón, para el fútbol", o Rodrygo, Militao, y Barhim, que han subido publicaciones con la palabra "Leyenda", son otros de los jugadores que han reaccionado al anuncio mostrando su admiración al centrocampista alemán. También exfutbolistas como Gareth Bale, que le ha felicitado por "su enorme carrera" y ha expresado su "orgullo por haber jugado a tu lado", o Marcelo se han sumado a los homenajes.

"Como me has jodido. Uno de los mayores privilegios de mi carrera ha sido jugar a tu lado. Cuantos momentos juntos y cuanto conseguido. Eres leyenda blanca. Te deseo lo mejor. Te voy a echar mucho de menos amigo mío!", le ha escrito Lúcas Vázquez. "¡Una pena amigo! Pero te has pasado el juego", le ha dicho por su parte su excompañero Isco a Kroos en su publicación de Instagram. También le ha dedicado unas palabras Mina Bonino, pareja de Fede Valverde: "Gracias. Por tu fútbol, por tu entrega, por tus valores y por querer y cuidar a mi marido. Para nosotros sos una gran persona y te queremos muchísimo".