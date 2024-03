De jugar la ‘Champions League’ a vivir encerrado en su casa: la dura historia del futbolista Daniel Osvaldo

El exfutbolista argentino Daniel Osvaldo ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que cuenta la terrible situación que está viviendo actualmente. El que fuera jugador de Espanyol, Juventus e Inter de Milán ha ofrecido a sus seguidores una dura confesión, en la que afirma que atraviesa una "depresión muy grande" y que teme que su vida "se le está yendo de las manos".

"Es difícil para mí hacer este video porque nunca hice algo así. Pero creo que llegó el momento. Estoy bastante desesperado y no lo estoy pasando muy bien", empieza diciendo Osvaldo. "Lo cuento porque creo que la única manera para poder salir es que la gente se entere de lo que me está pasando. He caído en adicciones muy feas, que me hicieron alejarme de gente que quiero mucho”, continúa.

Según cuenta en el video, publicado esta semana en sus redes, el exfutbolista de 38 años pasa los días "prácticamente solo, encerrado". "Quería decir esto más que nada para que si alguien está viviendo algo parecido que pida ayuda. Que solo no se sale. Yo pedí ayuda y aun así me está costando. Quería decir esto y pedirle perdón a mi familia, a mis hijos, a mis amigos", explica entre lágrimas.

Un futbolista de éxito

El exdelantero dejó el futbol en 2014 para ser el cantante de su banda de rock Barrio Viejo, con la cual ya se presentó en escenarios en España y en Buenos Aires.

Daniel Osvaldo durante un concierto con su banda. / EPE

Daniel Osvaldo jugó en dos etapas en Boca Juniors. La primera de febrero a junio de 2015, en la cual jugó 16 partidos y marcó 7 goles. La segunda etapa en el club comenzó en enero de 2016, tras rescindir con el FC Porto. No marcó goles y su ciclo terminó con un conflicto en el vestuario, después de un partido de Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo, en el que el delantero mostró su enfado con el técnico Gustavo Barros Schelotto por haber ingresado solo 5 minutos sobre el final del partido.

En España, se alistó en las filas del Espanyol. "La gente me quiere mucho allí. Fui a la cancha y el cariño de la gente es impresionante", contó durante una entrevista con motivo de su retirada. Con 13 goles y tres asistencias, acaparó la atención de equipos de Champions, siendo la Roma quien finalmente se hizo con los servicios del argentino.

Osvaldo durante un partido con Boca. / EPE

En sus dos años en la capital italiana, Osvaldo dejó muestras de tener un carácter complicado. Y acabó Osvaldo siendo traspasado al Southampton, donde solo permaneció seis meses. Después fue cedido de forma consecutiva a Juventus, con la que levantó el 'Scudetto' en 2014, Inter de Milán y Boca Juniors.